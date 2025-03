Xiaomi lancia i suoi nuovi auricolari Buds 5 Pro in Europa con tecnologia Wi-Fi

L’azienda cinese Xiaomi ha recentemente presentato in Europa i suoi earbud Buds 5 Pro, un prodotto che segna una novità nel settore audio. Questi auricolari vantano l'innovativa tecnologia Qualcomm S7 Pro, permettendo lo streaming audio tramite Wi-Fi, oltre al consueto Bluetooth, senza aumentare il consumo energetico. Anunciati in Cina in concomitanza con il lancio del telefonino 15 Ultra, i Buds 5 Pro si avviano a innalzare gli standard della qualità audio per gli appassionati.

Le caratteristiche dei Buds 5 Pro

I Buds 5 Pro sono disponibili in due versioni: un modello con connettività Bluetooth tradizionale e un’altra versione che sfrutta la tecnologia Expanded Personal Area Network di Qualcomm. Questa seconda opzione è in grado di trasmettere audio lossless a 96kHz/24bit, con una larghezza di banda fino a 4.2Mbps, superando nettamente quello che si può ottenere con la tecnologia Bluetooth standard. Una delle note positive è che è possibile allontanarsi dal telefono senza compromettere la qualità della connessione, purché ci si trovi all'interno del raggio d’azione della rete Wi-Fi.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da considerare. Innanzitutto, per sfruttare appieno le capacità audio avanzate, è indispensabile utilizzare una rete Wi-Fi. Ciò significa che probabilmente si trarrà maggiore beneficio solo nella comodità di casa. Durante la presentazione dell’XPAN, Qualcomm ha indicato che il telefono trasferirà automaticamente le credenziali Wi-Fi durante il processo di abbinamento. Restano incertezze sul fatto che i Buds 5 Pro possano gestire connessioni a più reti, il che potrebbe limitare l’uso in ufficio. In ogni caso, quando il Wi-Fi non è disponibile, è sempre possibile riconnettersi via Bluetooth.

Compatibilità e durata della batteria

Per poter utilizzare a pieno le capacità offerte da questa tecnologia Qualcomm, è necessario possedere un dispositivo dotato di un chipset top di gamma Qualcomm, come l’8 Gen 3 o l’8 Elite. Pertanto, smartphone come il nuovo 15 e il 15 Ultra di Xiaomi saranno perfetti per accompagnare questi auricolari. Tuttavia, l’uso della funzionalità Wi-Fi è escluso per gli utenti di iPhone o altri dispositivi Apple.

Un altro aspetto interessante è la durata della batteria: gli auricolari offrono fino a 10 ore di ascolto continuo, raggiungendo 40 ore inclusi nella custodia. Questo risulta essere un miglioramento rispetto alle otto ore garantite dal modello Bluetooth standard, supportando l'affermazione di Qualcomm riguardo alla possibilità di offrire audio lossless Wi-Fi mantenendo lo stesso livello di consumo energetico.

Design e prezzo

I Buds 5 Pro utilizzano un sistema audio a tripla unità, dotato di un driver principale da 11mm, accompagnato da un tweeter PZT e un driver planare. Non mancano le funzionalità di cancellazione attiva del rumore e una serie di intuizioni artificiali incorporate, come la registrazione delle chiamate, la trascrizione e la traduzione in tempo reale.

Per quanto riguarda il prezzo, i Buds 5 Pro Wi-Fi sono disponibili a £189.99 e si presentano solo nella colorazione nera. Rispetto al modello Bluetooth, che costa £159.99 e si può trovare in bianco o grigio, si tratta di un incremento di prezzo giustificato dalle funzionalità avanzate offerte nel nuovo dispositivo.