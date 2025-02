Windows 11 e la gestione delle stampanti: come superare il problema del driver non disponibile

L'arrivo di Windows 11 ha portato significative modifiche nella gestione delle periferiche di stampa, creando disagi tra gli utenti che si fidano delle loro vecchie stampanti. Un problema frequente è rappresentato dal messaggio "Driver non disponibile", che rende impossibile l'utilizzo di diversi modelli. Questa situazione ha suscitato non poche preoccupazioni, soprattutto tra coloro che si trovano a fronteggiare l'incapacità di stampare documenti.

Il cambiamento nella gestione delle stampanti con Windows 11

Con l'introduzione di Windows 11, Microsoft ha effettuato una revisione nel modo in cui il sistema operativo gestisce stampanti e scanner. Queste ora sono classificate come parte delle "sottosezioni" di Bluetooth e dispositivi, all'interno delle impostazioni. Cambiamenti simili possono generare confusione, poiché molti utenti di lungo corso potrebbero non essere pronti ad affrontare queste novità. Uno dei problemi principali segnalati è proprio quello della compatibilità e, di conseguenza, l'impossibilità di utilizzare stampanti non certificate.

Uno dei punti cruciali è la nuova Modalità stampa protetta introdotta con l’aggiornamento Windows 11 24H2, rilasciato a ottobre del 2024. Questa modalità ha come obiettivo principale la sicurezza, limitando l’uso di driver di stampa non certificati, spesso associati a vulnerabilità e potenziali attacchi informatici. Rimuovendo la possibilità di utilizzare driver sviluppati da terze parti, Microsoft mira a garantire un ambiente più sicuro per gli utenti. Questo approccio sta generando, però, una frustrazione crescente, in particolare tra gli utenti di vecchie stampanti che non hanno ricevuto aggiornamenti recenti o che non sono state certificate per l’utilizzo con Windows 11.

I rischi associati ai driver non sicuri

Il problema non è solo una questione di accesso alla funzionalità di stampa. I driver delle stampanti possono rappresentare una porta d'accesso per attacchi informatici, come evidenziato da incidenti passati. In particolare, attacchi noti come PrintNightmare hanno messo in luce la vulnerabilità del sistema di spooler delle stampanti nei sistemi Windows. In questo contesto, la modifica apportata da Microsoft con la modalità di stampa protetta ha l’obiettivo di ridurre tali vulnerabilità. Rendi quindi evidente come questi sforzi siano volti a proteggere gli utenti, anche se, nel breve termine, creano disagi pratici.

Le stampanti certificate dalla Mopria Alliance hanno superato rigorosi controlli di qualità e sicurezza, assicurando che possano essere utilizzate senza incorrere in queste problematiche. Questo gruppo è progettato per semplificare il processo di stampa, evitando necessità di configurazioni complesse e l'uso di driver tradizionali. Tuttavia, per gli utenti con scanner e stampanti più vecchie, il passaggio a Windows 11 può risultare problematica, poiché non tutte le stampanti sono incluse nella lista dei dispositivi certificati, portando frequentemente al messaggio di errore.

Come risolvere il problema del driver non disponibile

Nel caso in cui gli utenti riscontrino il messaggio "Driver non disponibile", si trovano di fronte a una situazione irritante. Per tornare a utilizzare la propria stampante, esiste un metodo che consente di disattivare la modalità protetta, e quindi ripristinare l'utilizzo dei driver per le stampanti non certificate. Le istruzioni sono relativamente semplici e possono essere eseguite in pochi passaggi.

Prima di tutto, è necessario accedere alle impostazioni di Windows 11. Inserendo "Stampanti e scanner" nella barra di ricerca, si potrà cercare la voce relativa alla Modalità stampa protetta. Qui, si troverà l'opzione per disattivare questa modalità. Dopo averla disattivata, potrebbe essere richiesta una conferma, che dovrà essere accettata per applicare le modifiche.

Un’altra opzione per gli utenti esperti è quella di utilizzare la combinazione di tasti Windows+R e digitare un comando specifico per accedere alla scheda Driver di stampa. Nonostante questo, va chiarito che disattivare la modalità di stampa protetta può comportare dei rischi in termini di sicurezza. Perciò, se ci si affida a stampanti e scanner older, è essenziale ponderare attentamente le potenziali vulnerabilità e considerare l'eventualità di un aggiornamento a modelli più recenti, meglio compatibili con Windows 11.