YouTube introduce il tag "Doppiato" su Android TV: un passo verso l'accessibilità globale

YouTube continua a evolversi, portando sostanziali migliorie alla sua offerta di contenuti video. Recentemente, la piattaforma ha aggiunto un nuovo tag "Doppiato" all'interno dell'app su Android TV e Google TV, identificando i video che hanno ricevuto un doppiaggio realizzato tramite intelligenza artificiale. Questa novità rende più semplice per gli utenti comprendere quali video sono accessibili in diverse lingue, abbattendo le barriere linguistiche e ampliando ulteriormente la fruibilità dei contenuti.

La novità del tag "Doppiato" su YouTube

YouTube vanta una libreria straordinaria di video, spaziando in una varietà indiscutibile di generi e tematiche. Tuttavia, per molti utenti, le barriere linguistiche restringono l'accesso a contenuti potenzialmente interessanti. È qui che l'intelligenza artificiale dimostra il suo valore, facilitando il doppiaggio di video destinati a un pubblico globale. Con l'introduzione del tag "Doppiato", gli utenti possono ora identificare con più facilità quali video sono stati sottoposti a doppiaggio AI, direttamente sulle loro smart TV.

Il tag è visibile proprio sotto alla miniatura del video e accanto al conteggio delle visualizzazioni. Anche se attualmente questo tag sembra non essere presente su molti video, è emerso grazie a una segnalazione di 9to5Google, il quale ha individuato la novità sulla schermata iniziale dell’app. Questa etichetta serve come avviso, informando gli spettatori della disponibilità del doppiaggio, anche se nel caso di un video in una lingua non nativa, il doppiaggio parte automaticamente.

Implicazioni del doppiaggio AI: un'evoluzione importante

L'innovazione portata dal doppiaggio tramite intelligenza artificiale è notevole, ma presenta anche delle sfide. Ad esempio, la qualità del doppiaggio può variare ampiamente. Un video come "100 Layer Sfogliatella", ad esempio, ha dimostrato che il sistema di doppiaggio funziona efficacemente, regalando un'esperienza nuova e godibile per gli utenti. Tuttavia, i risultati possono oscillare a seconda di vari fattori. Pertanto, è fondamentale che gli utenti sappiano che, nonostante le potenzialità, la tecnologia del doppiaggio AI può avere funzionamenti diversi in base al contenuto specifico e alla creatività del creatore di contenuti.

Il doppiaggio avviene automaticamente nella lingua impostata secondo la regione dell'utente, ma c'è la possibilità per gli utenti di modificare le impostazioni audio attraverso il menu delle opzioni. Questo porta a una maggiore personalizzazione, che può essere benvenuta in un'epoca in cui il pubblico globale desidera fruire di contenuti su scala mondiale.

Futuri sviluppi: ritorno dei premi Premium e altre novità

Nel contesto delle recenti modifiche su YouTube, ci sono voci che circolano riguardo la possibile reintroduzione di abbonamenti chiamati Premium Lite. Questo nuovo piano è destinato a utenti selezionati in paesi come Stati Uniti, Australia, Germania e Thailandia. Queste informazioni, se confermate, potrebbero rappresentare un ulteriore passo verso una maggiore accessibilità ai contenuti a pagamento.

Con queste evoluzioni, YouTube dimostra di essere sempre più attento alle esigenze dei suoi utenti, cercando costantemente modi per migliorare l’esperienza visiva. Non resta che osservare l'evoluzione di questa piattaforma e le nuove opportunità che essa offrirà nel prossimo futuro.