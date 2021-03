Le 10 migliori app educative per Android

Stimolare la creatività e l’apprendimento nei bambini e negli adolescenti non è mai stato così facile! Grazie alle migliori app educative del 2021 sviluppate per Android, avrai sempre a portata di mano contenuti, video e giochi per incentivare la curiosità dei tuoi figli e corsi avanzati per migliorare le tue conoscenze di determinati argomenti.

La scelta è davvero vastissima: sul Google Play Store potrai trovare numerose app educative, tutte diverse tra loro e con differenti metodi di apprendimento. Alcune app, ad esempio, trattano argomenti molto generali mentre altre si concentrano su temi più specifici. Dopo averti svelato le migliori app per bimbi che incoraggiano l’apprendimento, ecco un elenco delle 10 migliori app educative per Android.

Nei paragrafi che seguono, troverai informazioni dettagliate su ciascuna app, tra cui una descrizione, i requisiti che deve possedere il tuo smartphone Android, il costo delle stesse ed un link per il download sul Google Play Store.

EdX: per imparare dalle migliori Università del mondo

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: no

Non tutti gli studenti possono realizzare il sogno di studiare nelle migliori università come Harvard e MIT. Certo, per gli studenti italiani è difficile ma non impossibile, soprattutto se consideriamo il loro costo e la loro ubicazione. Ma grazie ad EdX, anche gli studenti universitari italiani potranno accedere ai migliori corsi offerti da queste grandi università direttamente sul loro smartphone.

EdX offre migliaia di corsi online comprensivi di oltre 30 materie tra cui informatica, economia, matematica, scienza e ingegneria, blockchain, lingua, arte, diritto, politica, storia e molto altro ancora. Ogni corso ed ogni approfondimento è tenuto dalle più importanti e prestigiose università del mondo.

Certo, non otterrai una laurea vera e propria utilizzando quest’app ma potrai ottenere gratuitamente una formazione completa su molti argomenti. Con EdX puoi anche seguire le lezioni online che più ti interessano oppure scaricare i corsi in modo da poterli guardare quando sei offline, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Infine, EdX ti dà la possibilità di metterti alla prova sostenendo quiz e piccoli esami.

Scarica EdX per Android.

TED: l’app per fare il pieno di informazione

Prezzo : download gratuito

: download gratuito Acquisti in-app: no

TED ospita oltre 3000 video a cui puoi ispirarti che spaziano su diversi argomenti tra cui tecnologia, scienza e psicologia. Lasciati ispirare dalle brillanti idee rivoluzionarie di esperti specializzati! L’intera videoteca di TED Talks è disponibile con sottotitoli in oltre 100 lingue, inoltre puoi aggiungere i video che desideri tra i preferiti e scaricarli in modo da poterli guardare quando sei offline.

Scaricando TED potrai accedere a numerose ed eterogenee playlist, tutte in un unico posto ed avrai anche la possibilità di creare le tue playlist personalizzate. TED supporta Chromecast potrai quindi proiettare i video sulla tua TV.

Scarica TED per Android.

Duolingo: l’app per apprendere facilmente le lingue

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: sì

Imparare una nuova lingua richiede immensa pazienza, dedizione e pratica ma, grazie a Duolingo, potrai semplificare enormemente l’intero processo! Quest’app ti aiuta ad imparare più di 30 lingue, rende divertente l’apprendimento con lezioni brevi, varie e facili da comprendere. Ogni lezione dura in media circa cinque minuti.

Puoi iniziare con parole e frasi di base: man mano che avanzerai nei livelli, potrai migliorare il tuo vocabolario e le tue abilità grammaticali. Usando Duolingo, potrai impostare i tuoi obiettivi giornalieri e creare un percorso di apprendimento personalizzato. Duolingo è un’app educativa completamente gratuita che ti permette, comunque, di effettuare acquisti in-app per sbloccare alcune funzionalità premium.

Scarica Duolingo per Android.

Khan Academy: l’app educativa per studenti

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: no

Scaricando Khan Academy, potrai avere accesso a migliaia di video didattici e interattivi creati da esperti su una eterogeneità incredibile di temi. Studiare matematica, scienze, economia, finanza, grammatica, storia, governo, politica e molto altro ancora non è mai stato così semplice! Tutti gli straordinari contenuti di Khan Academy sono adatti a studenti e ai loro insegnanti e sono disponibili gratuitamente.

Utilizzando quest’app educativa, potrai metterti alla prova e testare le tue conoscenze con esercizi pratici e quiz. Ottenendo un feedback immediato e suggerimenti personalizzati, potrai affinare le tue capacità. Usando Khan Academy potrai inoltre scaricare i video che preferisci in modo da poterli guardare ancora quando sei offline. Khan Academy sincronizza i tuoi progressi di apprendimento su tutti i tuoi dispositivi in ​​modo che tu possa sempre riprendere da dove avevi lasciato. Ti ricordiamo, infine, che è disponibile anche una versione per bambini di questa app.

Scarica Khan Academy per Android.

Photomath: l’app per risolvere i problemi di matematica

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: sì

La matematica del liceo è una materia molto astratta e non tutti sono predisposti ad affrontarla. Ma con Photomath potrai risolvere (letteralmente!) tutti i tuoi problemi: quest’app ti aiuta a dare una soluzione a complessi e difficili problemi di matematica. Ti basterà semplicemente digitare la tua domanda o scattare una foto e Photomath lo risolverà immediatamente fornendo anche una spiegazione. Inoltre, animazioni dettagliate ti aiuteranno a visualizzare e comprendere ogni passaggio matematico.

Questa app è in grado di “coprire” e risolvere tutti gli argomenti di matematica di base, come aritmetica, numeri interi, frazioni, numeri decimali, potenze, radici e fattori, nonché algebra, geometria, trigonometria, calcolo e statistica. Photomath è un’app completamente gratuita e, per funzionare, non ha bisogno di una connessione Internet.

Scarica Photomath per Android.

Quizlet: l’app per imparare con le flashcard

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: sì

Quizlet utilizza il metodo delle flashcard per rendere l’apprendimento più rapido e semplice. Puoi creare le tue flashcard oppure scegliere tra i numerosi “set di studio” creati da altri utenti. Utilizzate da oltre 50 milioni di studenti in tutto il mondo, le flashcard di Quizlet ti aiutano a ricordare rapidamente le nozioni che hai imparato grazie a testo, immagini e audio.

Quest’app supporta più di 18 lingue straniere, tra cui spagnolo, francese, tedesco e cinese. Usando Quizlet, potrai anche condividere le tue flashcard con gli altri utenti in modo da scambiare compiti e test anche con i tuoi compagni di classe. Sottoscrivendo la versione premium di Quizlet, potrai studiare senza essere interrotto dalle pubblicità, utilizzare il tema notturno ed accedere all’app anche quando sei offline.

Scarica Quizlet per Android.

SoloLearn: l’app per imparare a programmare

Prezzo : download gratuito

: download gratuito Acquisti in-app: sì

Dotata di una vasta collezione di contenuti gratuiti di programmazione per computer, SoloLearn è la migliore app educativa del 2021. Che tu sia un principiante o un professionista, usando quest’applicazione potrai accedere a migliaia di argomenti in modo da apprendere nuovi concetti di programmazione oppure riprendere alcuni temi che hai studiato tempo fa.

SoloLearn ti aiuta ad apprendere lo sviluppo web, inclusi HTML5, CSS3, JavaScript e JQuery, oltre a diversi linguaggi per computer come Python, Java, C, C ++, C #, PHP, SQL, Machine Learning e molto altro ancora.

Quest’app è utilizzata da milioni di appassionati di programmazione in tutto il mondo. SoloLearn ti regala nuovi contenuti in base ai tuoi progressi, alle tue preferenze e alle ultime tendenze di codifica. Puoi scrivere, eseguire e condividere codice reale direttamente dal tuo cellulare, senza bisogno di installazioni e configurazioni aggiuntive. Inoltre, utilizzando SoloLearn avrai sempre a disposizione una comunità interattiva di programmatori pronta per aiutarti con le tue domande.

Scarica SoloLearn per Android.

Brainly: la più importante app di social learning

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: no

Brainly è un’app di social learning in cui puoi pubblicare le tue domande e i tuoi dubbi su compiti e quiz: riceverai sempre aiuto dagli altri utenti. Brainly è la più grande comunità di social learning al mondo con oltre 250 milioni di utenti attivi mensilmente. Più di 95 milioni di domande hanno ricevuto risposta su Brainly nel tempo.

L’app è in grado di “coprire” eterogenei e numerosi livelli di istruzione, come scuola elementare, scuola media, scuola superiore e università. Utilizzando Brainly, potrai accedere a migliaia di risposte scritte dagli esperti su materie e argomenti tra cui matematica, storia, biologia, chimica, fisica, geografia, salute, arte e affari, oltre a diverse lingue. Infine, aiutando gli altri studenti su Brainly,potrai guadagnare punti come esperto.

Scarica Brainly per Android

Udemy: l’app con oltre 130.000 corsi online

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: sì

Scaricando Udemy, potrai accedere ad una vasta gamma di corsi online su argomenti eterogenei: dai linguaggi di programmazione come Python e Java a lezioni di sviluppo personale come design, strumenti musicali, disegno, scrittura, yoga, su Udemy troverai molto altro ancora. Questa fantastica app educativa ti permette di accedere ad oltre 130.000 video corsi su oltre 2.000 argomenti: i corsi online sono tenuti da oltre 57.000 istruttori esperti che insegnano in più di 65 lingue diverse.

Dopo esserti iscritto a un corso, potrai accedere illimitatamente a tutti i suoi contenuti nonché scaricarli per poterli guardare quando sei offline. Se hai dubbi su alcune lezioni online, puoi fare la tua domanda agli studenti e agli istruttori che risponderanno a tutte le tue domande.

Scarica Udemi per Android.

Socratic

Prezzo: download gratuito

download gratuito Acquisti in-app: no

Socratic è l’app di apprendimento basata sull’intelligenza artificiale di Google completamente gratuita, senza pubblicità o acquisti in-app. Pensata per gli studenti delle scuole elementari, superiori e università, Socratic ti permette di scattare foto alle tue domande e di trovare facilmente una risposta.

Allo stato attuale, quest’app copre solo materie come algebra, geometria, trigonometria, biologia, chimica, fisica, storia e letteratura. Ma Google promette: presto su Socratic potrai trovare molti altri argomenti!

Scarica Socratis per Android.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Androidheadlines