Arrivano i Chromebook Plus, l’annuncio di Google: prestazioni e IA

Più di 10 anni fa Google ha realizzato i Chromebook per garantire agli utenti dei computer facili da usare, in grado di offrire prestazioni affidabili e una sicurezza di grande livello. Nelle scorse ore BigG ha presentato una nuova categoria di Chromebook, ovvero i Chromebook Plus, che rappresentano un’ulteriore evoluzione di questi prodotti.

Chromebook Plus offre app Google integrate e importanti funzionalità di intelligenza artificiale. Inoltre, la nuova linea di prodotti consente di utilizzare Google Foto Magic Eraser e Adobe Photoshop 2 per aumentare la propria produttività, ispirare la propria creatività e rendere intuitive le attività quotidiane. Siamo di fronte a un’esperienza laptop che ottimizza le prestazioni dell’hardware con app e strumenti software.

Google afferma di aver ascoltato a fondo le opinioni degli utenti e anche di aver lavorato a stretto contatto con i partner Acer, ASUS, HP e Lenovo per creare uno standard di prestazioni all’altezza delle esigenze dei consumatori. Proprio questo impegno ha portato alla realizzazione di otto nuovi laptop Chromebook Plus, che oltre ad avere processori più veloci possono contare sul doppio della memoria e dello spazio di archiviazione.

Tutti i laptop Chromebook Plus sono inoltre dotati di un display IPS Full HD: gli utenti possono quindi godere di un’esperienza HD 1080p completa quando guardano i contenuti in streaming, oltre a una visualizzazione nitida e chiara per leggere, creare contenuti o modificare foto e video. Infine, a bordo del dispositivo troviamo una webcam 1080p+ con riduzione del rumore temporale per videochiamate più fluide e realistiche.

Tutti i laptop Chromebook Plus sono di una CPU Intel Core i3 di 12a generazione (o successiva) o AMD Ryzen 3 serie 7000 (o successiva), assieme a un minimo di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Google ha lavorato molto sulla qualità della fotocamera e delle videochiamate, un aspetto diventato ormai centrale nelle attività quotidiane. Alcune delle funzionalità premium di Google Meet vengono pertanto estese ai Chromebook Plus e introdotte direttamente nel sistema operativo.

Oltre a dotare ogni Chromebook Plus di una fotocamera 1080P, questi nuovi potenti device sono dotati di intelligenza artificiale integrata per migliorare la chiarezza e l’illuminazione delle chiamate, eliminare il rumore di fondo e sfocare gli sfondi con solo un paio di tocchi. Il funzionamento è indipendente dall’app che viene utilizzata (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams o altre).

In più, con la nuova funzionalità di sincronizzazione file del Chromebook è possibile rimanere produttivi anche quando si è in movimento. Il Chromebook Plus mantiene i file Google Drive sempre accessibili, sia che ci si trovi online o offline, scaricando automaticamente i file dell’unità e sfruttando lo spazio di archiviazione minimo di 128 GB del Chromebook Plus.

Chromebook Plus consente anche di lavorare su progetti graficamente più impegnativi, come quelli di Adobe Photoshop sul Web e Adobe Express Premium.

Infine, la suite di editing video potente e intuitiva di LumaFusion è l’ideale per coloro che vogliono realizzare dei veri e propri film. Progettato sia per gli editor principianti che per quelli avanzati, questo editor multitraccia ha tutto il necessario per rendere perfette le riprese video e ottenere dei risultati davvero professionali.

Google ha poi fatto sapere che nel prossimo futuro verranno aggiunte nuove funzionalità a Chromebook Plus, tra cui la possibilità di portare la potenza delle funzionalità AI di Google direttamente in ChromeOS5.

I nuovi laptop Chromebook Plus saranno disponibili a partire dal 9 ottobre 2023 nei mercati europei. Da quella data saranno in vendita Acer Chromebook Plus 515 e 514, alimentati con Intel Core i3+ e AMD Ryzen 3+, così come ASUS Chromebook Plus CM34 Flip con AMD Ryzen 3+ e ASUS Chromebook Plus CX34 Flip con Intel Core i3+.

Inoltre, sempre dal 9 ottobre sarà possibile acquistare HP Chromebook Plus x360 14 e Chromebook Plus 15.6, entrambi con Intel Core i3+, e vari prodotti Lenovo, tra cui il convertibile 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus 14 (con Intel Core i3+), Lenovo IdeaPad Gaming ChromeBook Plus 16 e Lenovo IdeaPad Slim con Intel Core i3+ e display da 14″.