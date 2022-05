Windows 11 è arrivato verso la fine della scorso anno, apportando importanti modifiche al sistema operativo. Molti utenti non hanno apprezzato i numerosi cambiamenti arrivati con la nuova versione di Windows: c’è chi non ha gradito particolarmente le modifiche grafiche, il nuovo menu Start o la nuova barra delle applicazioni, e chi sente la mancanza di alcuni programmi non più disponibili con il nuovo aggiornamento. Molte persone hanno invece deciso di tornare al sistema operativo precedente per via di alcuni messaggi di errore. Per diversi motivi, sono stati tanti gli utenti a desiderare di tornare al vecchio Windows 10. Fortunatamente, entro un numero prestabilito di giorni è possibile effettuare il downgrade da Windows 11 a Windows 10 in pochi semplici passi.

Sebbene Microsoft dia la possibilità di ripristinare il vecchio sistema operativo entro dieci giorni dall’installazione di Windows 11, esiste anche un modo per estendere questa durata di tempo ed effettuare il downgrade più tardi. Se hai installato il nuovo sistema operativo di Windows ma desideri tornare a quello precedente continua a leggere. Nei prossimi paragrafi ti spiegheremo come eseguire il downgrade da Windows 11 a Windows 10 in alcuni semplici passaggi.

Downgrade da Windows 11 a Windows 10: tutti i passaggi

Come già accennato, Microsoft dà ai propri utenti la possibilità di eseguire il downgrade da Windows 11 a Windows 10 entro dieci giorni dall’installazione del nuovo sistema operativo. Prima di procedere ricorda che se durante il tuo periodo di prova con Windows 11 hai installato delle nuove applicazioni o hai apportato modifiche alle impostazioni queste potrebbero resettarsi tornando al vecchio sistema operativo. Prima di avviare il ripristino è sempre consigliabile effettuare un backup, in modo da evitare di perdere dati importanti. Una volta fatto, ecco potrai procedere:

Accedi alla pagina delle Impostazioni

Seleziona Sistema

Seleziona Ripristino

Seleziona Opzioni di ripristino e poi Torna indietro .

e poi . Alla domanda “perché stai tornando a Windows 10?” potrai rispondere selezionando la risposta che preferisci tra quelle disponibili

Clicca su Avanti

Microsoft ti suggerirà di installare gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 per risolvere i problemi che hai riscontrato. Ignora questo passaggio selezionando No grazie

Clicca su Avanti (si consiglia di non procedere se non si ricorda la propria password)

(si consiglia di non procedere se non si ricorda la propria password) Clicca su Torna a Windows 10

Il processo di downgrade da Windows 11 a Windows 10 richiederà un po’ di tempo. Al termine dell’installazione dovrai controllare nuovamente le impostazioni e verificare che tutte le app installate siano ancora al loro posto.

Downgrade da Windows 11 a Windows 10 dopo 10 giorni

Se hai installato il nuovo sistema operativo da più di dieci giorni ma hai deciso di eseguire il downgrade da Windows 11 a Windows 10, niente paura. Potrai tranquillamente estendere la scadenza del periodo di prova e tornare al vecchio sistema operativo seguendo alcuni semplici passaggi.

Digita cmd nella casella di ricerca di Windows

nella casella di ricerca di Windows Seleziona Esegui come amministratore

Digita DISM /Online /Get-OSUninstallWindow – il numero dopo la dicitura Finestra di disinstallazione indica il numero di giorni di prova di Windows 11 rimanenti

– il numero dopo la dicitura Finestra di disinstallazione indica il numero di giorni di prova di Windows 11 rimanenti Per estendere la scadenza digita DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:<days> , sostituendo la dicitura <days> con il numero di giorni desiderati fino a un massimo di 60. Per esempio, se desideri estendere il periodo fino a 30 giorni dovrai digitare DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:30.

, sostituendo la dicitura <days> con il numero di giorni desiderati fino a un massimo di 60. Per esempio, se desideri estendere il periodo fino a 30 giorni dovrai digitare DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:30. Premi il tasto freccia su per visualizzare il comando DISM /Online /Get-OSUninstallWindow

per visualizzare il comando DISM /Online /Get-OSUninstallWindow Premi Invio per eseguire il comando

per eseguire il comando Conferma

Una volta fatto potrai accedere alle impostazioni di sistema ed eseguire il downgrade come spiegato sopra entro il numero di giorni da te scelto.