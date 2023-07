9 modi con cui Apple Watch potrebbe salvarti la vita

Non sai se acquistare un Apple Watch? Tra i tanti parametri che potresti valutare per scegliere un modello di questo tipo o virare verso un altro smart watch, vi è qualcosa di diverso rispetto alle classiche funzionalità.

Nello specifico, se si tratta di sicurezza personale, Apple Watch si dimostra uno dei dispositivi più avanzati in commercio. In questo articolo andremo proprio a focalizzarci su questo aspetto, cercando di capire in quali e quanti modi il prodotto di Apple si dimostra imbattibile quando si tratta di salvarti la vita.

Il rilevamento delle cadute: uno dei punti di forza del tuo Apple Watch

Il rilevamento delle cadute rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei più famosi punti di forza di questi smartwatch. Questa funzione utilizza i sensori di Apple Watch per rilevare quando cadi. Quando effettui movimenti bruschi, vedrai una notifica che ti chiede se stai bene, a quel punto puoi ignorare l’avviso o chiamare i servizi di emergenza direttamente dal tuo polso (supponendo che tu sia nel raggio d’azione del tuo telefono) .

Se non ti muovi e non rispondi all’avviso, dopo un certo lasso di tempo l’Apple Watch al tuo polso chiamerà i servizi di emergenza. Siri ripeterà un messaggio che indica il motivo per cui è stata effettuata la chiamata e la posizione corrente utilizzando le coordinate GPS. Sentirai un forte avviso prima che la chiamata vada a buon fine, che ti dà l’opportunità di annullare in caso di falso rilevamento.

Puoi abilitare il rilevamento delle cadute nella sezione SOS dell’app Watch e lasciarlo sempre attivo oppure scegliere di abilitarlo solo quando ti alleni.

Il rilevamento degli incidenti

Come il rilevamento delle cadute, il rilevamento degli incidenti è una funzione in grado di rilevare eventi ad alto impatto come incidenti automobilistici e chiamare automaticamente i servizi di emergenza per te. È disponibile su modelli più recenti come Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra e iPhone 14 e successivi. Se perdi i sensi a causa di un incidente, questa funzionalità attiverà i soccorsi.

Nota bene: potrebbe essere necessario spegnerlo se sei diretto a un luna park o un’attrattiva del genere, però. La funzione è attiva per impostazione predefinita, ma può essere attivata nel menu SOS dell’app Watch.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca può rilevare problemi al cuore

Quando configuri per la prima volta il tuo Apple Watch, ti verrà chiesto di inserire alcune informazioni personali tra cui età, altezza, peso e altro. Ti verrà anche chiesto se desideri che l’orologio monitori le letture della frequenza cardiaca: questo monitoraggio può aiutarti a individuare potenziali eventi cardiaci come gli attacchi di cuore prima che si verifichino.

Internet è pieno di notizie in cui l’Apple Watch ha predetto un evento del genere e ha permesso di salvare diverse vite. Puoi abilitare la funzione e impostare i limiti nell’apposito menu nell’app Watch sul tuo iPhone.

Il rilevamento della fibrillazione atriale individua un possibile ritmo cardiaco anomalo

Oltre alle notifiche relative al ritmo del battito cardiaco, l’Apple Watch può anche rilevare frequenze cardiache irregolari. Apple afferma che il rilevamento della fibrillazione atriale di Apple Watch non è paragonabile a una diagnosi medica, ma può aiutare a prevenire problematiche ancora più gravi, in modo da poter allertarti e spingerti verso un medico per accertamenti.

Come altre funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca, il tuo Apple Watch ti chiederà anche in questo caso di abilitarlo durante la configurazione iniziale. Puoi attivare o meno questa funziona in qualsiasi momento attraverso la sezione Cuore dall’app.

Chiama i servizi di emergenza tramite un pulsante

Per impostazione predefinita, puoi tenere premuto il pulsante laterale (sotto la corona digitale) per avviare una chiamata di emergenza. Tieni premuto il dito e sentirai un avviso forte, che ti avvisa di ciò che sta accadendo, quindi sarai connesso ai servizi di emergenza. Apple Watch utilizza le chiamate di emergenza internazionali per connettersi automaticamente all’assistenza di oltre 120 paesi in tutto il mondo.

Questo sistema funziona ancora meglio sui modelli cellulari poiché non è necessario un iPhone nelle vicinanze, solo la ricezione cellulare.

Evita comportamenti sedentari con le notifiche di inattività

I rischi per la salute associati agli stili di vita sedentari sono ben documentati e largamente riconosciuti. Puoi utilizzare l’Apple Watch per motivarti ad alzarti e muoverti di più.

Oltre a ricevere notifiche periodiche sui tuoi livelli di attività (spesso incoraggiandoti a fare una passeggiata), vedrai anche le notifiche relative a quanto stai seduto. Questi ti incoraggiano ad alzarti e muoverti per alcuni minuti se sei stato seduto per l’ultima ora.

Forse non stiamo parlando di “salvare” la tua vita, ma più di prolungarla. A dispetto di ciò, questa funzione può essere benefica per il tuo fisico.

Funzionalità di backtrack, bussola e mappe per la navigazione

Backtrack è una funzionalità introdotta in watchOS 9 per Apple Watch Series 6 o versioni successive che ti consente di tornare sui tuoi passi se ti perdi mentre stai facendo una passeggiata. Puoi abilitare Backtrack manualmente utilizzando l’app Bussola sull’orologio, ma l’orologio inizierà a registrare automaticamente i dati del percorso quando rileverà che ti trovi in una posizione in cui potresti averne bisogno.

Inoltre, l’app Bussola può indirizzarti nella giusta direzione. Puoi usarlo per impostare waypoint in luoghi utili come il campo base o un punto di incontro, con la posizione della tua auto parcheggiata aggiunta automaticamente (la maggior parte delle volte, almeno).

Puoi persino utilizzare il tuo orologio come uno strumento di navigazione completo con l’app di mappatura giusta. Sebbene Apple Maps funzioni su Apple Watch, ti consigliamo qualcosa di un po ‘più capace come ViewRanger o Topo Maps+ se speri di utilizzare il tuo orologio come sostituto del classico GPS.

Nota bene: utilizzare app a tal scopo può significare un consumo maggiore della batteria, tienine conto per evitare di rimanere a secco nel mezzo di un bosco, oppure affidati a un powerbank per evitare rischi.

Fatti vedere di notte con una luce lampeggiante

Tutti i modelli di Apple Watch hanno una torcia che può essere attivata dal Centro di Controllo. Basta scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo mentre visualizzi il quadrante dell’orologio, quindi tocca l’icona apposito. Questo utilizza la piena luminosità del display per illuminare l’ambiente circostante e funziona abbastanza bene in condizioni di oscurità.

Scorri verso sinistra e il display dell’Apple Watch inizierà a lampeggiare. Questo è l’ideale se cammini o corri di notte e desideri maggiore tranquillità in termini di visibilità. È un concetto simile al materiale riflettente applicato su vestiti, borse e scarpe.

Allarme sonoro da 86 decibel (su Apple Watch Ultra)

Se hai un Apple Watch Ultra, puoi contare su un altro asso nella manica: una sirena da 86 decibel che può aiutarti a farti sentire in condizioni pericolose. Questo potrebbe adattarsi a contesti difficili come tempo inclemente (nebbia o neve) o anche se ti trovi sottoterra, magari in caverne, o persino sotto le macerie. Puoi anche usarlo per essere trovato in una fitta foresta se ti trovi separato da un gruppo.

La sirena può essere trovata tenendo premuto il pulsante Azione arancione sul bordo sinistro del tuo Apple Watch Ultra.

Quale Apple Watch dovresti scegliere per avere maggiore sicurezza?

C’è quasi sicuramente un Apple Watch là fuori che è più adatto al tuo stile di vita e al tuo budget. Come hai potuto notare da ciò che abbiamo detto, di sicuro Apple Watch Ultra al momento è una delle soluzioni migliori per la tua sicurezza.

Nonostante ciò, di base, qualunque tipo di smart watch riconducibile ad Apple offre diverse funzioni capaci di salvarti la vita in situazioni critiche. Nel dubbio, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo dove ti forniremo alcune indicazioni potenzialmente decisive per la tua scelta.