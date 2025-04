Novità in arrivo per Gmail: aggiornamenti per utenti Android e iOS con nuove funzioni e design

Nell’ambito di un costante miglioramento dei suoi servizi, Google ha annunciato l’avvio della distribuzione di aggiornamenti per l’app Gmail, dedicata agli utenti mobile. Queste novità sono destinate sia ai dispositivi Android che a quelli iOS e includono un rinnovamento estetico e l’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Un’interfaccia più flessibile per tablet e dispositivi pieghevoli

Un’importante novità riguarda i possessori di tablet Android e dispositivi pieghevoli. Google ha lavorato per rendere l’app Gmail più flessibile e adattabile alle diverse esigenze degli utenti. Con il nuovo aggiornamento, sarà possibile spostare il divisore tra la lista delle email e il pannello delle conversazioni, permettendo di personalizzare ulteriormente l’interfaccia in modalità orizzontale. Gli utenti potranno, infatti, regolare le dimensioni dei vari pannelli per ottenere la configurazione che preferiscono.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In aggiunta, c’è anche la possibilità di trascinare il divisore completamente su un lato, attivando così una vista a pannello singolo. Questa funzionalità è disponibile ora sia per gli account Workspace che per quelli personali, rendendo l’esperienza di utilizzo di Gmail ancora più intuitiva.

Aggiornamenti di design per gli utenti iOS

Non sono da meno le novità che riguardano gli utenti di Gmail su dispositivi iOS. Google ha implementato un aggiornamento di Material Design 3, che porta l’app Gmail su iOS al passo con le versioni Android e quella web, recentemente rinnovata. Tra le novità visive, spiccano i pulsanti a forma di pillola posizionati in fondo all’interfaccia e una barra di ricerca arrotondata nella parte superiore dello schermo.

Grazie a questi miglioramenti, l’esperienza visiva e di navigazione per gli utenti iOS risulta così più omogenea tra le varie piattaforme. Anche Google Calendar si arricchisce di funzionalità, consentendo la creazione e la modifica di eventi di compleanno in modo analogo a quanto già disponibile su Android.

Integrazione dell’intelligenza artificiale con Gemini

Infine, Google non si ferma qui. L’introduzione del generatore di immagini Gemini rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle sue applicazioni. Questa nuova funzionalità sarà disponibile nella barra laterale dell’app Gmail sia su Android che su iOS per gli utenti Workspace. Gli utenti potranno generare immagini direttamente dall’app di posta elettronica e successivamente salvarle, copiarle o inserirle nei propri draft email.

Questo tipo di innovazione non solo arricchisce l’esperienza utente, ma offre anche nuove opportunità creative per la gestione e l’invio delle email. Con la continua evoluzione di Gmail, Google sottolinea il suo impegno a fornire strumenti sempre più robusti e versatili per soddisfare le esigenze dei suoi utenti.