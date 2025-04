10 modi inaspettati per utilizzare il tuo telefono Android

Pensi di sapere tutto (ma proprio tutto!) del tuo smartphone Android. Ebbene, questi 10 piccoli spunti potrebbero indurti a pensare che – invece – così non è. Scopriamoli insieme!

Monitora la tua frequenza cardiaca

Forse usi già Google Fit per controllare i tuoi dati sanitari ma… sapevi che può anche misurare la tua frequenza cardiaca? Puoi andare alla sezione Frequenza cardiaca nella scheda Home di Google Fit e toccare l’icona più per iniziare a registrare la frequenza cardiaca. Per fare ciò, è necessario tenere il dito contro l’obiettivo della fotocamera posteriore.

Tieni presente che questa funzione non è disponibile su tutti i telefoni Android. Se non riesci a trovare questa opzione, puoi utilizzare un’app di terze parti come Cardiograph. Naturalmente, questi metodi non sono precisi come un cardiofrequenzimetro dedicato: usali solo per il monitoraggio generale del benessere.

Come fitness tracker

Non è necessario indossare uno smartwatch o un braccialetto fitness solo per contare i passi giornalieri: l’app Google Fit lo fa già. Utilizza i sensori del telefono per monitorare automaticamente i passi, i minuti attivi e persino le calorie bruciate durante il giorno.

Se ti piace correre o andare in bicicletta, l’app può mappare il tuo percorso, misurare la distanza percorsa e analizzare il tuo ritmo. Oltre al conteggio dei passi, Google Fit può anche monitorare vari allenamenti, dallo yoga all’allenamento con i pesi.

Come gamepad per il gioco

Chi ama giocare sul proprio PC può anche trasformare il proprio smartphone Android in un gamepad. Per fare ciò, dovrai installare il ricevitore remoto per PC sul tuo PC Windows e l’app PC Remote sul tuo telefono Android.

Una volta installato, puoi collegare il telefono al PC tramite USB, Wi-Fi, Bluetooth o cavo, a seconda delle tue preferenze. Il touchscreen del telefono visualizzerà quindi i pulsanti virtuali, imitando un controller di gioco fisico. Si tratta di un’ottima alternativa per i giochi occasionali o quando vuoi giocare a distanza senza essere legato alla tua scrivania.

Come caricabatterie wireless

Se disponi di un telefono Android di fascia alta, puoi utilizzarlo come caricabatterie wireless per alimentare altri dispositivi. La funzione si chiama Battery Share sui Pixel e Wireless Power Sharing sui Samsung.

Puoi abilitare questa funzione andando al menu delle impostazioni della batteria. Una volta abilitato, è sufficiente posizionare il telefono a faccia in giù su una superficie piana e posizionare il dispositivo che si desidera caricare al centro del pannello posteriore.

Rileva i suoni di emergenza

Ti preoccupi spesso di perdere suoni importanti come un elettrodomestico che emette un segnale acustico, l’acqua che scorre o un rilevatore di fumo che si attiva? Puoi configurare il tuo telefono Android per rilevare i suoni più importanti abilitando la funzione Notifiche sonore.

La funzione di accessibilità integrata ascolterà rumori specifici e può avvisarti tramite notifiche, vibrazioni o persino luci lampeggianti. Se desideri meno avvisi, puoi configurarlo in modo da ignorare suoni non essenziali come l’abbaiare di un cane o il bussare di una porta.

Testare i telecomandi

La maggior parte dei telecomandi di TV ed elettrodomestici utilizza la luce a infrarossi (IR), che è invisibile ad occhio nudo. Tuttavia, la fotocamera del telefono è in grado di rilevarlo. Quindi, la prossima volta che la TV o il telecomando CA iniziano a funzionare, puoi utilizzare il tuo telefono Android per verificare se è difettoso o se le batterie devono essere sostituite.

Per fare ciò, apri l’app della fotocamera del telefono e puntala verso il sensore a infrarossi del telecomando. Quindi, premere un pulsante qualsiasi sul telecomando. Se funziona, dovresti vedere una luce lampeggiante sullo schermo del telefono. Se non c’è luce, le batterie potrebbero essere scariche o il telecomando stesso potrebbe non funzionare correttamente.

Usalo come strumento di livellamento e misurazione

Il tuo telefono Android può fungere anche da pratico strumento di livellamento e misurazione, grazie ai sensori integrati come un accelerometro e un giroscopio. È perfetto per progetti fai-da-te, miglioramenti della casa o persino per appendere quadri con precisione.

Tutto quello che devi fare è scaricare un’app come AR Ruler e sarai quindi in grado di misurare lunghezza, larghezza, altezza, raggio e altro ancora utilizzando solo la fotocamera del tuo telefono. Per le attività di livellamento, app come Bubble Level trasformano il telefono in una livella digitale. È quindi possibile utilizzare il telefono per verificare se una superficie è perfettamente orizzontale o verticale.

Usa il telefono come webcam, microfono, altoparlante o secondo monitor per PC

Se hai un vecchio telefono Android in giro e non sai cosa farne, puoi riutilizzarlo come estensione del tuo PC in diversi modi. App come DroidCam, AudioRelay e Spacedesk possono trasformare il tuo telefono Android in una webcam, un microfono, un altoparlante o un monitor aggiuntivo.

Naturalmente, questo non è limitato ai vecchi telefoni: puoi utilizzare anche il tuo dispositivo principale. Può essere utile se non sei soddisfatto della qualità della webcam, del microfono o degli altoparlanti integrati nel tuo PC o laptop.

Controlla il tuo PC da remoto

Con un telefonino puoi anche controllare il tuo PC Windows da remoto usando il tuo telefono Android. Con app come Chrome Remote Desktop e Microsoft Remote Desktop, puoi renderlo possibile.

Questo può essere incredibilmente utile quando devi recuperare documenti importanti o controllare qualcosa mentre sei via. Anche se la configurazione iniziale può richiedere del tempo, si tratta di un processo una tantum. Una volta configurato, puoi connetterti senza problemi al tuo PC e usarlo come se fossi seduto proprio di fronte ad esso.

Trasforma il tuo telefono in un computer

La maggior parte dei telefoni Android di fascia alta offre una potenza sufficiente per funzionare come un computer a tutti gli effetti. Ad esempio, se disponi di un telefono Samsung Galaxy di punta, puoi collegarlo a un monitor e utilizzarlo come PC tramite Samsung DeX.

Allo stesso modo, alcuni telefoni Motorola e Xiaomi offrono funzionalità simili che ti consentono di trasformare il tuo telefono in un’esperienza simile a quella di un desktop. Per andare ancora oltre, puoi accoppiare il tuo telefono con una tastiera e un mouse Bluetooth e avrai una workstation quasi completa.