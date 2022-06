Acer Chromebook Spin 514: anteprima e hands-on

Il nuovo Acer Chromebook Spin 514 si candida per diventare il nuovo punto di riferimento per i Chromebook di fascia alta grazie ad una eccellente qualità costruttiva e ad un hardware di fascia alta capace di offrire prestazioni molto interessanti.

Noi di OutOfBit abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima il Acer Chromebook Spin 514 e vi presentiamo oggi le nostre prime impressioni dopo alcune ore di hands-on.

Hardware da top di gamma

Acer Chromebook Spin 514 monta un hardware di fascia alta che gli consente di ottenere performance importanti in ogni ambito di utilizzo e che lo pone fra i dispositivi più potenti della categoria. I processori sono degli AMD Ryzen 5000 C-Series basati sull’architettura Zen 3 a cui si affiancano sche grafiche AMD Radeon e differenti tagli di memoria RAM e memoria interna. L’hardware risulta quindi performante e perfetto per offrire prestazioni elevate per lavoro, tempo libero e gaming.

Non mancano poi un buon comparto connettività con Wi-Fi 6, due porte USB-C, una porta HDMI ed una webcam frontale FullHD ed un buon sistema di speaker e microfoni.

Costruzione impeccabile

Tenere fra le mani il nuovo Spin 514 permette di capire la bontà costruttiva e la resistenza del portatile che può vantare uno chassis sottile e leggero realizzato in alluminio che garantisce un touch&feel premium e una ottima robustezza. Sulla parte inferiore e posteriore sono posizionate delle bocchette di raffreddamento che consentono un corretto ricircolo dell’aria.

Eccellenti le cerniere che consentono una rotazione a 360 gradi del display e che permettono quindi di utilizzare il notebook come un normale PC portatile, in modalità tablet ed anche in modalità stand.

Dai primi utilizzi sembrano molto solidi, e perfetti per il lavoro, anche tastiera e touchpad. Il pad è di grandi dimensioni e regala un buon feedback alla pressione che risulta sempre molto precisa e soddisfacente. La tastiera, con un valido sistema di retroilluminazione, ha tasti ad isola con corsa corta veloci e che permettono di scrivere rapidamente e senza typo.

Un ottimo display

Molto interessante anche il display IPS Full HD da 14 pollici touch screen che offre una qualità visiva complessivamente molto buona e che si appresta perfettamente allo smart working, allo studio ed anche all’utilizzo nel tempo libero. Le prime impressioni sul display sono ottime, i colori risultano ben tarati e la luminosità massima è più che soddisfacente anche per un utilizzo in condizione di forte illuminazione.

Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass che lo rende resistente ai graffi e che dovrebbe garantire un display impeccabile per molti anni.

Quando arriva in Italia

Il nuovo Acer Chromebook Spin 514 sarà disponibile da settembre a partire da 749 euro e si candida ad essere uno dei migliori Chromebook in vista della fine del 2022.