Trasformare Windows 11 in Windows Vista: I Passaggi Chiave con Windhawk

Se hai mai desiderato rievocare l'aspetto nostalgico di Windows Vista sul tuo PC moderno con Windows 11, sei nel posto giusto. Grazie a Windhawk, un software di personalizzazione molto potente, questo sogno può diventare realtà in pochi passaggi. Scopriamo insieme come fare, prestando attenzione a eventuali avvertenze sul software e le mod.

Windhawk: Un tool potente e flessibile

Windhawk è un programma di personalizzazione che permette di modificare l’aspetto di Windows 11 in modo estremamente dettagliato. Questo strumento è ideale per coloro che cercano di dare un nuovo look al proprio sistema operativo. L’installazione è abbastanza semplice ma richiede alcuni accorgimenti, poiché dovrai integrare delle mod sviluppate da terzi. È fondamentale notare che non tutte le mod disponibili sono sicure, pertanto è consigliabile scaricare solo quelle da autori riconosciuti e con buone recensioni.

Utilizzare Windhawk implica anche considerare la possibilità che il software venga identificato dai programmi antivirus come un rischio. Alcuni giochi potrebbero non funzionare correttamente a causa delle misure di sicurezza integrate nei software anti-cheat, il che potrebbe portare a disagi nell’esperienza di gioco. È sempre bene essere consapevoli di questi aspetti prima di procedere con l'installazione.

Procedura di installazione: Passo dopo passo

Per iniziare il processo di personalizzazione, il primo step consiste nel scaricare il file Mods. Troverai il link specifico nella descrizione di un video dedicato su YouTube, precisamente sul canale Link Vegas. Una volta scaricato, dovrai estrarre i file dall'archivio ZIP. Al termine di questa operazione, verrà creata una cartella chiamata Windows Vista 2025 Edition, contenente tutte le mod necessarie per la trasformazione.

Dopo aver estratto i file, avvia Windhawk per iniziare la modifica dell’interfaccia. Nella scheda di esplorazione dovrai cercare la Mod “Taskbar height and icon size”. Clicca su Dettagli per accedere alle opzioni e seleziona “Installa”. Questa mod ti permetterà di regolare l'altezza e la dimensione delle icone della barra delle applicazioni, un passo fondamentale per ottenere un aspetto simile a quello di Windows Vista.

Configurazione finale: Il tocco nostalgico

Dopo aver installato la mod, la configurazione prosegue. Dovrai cliccare sulla scheda Avanzate nella finestra della mod e aprire la cartella Windows Vista 2025 Edition. Qui, vai nella cartella MODS e troverai un file di testo denominato "Taskbar Icon & Size.txt". Apri questo file con il Blocco note. All'interno, seleziona e copia tutto il codice presente nel documento premendo i tasti Ctrl+A e Ctrl+C.

Successivamente, chiudi il Blocco note e ritorna in Windhawk. Qui dovrai incollare il codice copiato nel campo di input designato, permettendo alla mod di applicarsi effettivamente al sistema. Completare questo passo segnerà una significativa transizione visiva, ricreando l'aspetto classico di Windows Vista nel tuo ambiente Windows 11.

Con pazienza e attenzione ai dettagli, riuscirai a trasformare il tuo PC in una versione nostalgica di un sistema operativo amato da molti. La bellezza di fare di Windows 11 una versione più vintage è che potrai godere di un design familiare mentre usufruisci delle funzionalità moderne.