Gli utenti del telecomando Shield TV Pro vogliono nascondere il pulsante Netflix

Il telecomando dello Shield TV Pro è dotato di un pulsante fisico dedicato a Netflix, il quale consente di accedere rapidamente all'app del popolare servizio di streaming. Tuttavia, molti utenti trovano questo pulsante un'aggiunta scomoda e poco pratica, tanto da decidere di adottare strategie creative per limitarne l'uso accidentale. Le soluzioni spaziano dalla stampa 3D di custodie personalizzate fino all'uso di applicazioni di terze parti per rimappare il pulsante.

L'irritazione degli utenti per il pulsante Netflix

Con l'aumento dei costi degli abbonamenti a Netflix, numerosi abbonati hanno scelto di annullare il loro contratto e cercare alternative nel vasto panorama dello streaming. Nonostante la crescente insoddisfazione, molti telecomandi per Android TV, come quello dello Shield TV Pro, continuano a includere un pulsante dedicato che avvia direttamente l'app di Netflix. Tuttavia, per rimuovere fisicamente il pulsante senza danneggiare il telecomando risulta complicato.

Un utente di Reddit, noto con il nome di u/MustEatTacos, ha condiviso un'immagine del proprio telecomando Shield TV Pro coperto da una custodia stampata in 3D. In questo particolare design, le aperture della cover sono state progettate per accogliere esclusivamente i pulsanti essenziali, come accensione, riproduzione/pausa e controllo del volume. Il pulsante di Netflix, posizionato nella parte inferiore del telecomando, è completamente nascosto dalla custodia rigida, ostacolandone collaborativamente gli accessi accidentali. Chi possiede una stampante 3D ha la possibilità di creare una propria cover seguendo specifiche istruzioni disponibili online.

Rimappare il pulsante: un'alternativa alla copertura

Oltre alla soluzione della custodia, diversi utenti hanno espresso il loro malcontento nel thread di Reddit, suggerendo di utilizzare app per la rimappatura dei pulsanti. Questa alternativa consente di attribuire nuove funzioni al pulsante Netflix, trasformandolo in un comando personalizzato. Alcune azioni comuni includono l’apertura di altri servizi di streaming, la disattivazione dell'audio o l'apertura di app caricate in sideloading. Le combinazioni sono moltissime e offrono agli utenti la libertà di personalizzare l'esperienza.

Un utente ha persino affermato di aver incollato permanentemente il pulsante di Netflix sul proprio telecomando con della super colla, evidenziando quanto possa risultare frustrante per chi non è interessato ai contenuti offerti dalla piattaforma. Anche se una simile pratica non è consigliata, riflette il disagio di molti utenti verso questa funzionalità.

Condividi le tue esperienze con noi

Mentre gli utenti cercano soluzioni creative per gestire l'impatto del pulsante Netflix sul telecomando dello Shield TV Pro, è chiaro che la questione ha suscitato un ampio dibattito nella community. Gli appassionati di tecnologia e di streaming sono invitati a condividere le loro esperienze, suggerimenti e soluzioni alternative per affrontare questo problema. Per chi desidera comunicare, la redazione è disponibile per ricevere segnalazioni via email, offrendo la possibilità di restare anonimi o ricevere riconoscimento per le informazioni fornite.