Tre modi diversi per fare clic con il tasto destro su Mac

Quando uscì il primo computer Apple che utilizzava un mouse era assente una caratteristica diffusa in tutti gli altri PC: il pulsante del click destro. Mentre oggi il tuo Macbook Pro o Air funzioneranno perfettamente con quasi tutti i mouse collegati, all’inizio l’assenza del tasto destro del mouse su Mac si è fatta sentire.

Fare clic con questo pulsante su un computer è utile per molti motivi. Quando fai clic con il pulsante destro del mouse sul desktop di un Mac, vedrai comparire l’opzione per creare una nuova cartella, modificare le impostazioni di visualizzazione, personalizzare la visualizzazione e altro ancora.

Inoltre se esegui questa azione su un documento, un’immagine o un altro file consente di copiare, spostare, rinominare ma anche spostare l’elemento nel cestino. Invece se esegui il fatidico click su un collegamento, è possibile scegliere di aprirlo subito, di aprirlo in una nuova scheda o nuova finestra, di copiare il collegamento e così via.

In questo articolo vi mostriamo 3 modi per fare click con il pulsante destro su Mac e non riunciare a questa comoda funzionalità!

Utilizza un mouse con un pulsante di clic destro

Sicuramente la soluzione più semplice per fare clic con il pulsante destro su Mac è quella di collegare un mouse che ha questo tasto integrato. Che sia un Magic Mouse, un mouse cablato o wireless connesso tramite dongle USB, un Mac più recente riconoscerà immediatamente praticamente qualsiasi mouse sul mercato e risponderà quando fai clic con pulsante sul lato destro. Ricorda che nelle Preferenze di Sistema del tuo Mac è presente la scheda “Mouse” dove hai la possibilità di settare diverse opzioni tra cui il tasto principale e il tasto destro.

Tieni premuto il pulsante “CTRL” mentre fai clic

Su un Mac, il pulsante di controllo è posizionato in modo diverso dal pulsante CTRL sulla maggior parte delle tastiere progettate per un PC, quindi prendi nota di quale è quale prima di fare clic. Mentre si tiene premuto il pulsante di controllo sulla tastiera del Mac puoi utilizzare il pulsante sinistro del mouse (o l’unico pulsante presente, a seconda dei casi) come clic del pulsante destro. In alternativa tenendo premuto sempre il tasto CTRL basterà cliccare sul trackpad per visualizzare le opzioni del Menù di scelta rapida.

Utilizza due dita sul trackpad

Quando tocchi il trackpad del tuo Mac con due dita distanziate di circa un pollice l’una dall’altra, il risultato sarà come se tu avessi fatto clic con il tasto destro. Se il tuo computer non riconosce il tocco con due dita, controlla le impostazioni del trackpad nelle Preferenze di Sistema. Mac, infatti, ti permette di scegliere tra diverse opzioni e funzionalità da assegnare al “tappetino elettronico”.

Fonte Business Insider