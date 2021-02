Le migliori app per bimbi che incoraggiano l’apprendimento

Trascorrere troppo tempo davanti allo schermo di tablet, smartphone e computer può essere destabilizzante per gli adulti, figuriamoci per un bambino!

Certo, bisogna limitare il tempo di esposizione agli schermi per i bambini ma è importante anche stare attenti a cosa fanno quando usano i dispositivi elettronici. Ad esempio, utilizzare app in grado di incoraggiare l’apprendimento creativo nei bambini costituisce un valore aggiunto per la loro crescita.

Ecco perché abbiamo selezionato per te alcune delle migliori app in grado di promuovere l’apprendimento nei bambini piccoli. Le applicazioni che troverai elencate nei paragrafi che seguono sono ideali per i bambini da 2 a 10 anni.

LEGO Duplo World

Quest’app è in grado di offrire fantastiche esperienze di apprendimento per il tuo bambino: LEGO Duplo World racchiude in sè la natura creativa caratteristica dei famosi mattoncini e lo fa in forma digitale.

Realizzata per bambini compresi nella fascia d’età 2-5 anni (ciò non esclude che potrebbe essere divertente per i bambini di età superiore!), quest’app stimola il ragionamento e la risoluzione dei problemi. Pensata per sviluppare il gioco immaginario e per incentivare le abilità del mondo reale, LEGO Duplo World aiuta il tuo bambino ad esercitarsi ad attraversare la strada, a lavarsi le mani (molto utile in questo periodo) e molto altro ancora.

LEGO Duplo World è un po ‘più costosa rispetto ad altre app disponibili sul mercato ma, secondo la nostra esperienza, è davvero un’app completa che vale la pena di sperimentare.

L’app può essere scaricata gratuitamente dall’App Store e da Google Play per una prova mentre, per sbloccare le altre sezioni di gioco, è necessario pagare circa 4 Euro.

LEGO Building Instruction

A proposito di LEGO, l’app LEGO Building Instruction offre un’esperienza di gioco ed apprendimento davvero fantastica per il tuo bambino.

Quest’app contiene le istruzioni 3D di molti dei set LEGO più recenti: certo, ogni bambino si diverte a giocare liberamente con i LEGO ma le istruzioni 3D sono davvero molto utili quando il tuo bambino vuole costruire qualcosa di specifico e sono particolarmente utili per sviluppare la capacità di ragionamento spaziale del tuo bambino.

Ti ricordiamo che puoi utilizzare le istruzioni 3D anche se non hai acquistato un set specifico e desideri utilizzarle con i Lego che già possiedi, aumentando di molto il numero di utenzi interessati.

LEGO Building Instruction è scaricabile gratuitamente dall’App Store e da Google Play.

Duolingo ABC

Se stai cercando un modo divertente per aiutare il tuo bambino a imparare l’alfabeto e la fonetica, nonché a leggere e scrivere, Duolingo ABC è un’app fenomenale.

Quest’app è stata sviluppata da esperti di fonetica per sviluppare la comprensione della lettura e molto altro ancora. Duolingo ABC può essere usato anche offline ed è assolutamente gratuita e senza la presenza di pubblicità.

Puoi scaricare Duolingo ABC per iPhone e iPad gratuitamente sull’App Store e per i dispositivi Android da Google Play.

ABCmouse

Quest’app è diventata un vero e proprio punto di riferimento per molti genitori ed insegnanti grazie alle oltre 10.000 attività educative e interattive e alle 850 lezioni in essa contenute.

Progettata per bambini da 2 a 8 anni, ABCmouse sviluppa le abilità di lettura, matematica, scienze, arte e colori e musica.

Puoi scaricare e provare gratuitamente ABCmouse dall’App Store e da Google Play per 30 giorni.

Swift Playgrounds

Se vuoi introdurre i tuoi figli alla programmazione, Swift Playgrounds di Apple è un ottimo punto di partenza.

Progettata per bambini da 12 anni in su (ciò, comunque, non esclude che possano apprezzarla anche i bambini di età inferiore), Swift Playgrounds è un’app totalmente gratuita. Quest’app è davvero rivoluzionaria perché aiuta tuo figlio ad imparare e a sperimentare con le logiche della programmazione.

Grazie alle lezioni guidate “Impara a programmare” Swift Playgrounds stimola tuo figlio e tua figlia a risolvere enigmi interattivi: in questo modo familiarizzerà con i principi alla base della programmazione, una delle skills più richieste al giorno d’oggi.

Swift Playgrounds può essere scaricata gratuitamente dall’App Store.

BrainPOP Jr.

Questa è un’app davvero divertente che stimola i bambini più curiosi! BrainPOP e BrainPOP Jr. contengono una serie di brevi video animati con cui vengono spiegati diversi concetti di scienza, lettura, matematica, studi sociali, arte e tecnologia e molto altro ancora: possiamo pertanto considerla un’app pensata per tutti quei bambini che hanno sempre molte domande da porre ai genitori sul mondo che li circonda.

BrainPOP Jr. e BrainPOP possono essere scaricate gratuitamente dall’App Store con acquisti in-app per sbloccare tutti i contenuti. L’app è disponibile anche per i dispositivi Android su Google Play.

Osmo

Se hai intenzione di investire un po’ di più rispetto alle app che ti abbiamo indicato fino ad ora, Osmo è l’applicazione che fa per te!

I diversi set targati Osmo sono disponibili su Amazon con numerosi approfondimenti su argomenti come matematica, fonetica e lettura, disegno, creatività, comunicazione, ragionamento spaziale e molto altro.

Osmo è l’app progettata per bambini dai 3 ai 10 anni.

Altre app per i bambini

E non è finita qui: abbiamo selezionato per te altre fantastiche app per stimolare la curiosità, la crescita e la creatività del tuo bambino. Eccole:

Giochi PBS KIDS – gratuiti (Scaricabile su Google Play e su Apple Store )

– gratuiti (Scaricabile su e su ) Curios World – gratuito (Scaricabile su Apple Store )

– gratuito (Scaricabile su ) Quickmath Jr. – gratuito (Scaricabile su Apple Store)

Conclusioni

Le app che abbiamo elencato nel nostro articolo sono pensate per stimolare l’apprendimento e la curiosità del tuo bambino: nel nostro elenco, potrai trovare applicazioni totalmente gratuite ma anche app più strutturate e a pagamento.

Speriamo che tu abbia trovato qualcosa di nuovo da provare per incoraggiare tuo figlio o tua figlia a trascorrere “tempo di qualità” davanti agli schermi e massimizzare le opportunità d’apprendimento.

