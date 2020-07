Le migliori app per foto perfette da condividere su Instagram

Instagram può essere considerato come uno dei social network più di tendenza assieme a TikTok.

La pubblicazione di foto, e brevi video, è senza ombra di dubbio il fulcro di questa piattaforma. Sebbene anche su Twitter e Facebook sia possibile condividere i propri scatti con la community, su Instagram non si corre il rischio che le foto passino in secondo piano rispetto a post, meme e altre tipologie di contenuti.

Tutto, su questo social, si basa sulle foto, i like e i commenti legati a tali immagini. D’altronde, la potenza delle foto è di grande impatto e, per molti punti di vista, ancora più forte dei contenuti testuali. Ovviamente, un conto è proporre una foto decente che potrebbe attirare i like di qualche amico, un altro conto è pubblicare uno scatto in grado di lasciare gli utenti a bocca aperta.

Condividere un’istantanea di un determinato momento ci permette di trasmettere messaggi che verbalmente risulterebbero di gran lunga più difficili: anche per chi guarda le diverse immagini pubblicate da un certo utente è più facile avere una reazione emotiva, oltre a “carpire” alcuni aspetti della personalità del soggetto in questione.

Per nostra fortuna, però, non è necessario essere fotografi professionisti o possedere attrezzatura dal costo complessivo di migliaia di euro per ottenere buoni risultati. Spesso per ottenere una bella foto da condividere su Instagram basta il soggetto giusto, l’angolazione corretta ed un’app che ci aiuti a migliorare lo scatto prima di convididerlo.

Le migliori app editare foto per Instagram su iPhone ed Android

Che tu stia utilizzando uno smartphone Android od un iPhone puoi stare tranquillo, entrambi i sistemi sono in grado di offrire degli ottimi strumenti per andare a ritoccare le foto quel tanto che basta per renderle memorabili. Sotto questo punto di vista, risultano piuttosto interessanti anche le impressioni di diversi fotografi che fanno quotidianamente uso di queste applicazioni per migliorare la qualità dei loro scatti.

Sempre premesso che per ottenere buoni risultati su Instagram è necessario avere un minimo di abilità e uno smartphone con una telecamera almeno buona, utilizzando i seguenti software è possibile riuscire a rendere ancora più coinvolgenti le proprie fotografie. Se ti stai chiedendo quali sono gli smartphone perfetti per scattare foto puoi dare un occhio alla nostra selezione di migliori smartphone.

VSCO, ideale per chi non vuole strafare

Secondo Instagramers l’app VSCO è la migliore per il ritocco delle fotografie da pubblicare sul social network protagonista di questo articolo. L’app è disponibile gratuitamente per iPhone e per dispositivi Android, con la presenza di acquisti in-app per sbloccare filtri addizionali (chiamati presets) e ha come suo punto di forza quello di dare un effetto “ripresa da film” ai vostri scatti. Nonostante l’app si occupi anche di riprese video, in questo contesto ci focalizzeremo solo sugli scatti fotografici.

VSCO permette di importare e modificare in maniera estremamente agevole i file, anche in formato RAW, oltre a poter fruire di strumenti come contrasto e saturazione per dare risalto alla foto o ad alcuni particolari della stessa. Altre funzioni come grana o dissolvenza permettono di aggiungere ulteriori effetti particolarmente apprezzabili. Non mancano poi modifiche più “classiche” come la possibilità di ritagliare o inclinare lo scatto. VSCO è dunque un software raffinato ma allo stesso tempo alla portata di tutti.

Opinioni riguardanti VSCO

Cory Staudacher (@withhearts): “…my go to editing app for filters and adjustments. I love adding the classic film look with a simple VSCO filter.”;

Andrew Kearns (@andrewtkearns): "I really will only use one app, and that's VSCOcam . It's very simple, and easy to use, and gets great tones easily.";

Analog Film, 400 preset tra cui scegliere

Analog Film è un’altra interessante app per editare foto. Il software è disponibile gratuitamente su Google Play.

Il suo principale pregio è quello di offrire ben 400 preset che permettono di personalizzare in maniera impressionante i propri scatti con pochi e semplici tocchi. Questi permettono soprattutto di fornire alle foto degli apprezzabili effetti retrò, riproducendo effetti immagine e video riconducibili agli anni ’80 e ’90.

Ovviamente non mancano gli strumenti di modifica avanzata come luminosità, contrasto, saturazione e alcune funzioni che facilitano la condivisione rapida su Instagram e sugli altri social network più utilizzati.

Opinioni riguardanti Analog Film

Nam Pho (@mell0wfell0w): “I add some filters to the photos to make the colors more vibrant: I like them for the fact that colors are not overly saturated.”.

Snapseed, applicazione per andare oltre i semplici filtri

Snapseed è un’altra app per dare un tocco di classe alle foto prima di essere pubblicate su Instagram. Così come le precedenti applicazioni presenti in questa raccolta, Snapseed permette di modificare altri parametri delle istantanee, come ad esempio luminosità e contrasto, per ottenere un risultato più realistico. In totale, sono 29 gli strumenti di questo tipo proposti dall’app.

Snapseed permette di lavorare agevolmente su file JPG e RAW, effettuando ritagli, rotazioni, modifiche della prospettiva, vignettatura, sfocatura e tanti altri effetti.

Questa applicazione è disponibile gratuitamente su iOS e Android a titolo completamente gratuito.

Opinioni relative a Snapseed

Nam Pho (@mell0wfell0w): “I find Snapseed easy to use and the editing correction makes the photos look realistic with a simple tune image for brightness and contrast.”;

Rob Strock(@robstrock): This is the most advanced and professional photo editing app on the iPhone. You can edit certain areas with high level of details and lots of useful bells and whistles.".

Photoshop Fix, addio alle imperfezioni

Adobe Photoshop Fix, disponibile gratuitamente su iOS, è un app che i più esigenti in fatto di photo-editing devono avere sul proprio dispositivo: infatti potrete sfruttare le principali funzioni di Photoshop in questa versione per dispositivi mobile. Chiunque conosce questo potente software, sa bene come ciò può aprire scenari alquanto interessanti nel contesto del fotoritocco.

Che si tratti di correggere, arrotondare, schiarire e fare qualunque altro tipo di modifica, questo programma risulta uno dei più potenti nell’ambito degli smartphone. Non solo: facendo parte dell’ecosistema Adobe, è possibile anche far dialogare l’app con altri software come il già citato Photoshop o Lightroom, al fine di modificare gli scatti anche attraverso questi software da desktop.

Molto interessante la funzionalità di poter inviare la proprio foto a Photoshop CC sul PC in modo da continuare l’editing iniziato su iPhone o iPad. Se questa app ti convince potrebbero interessarti anche le migliori alternative gratuite a Photoshop per PC e Mac.

SKRWT, utile per migliorare la prospettiva delle vostre foto

L’ultima app che vi proponiamo è SKRWT. Tale software per iPhone ed iPad e smartphone Android non si occupa di applicare particolari filtri vintage alle foto scattate, ma piuttosto di migliorarne la prospettiva.

Chi effettua molti scatti infatti, sa bene come una volta catturata un’immagine spesso ci si accorge di come lo smartphone non fosse perfettamente dritta o il soggetto non si trovasse nel punto migliore. In questo caso, è possibile agire attraverso SKRWT, senza procedure particolarmente complesse, per rimediare alla situazione.

Va tenuto conto che l’app costa 2.29 euro su App Store e 1,59 euro su Play Store e, come sottolineato dagli utenti che hanno potuto provarlo con mano, è piuttosto funzionale.

Opinioni riguardanti SKRWT