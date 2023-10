Xiaomi 14 e 14 Pro ufficiali: tutte le specifiche dei nuovi telefoni

Come anticipato già nei giorni precedenti, nella giornata di oggi Xiaomi ha ufficialmente presentato in Cina la sua nuova serie di telefoni Xiaomi 14, caratterizzata dal modello ‘standard’ e dal modello Pro. Tutti e due i dispositivi sono ricchi di funzionalità hardware e software e sembrano in grado di competere con i top di gamma di Samsung e Apple, anche se bisogna attendere il lancio globale per poter dare uno sguardo ancora più dettagliato a entrambi i prodotti.

Xiaomi 14 si presenta con uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con 460 ppi e una frequenza di aggiornamento variabile da 1-120 Hz, abbinato a un’eccellente luminosità di picco di 3000 nit. Il comparto foto si struttura con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.6 e dimensioni del sensore 1/1.3, abbinato all’ottica Leica Summix. Troviamo poi una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e un apprezzato teleobiettivo mobile Leica sempre da 50 MP con messa a fuoco 10cm-infinito.

Il processore che alimenta Xiaomi 14 è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3, che assicura prestazioni di grandissimo livello. La batteria da 4610 mAh supporta la stessa ricarica cablata rapida da 120 W e wireless da 50 W. Le varianti di colore di questo telefono sono Jade Green, Black, White e Snow Mountain Pink (questa colorazione potrebbe essere limitata alla Cina, ndr).

Venendo invece a Xiaomi 14 Pro si resta molto colpiti soprattutto dal display e dalle fotocamere. Il gigante cinese ha dotato la versione Pro di un display AMOLED da 6,7 pollici in grado di erogare fino a 3000 nit di luminosità di picco. Inoltre, questo display utilizza la tecnologia LTPO e può passare facilmente da 1 Hz a 120 Hz. Il processore, anche in questo caso, è Snapdragon 8 Gen 3: una vera e propria garanzia di prestazioni eccellenti.

Il sistema di fotocamere riserva un’altra sorpresa: un’apertura variabile che consente un intervallo ƒ/1.42 – ƒ/4.0, qualcosa che abbiamo già visto su Huawei Mate 50 Pro e P60 Pro. Al momento le informazioni ufficiali riguardanti le specifiche complete della fotocamera sono piuttosto scarse, ma varie fonti parlano di un sensore principale da 50 MP 1/1,31″ con una dimensione pixel di 2,4 micron, sempre con un secondo sensore ultra grandangolare da 50 MP e un terzo sensore teleobiettivo da 50 MP.

Lo Xiaomi 14 Pro risulta poi equipaggiato con una batteria da 4.880 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W. Il telefono verrà infine lanciato con la nuova personalizzazione HyperOS. Il colosso di Pechino non ha ancora comunicato nulla in merito al lancio globale di questi due nuovi smartphone, che dovrebbe comunque avvenire entro un paio di settimane. Nel frattempo in Cina il modello ‘standard’ parte da un prezzo di 3.999 Yuan (circa 518 euro) per la variante 8/256 GB, mentre la variante da 12/256 GB di Xiaomi 14 Pro costa 4.999 Yuan (648 euro al cambio attuale)