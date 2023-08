La tua cartella System32 è troppo grande?

Durante la navigazione nella struttura delle cartelle sull’unità di sistema di Windows, potresti esserti chiesto perché la cartella System32 è così voluminosa. Se hai questa domanda, allora questo articolo ti aiuterà a schiarirti le idee.

La cartella System32 è una cartella cruciale sul tuo PC, sia esso dotato di sistema Windows 10 che 11. Questa, infatti, contiene i file di sistema e le librerie essenziali necessari per il corretto funzionamento del computer. Tra le tante directory contiene alcune sottocartelle piuttosto critiche.

Ad esempio, la cartella Regback contiene un backup del registro, mentre la cartella systemprofile è un modello o una configurazione per un account di sistema. Allo stesso modo, ti trovi di fronte una cartella Drivers che memorizza la configurazione per tutti i driver e un file modello BCD che include le impostazioni per il Boot Manager di Windows ed è utile quando c’è qualche problema di avvio del tuo sistema operativo.

La cartella System32 è troppo grande in Windows 11/10?

Per capire se c’è qualcosa che non va in questa cartella, devi esaminarla con grande attenzione. Le sottocartelle principali della cartella System32, che normalmente occupano molto spazio, sono:

DriverStore;

FileRepository;

Config;

drivers;

winevt;

catroot;

Log Files.

Analizziamo dunque singolarmente ogni voce.

DriverStore, Driver e DriverState

Queste tre cartelle contengono tutti i file relativi a Driver. In genere, la cartella Driver contiene file .sys che fungono da file driver di dispositivo per vari componenti del computer. D’altra parte, la cartella DriverStore memorizza i file .inf utilizzati per l’installazione del driver quando necessario.

FileRepository

FileRepository è una cartella presente in Windows e progettata per archiviare pacchetti di driver da fonti di terze parti e produttori OEM. Prima della loro installazione, questi driver vengono collocati in questa directory specifica.

Winevt

La cartella Winevt in Windows è dove vengono conservati i log degli eventi. All’interno di questa cartella, c’è una sottocartella Logs che contiene questo tipo di informazione. Questi registri sono registrazioni dettagliate di ciò che sta accadendo sul tuo computer, inclusi aggiornamenti, avvisi ed eventuali problemi segnalati da Windows o dalle app che hai installato.

Config

La cartella Config contiene file di configurazione cruciali vitali per l’avvio e il corretto funzionamento di Windows. Pertanto, qualsiasi modifica a System32 o alla sua cartella Config potrebbe causare malfunzionamenti, anche gravi, del PC.

Questi file di configurazione memorizzano le impostazioni di sistema, registri e database che contengono informazioni su software, hardware, profili utente o altri dati relativi al sistema.

La cartella System32/Config ha componenti come:

Security : contiene informazioni sulla sicurezza come l’autorizzazione dell’utente e le chiavi di crittografia ;

: contiene informazioni sulla sicurezza come l’autorizzazione dell’utente e le chiavi di ; Software : contiene informazioni su impostazioni di sistema, preferenze e software installato;

: contiene informazioni su impostazioni di sistema, preferenze e software installato; System : questo file contiene informazioni sulla configurazione del dispositivo, le impostazioni del sistema operativo e le configurazioni hardware;

: questo file contiene informazioni sulla configurazione del dispositivo, le impostazioni del sistema operativo e le configurazioni hardware; Default: questo file funge da modello per la creazione di profili utente.

Tutti questi file sopra menzionati assicurano che Windows funzioni correttamente. Se uno qualsiasi di questi file viene eliminato o danneggiato, le conseguenze possono essere instabilità del sistema o persino l’impossibilità di utilizzare lo stesso.

Perché la mia cartella System32/Config è così grande?

Di tutte le cartelle in System32, le cartelle DriverStore e Config sono le principali responsabili dell’aumento delle dimensioni. Ecco l’elenco dei motivi per cui la cartella Config continua a crescere.

Accumulo di file di sistema e applicativi

Durante l’utilizzo del PC, Windows accumula nel tempo molti file di sistema e delle applicazioni, ad esempio le impostazioni del registro che memorizzano le impostazioni di configurazione per Windows e il software installato.

Nel tempo, apporti modifiche al tuo sistema o esegui aggiornamenti. Queste attività possono accumulare dati che possono o non possono essere utilizzati. Di conseguenza, aumenta la dimensione della sottocartella System32/Config.

Installazione e disinstallazione del software

Durante l’utilizzo di un PC, è normale che un utente installi e disinstalli diverse applicazioni. Tuttavia, questa pratica comporta anche l’aumento delle dimensioni della cartella System32.

Durante l’installazione o la disinstallazione delle app, Windows salva diversi dati per i programmi, aumentando le dimensioni della cartella di configurazione.

Creazione e archiviazione di file di backup

Anche la creazione di file di archiviazione o di backup aumentano la dimensione del file System32, poiché sono archiviati nella cartella System32/Config. Per far fronte a questo, è necessario eseguire pulizie regolari.

Dati di registrazione e diagnostica generati da Windows

Alcune applicazioni e componenti di sistema di Windows generano registri per conservare log relativi ad eventi particolari, errori e altre attività. Questi registri sono spesso archiviati in System32/Config o in altre sottocartelle.

Di conseguenza, aumenta la cartella System32 e di tanto in tanto è necessario ripulire i file per ridurne le dimensioni.

Cosa posso fare se la cartella System32 è troppo grande?

Se noti che la cartella in questione sta aumentando di dimensioni a dismisura, esistono diversi modi per intervenire. Ecco quelli che ti consigliamo.

Utilizza software specifico

Utilizzare un software di analisi del disco gratis come WinDirStat che analizza lo spazio a disposizione dell’utente e mostra la visualizzazione ad albero di file, cartelle e sottocartelle insieme alle loro relative dimensioni. Ti renderà più facile sapere quali file e cartelle all’interno della cartella System32 occupano più spazio sull’unità C. Come puoi vedere, di solito sono le cartelle DriverStore o Config che consumano spazio su disco.

Pulisci la cartella DriverStore

Pulisci la cartella DriverStore utilizzando il prompt dei comandi.

Driver Store è una raccolta attendibile di pacchetti driver di terze parti e driver di dispositivo nativi forniti con il sistema, che viene conservata in una posizione sicura sul disco rigido locale. Prima che un driver possa essere installato, deve prima essere inserito nell’archivio dei driver che si trova in:

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository

Tutti i file presenti nel pacchetto del driver sono considerati critici per l’installazione del dispositivo. Anche se puoi avvalerti si software esterno, puoi anche utilizzare Windows stesso per compiere questo tipo di azione.

Utilizza lo strumento Pulizia disco. In tal senso, nella casella di ricerca sulla barra delle applicazioni digita pulizia disco, quindi seleziona la relativa voce nell’elenco dei risultati. Seleziona l’unità che vuoi pulire e quindi seleziona OK.

Quando si apre la schermata successiva, seleziona Pulisci file di sistema. Attendi qualche secondo, fino a quando non apparirà la finestra apposita. Qui, potrai selezionare la voce Pacchetti driver di dispositivo (nell’immagine qui sotto è già stata svuotata).

Eventualmente puoi scegliere altre voci per ottenere una pulizia più profonda. Clicca infine OK per confermare l’operazione e attendi che Windows faccia il suo dovere.

Posso eliminare i file direttamente dalla cartella System32?

La cosa giusta da fare è non eliminare mai nulla direttamente dalla cartella System32. Se qualcosa occupa molto spazio su disco in quella cartella, devi affidarti ai tool di Windows o a software appositi. Il contenuto, infatti, è troppo delicato per un intervento così “brutale”.

Ricorda poi che, una volta effettuata la pulizia, esistono delle buone abitudini per contenere le dimensioni di System32. Di seguito ti elencheremo le principali.

Crea backup prima di apportare modifiche

Ogni volta che modifichi la cartella System32, in qualunque modo e con qualunque strumento, crea un backup adeguato dei file che contiene. Quindi, nel caso in cui il tuo PC non funzioni, avrai sempre accesso ai tuoi file. In alternativa, puoi anche creare un punto di ripristino del sistema.

Mantieni e monitorare regolarmente la cartella

Dovresti anche mantenere e monitorare regolarmente la cartella System32 per godere di una migliore stabilità del sistema, sicurezza o integrità dei file. Per fare ciò, puoi prendere in considerazione il backup dei file di configurazione, il monitoraggio dell’integrità dei file, aggiornamenti, l’eventuale scansione alla ricerca di malware, la già citata pulizia del disco e altro ancora.

Mantieni il sistema operativo e il software aggiornati

Infine, tieni sempre aggiornati Windows e le altre applicazioni. Ciò garantisce che il tuo sistema disponga degli ultimi aggiornamenti di sicurezza e sia protetto dalle più diffuse minacce informatiche, siano essi malware, trojan o quant’altro. Inoltre, questa abitudine aiuta a migliorare le prestazioni complessive del tuo PC.