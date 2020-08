Come disattivare la tastiera di un portatile

Disattivare la tastiera di un portatile non è un’azione particolarmente semplice da portare a termine.

Dietro questa difficoltà, ovviamente, vi è il fatto che si tratta di un’azione che nessuno vorrebbe compiere accidentalmente. A meno di particolari e bizzarri utilizzi del laptop, infatti, non vi sono particolari necessità in tal senso.

Va detto che una possibile esigenza per eseguire la sostituzione della keyboard standard di un portatile è la volontà di usare una periferica a parte, come quelle solitamente usate in ambiente desktop. Sotto questo punto di vista, è possibile abbinare il proprio portatile ad alcune delle migliori tastiere sia via USB che Bluetooth.

In questo articolo spiegheremo come “spegnere” la tastiera di un notebook in maniera temporanea o permanente, rendendo di fatto impossibile per chiunque interagire con la stessa.

Disattivare la tastiera di un portatile temporaneamente

Per disattivare la tastiera di un laptop Windows 10 è necessario:

Accedere al menu Start

Digitare Gestione dispositivi nel campo Cerca programmi e file

Aprire Gestione dispositivi , trovare la tastiera e premere la freccia a sinistra

, trovare la tastiera e premere la freccia a sinistra Qui sarà possibile trovare la tastiera del laptop in uso, dunque fai clic destro su di esso e premi Disinstalla

Così facendo, la tastiera sarà disabilitata temporaneamente fino al prossimo riavvio. Con l’avvio di Windows infatti (a prescindere dalla versione) verranno infatti scaricati e installati automaticamente i driver per la tastiera. Ovviamente, esiste anche una procedura un po’ più “aggressiva” che impedisce, in maniera definitiva, l’utilizzo della tastiera, come vedremo in seguito.

Come usare una keyboard USB su un laptop

Collegare una tastiera USB a un laptop è davvero semplice. Con i computer moderni infatti, basta semplicemente collegare la periferica al computer e, lo stesso, la individuerà rendendola funzionante nel giro di pochi secondi.

Come usare una tastiera Bluetooth su un laptop

Il processo per collegare una tastiera wireless non è particolarmente più complesso.

Il primo passo prevede di controllare che la tecnologia Bluetooth sia attivata sul laptop (Impostazioni – Dispositivi – Bluetooth e altri dispositivi). Fatto ciò dovrai:

Accendere la tastiera, facendo attenzione che abbia abbastanza batteria e che sia in modalità associazione/pairing, se necessario

Fare clic su Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo dal tuo laptop

o altro dispositivo dal tuo laptop Cliccare su Bluetooth

Se tutto va come previsto, il computer cercherà la periferica trovando la tastiera. Selezionando la stessa, infine, è possibile completare la connessione.

Come disabilitare permanentemente la tastiera del portatile

Se l’intenzione è quella di disattivare in via definitiva la tastiera del portatile, la situazione è leggermente più complessa.

Dovrai infatti intervenire affinché Windows non possa reinstallare automaticamente i driver, come avviene con la procedura di disabilitazione temporanea. In tal senso è necessario intervenire in questo modo:

Vai su Start e, nella casella di ricerca, digita gpedit.msc

e, nella casella di ricerca, digita gpedit.msc Clicca su gpedit

Sotto Configurazione computer , vai in Modelli amministrativi – Installazione device – Restrizioni installazione device

, vai in – – Sulla destra saranno disponibili una serie di voci. Tra queste, fai clic su Impedisci di installare dispositivi non descritti da altre impostazioni attivando tale voce.

Fatto ciò, è possibile riprendere la procedura effettuata con la disabilitazione temporanea. A differenza di quanto succedeva in precedenza, però, con la procedura appena portata a termine, al riavvio del laptop questo non reinstallerà i driver della tastiera.

Come riattivare la tastiera

Ovviamente, in futuro, potrebbe essere utile riattivare la tastiera per una svariata serie di motivi.

Per fare ciò, basta semplicemente tornare in gpedit.msc e disattivare la voce apposita, facendo lo stesso percorso mostrato nella sezione precedente. Al successivo riavvio, il computer cercherà e installerà i driver appositi, rendendo la tastiera nuovamente fruibile.

Fonte techadvisor.co.uk