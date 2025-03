Windows 11 su Raspberry Pi: Il Progetto BVM per una Virtualizzazione Innovativa

L'idea di eseguire Windows 11 su Raspberry Pi ha attirato l'attenzione di molti appassionati di tecnologia. Questo accoppiamento tra un sistema operativo noto per la sua ampia compatibilità software e un mini computer economico e a basso consumo può rivelarsi sorprendentemente utile. Il progetto BVM rappresenta un passo importante per portare Windows 11 su Raspberry Pi, semplificando il processo attraverso l’uso della virtualizzazione.

Raspberry Pi e Windows 11: Tra opportunità e difficoltà

Utilizzare Windows 11 su un Raspberry Pi non è un'operazione banale e presenta diverse sfide. Prima di potersi avventurare in questo progetto, è fondamentale avere l’hardware giusto. È consigliabile avere a disposizione una Raspberry Pi 4 o superiore, con almeno 4 GB di RAM; tuttavia, per un'esperienza più fluida, si consiglia di optare per le versioni da 8 GB o 16 GB.

Un aspetto cruciale da considerare è l'archiviazione. È opportuno evitare l'uso della scheda microSD come unità principale, preferendo invece un’unità SSD NVMe. Questa scelta non solo migliora notevolmente le performance, ma riduce anche la possibilità di frustrazioni legate a velocità insufficienti. In articoli precedenti, è già stato discusso come effettuare l'avvio di Raspberry Pi da SSD NVMe.

Ma perché utilizzare Windows quando Linux è disponibile? Le ragioni possono essere molteplici. Alcuni software commerciali richiedono l'ambiente Microsoft, oppure potrebbe esserci bisogno di un’applicazione specifica per la gestione di dispositivi particolari. In scenari di questo tipo, avere Windows disponibile su un Raspberry Pi offre un'opzione valida e funzionale.

Una Raspberry Pi equipaggiata con Windows 11 potrebbe anche servire come dispositivo a basso consumo per eseguire applicazioni integrate, richiedendo il sistema operativo Microsoft. Inoltre, questa configurazione si presta bene per gli sviluppatori che desiderano testare applicazioni software in un contesto ARM.

BVM: Semplificare l'esperienza di installazione di Windows 11

Botspot Virtual Machine si presenta come un'opzione gratuita e open source dedicata all'installazione automatizzata di Windows 11 su Raspberry Pi. Questo software permette di semplificare una procedura che potrebbe risultare complessa per gli utenti meno esperti.

Per iniziare con BVM, è necessario avere già installato Raspberry Pi OS a 64 bit, preferibilmente su un'unità SSD NVMe. L'installazione di BVM inizia con pochi comandi nel terminale, permettendo di clonare il repository GitHub. Una volta fatto questo, l'aggiornamento del sistema operativo e l'accesso all’interfaccia grafica di BVM completano la preparazione per l’installazione.

Nella GUI di BVM, l’utente può partire creando una nuova macchina virtuale con QEMU/KVM, processo semplificato mediante l'interfaccia grafica. Dopo aver definito il nome utente e la password per l'account, BVM provvede a scaricare tutti i componenti necessari, incluso il file ISO di Windows 11 ARM, e prepara l'immagine affinché l'installazione avvenga senza alcuna interazione da parte dell'utente.

Infine, l'installazione di Windows 11 avviene in modo completamente automatizzato, permettendo il riavvio della macchina virtuale con il sistema operativo pronto all'uso.

Limitazioni e considerazioni di installazione

Malgrado l'appeal di installare Windows 11 su Raspberry Pi grazie a BVM, ci sono delle limitazioni da tenere in conto. Una delle problematiche principali è legata alla funzionalità di USB passthrough, che potrebbe non funzionare come ci si aspetterebbe. Ciò significa che collegare dispositivi USB direttamente alla macchina virtuale Windows può risultare problematico.

Ma il vero punto critico risiede nella carenza di driver per schede grafiche in ambiente ARM su Raspberry Pi. Questo implica che le prestazioni grafiche di Windows 11 saranno inferiori rispetto a quelle di un PC desktop. Per attività quotidiane, come la navigazione web o l’uso di app leggere, la macchina risulta accettabile. Tuttavia, per applicazioni più impegnative, non bisogna aspettarsi prestazioni elevate da questo piccolo dispositivo.

Futuro del progetto BVM: Potenzialità da esplorare

Il progetto BVM è attualmente in fase di sviluppo e prevede miglioramenti futuri. Con ulteriori ottimizzazioni e il supporto per driver grafici più adeguati, oltre al miglioramento della funzionalità di USB passthrough, è possibile che questa soluzione diventi sempre più interessante.

Per gli utenti pronti ad affrontare alcune limitazioni e alla ricerca di un modo per utilizzare Windows su Raspberry Pi, BVM rappresenta un'importante opportunità da testare. L'accoppiamento tra il piccolo computer e l’ultimo sistema operativo di Microsoft potrebbe riservare sorprese anche per gli appassionati del settore.