Tablet Android: È il momento di rivalutare il loro valore nel mercato

Negli ultimi anni, i tablet Android hanno guadagnato popolarità ma si è sempre dibattuto sulla loro reale utilità, specialmente in un contesto dove smartphone e computer restano predominanti. Oggi, è difficile giustificare l'acquisto di un tablet che superi i 500 euro. Anche nel caso di Apple, la maggior parte dei consumatori dovrebbero riflettere per evitare di spendere oltre questa cifra, considerando che per l'utente comune un tablet rappresenta spesso un dispositivo intermedio. Tra i modelli più apprezzati ci sono sicuramente il Google Pixel Tablet e il OnePlus Pad 2, entrambi venduti a prezzi accessibili.

Samsung incrementa l'offerta premium con la Galaxy Tab S10

La strategia di Samsung si è concentrata nel settore dei tablet Android di alta gamma, presentando la serie Galaxy Tab S10 l'anno scorso. Un approccio diverso rispetto al passato, dato che l'azienda ha scelto di non introdurre un modello base, puntando esclusivamente su versioni Plus e Ultra. Questo significa che il punto d'ingresso per la Galaxy Tab S10 Plus è fissato a 1.000 euro, mentre il modello Ultra, con una configurazione di storage da 1TB e 16GB di RAM, raggiunge il prezzo sorprendente di 1.620 euro. Questa scelta pone una questione cruciale: vale davvero la pena pagare il doppio o il triplo per i modelli Galaxy rispetto a tablet come il Pixel o il OnePlus?

La sfida tra Galaxy Tab S10 Plus e iPad Pro

Ho avuto l'opportunità di testare a lungo l'iPad Pro M4 e la Galaxy Tab S10 Plus. Entrambi i dispositivi presentano caratteristiche interessanti, ma l'esperienza d'uso si è rivelata frustrante, a tratti. Da un lato, Samsung sembra avere un vantaggio nella gestione del multitasking, che però potrebbe non tradursi in un reale beneficio pratico. Dall'altro, Apple si conferma leader per quanto riguarda la compatibilità con le applicazioni. L'iPad Pro riesce, infatti, a supportare applicazioni professionali come Final Cut Pro e Logic Pro, oltre a una versione di Photoshop che si avvicina a quella desktop in termini di funzionalità.

Di fronte a un prezzo di 1.000 euro per la Galaxy Tab S10 Plus, risulta difficile considerarla un acquisto valido quando si eseguono le stesse applicazioni, come Photoshop o Adobe Express, disponibili anche su dispositivi Android più economici. Certo, il potenziale hardware c'è, ma sembra che il software non lo sfrutti a dovere. Tuttavia, l’annuncio di Adobe riguardo all'uscita di una vera app Photoshop per Android ha suscitato grande attesa e interesse.

Le novità di Photoshop su Android e le aspettative future

È importante sottolineare che la nuova app non eguaglierà le capacità della versione desktop di Photoshop, ma ci sono molti motivi per essere ottimisti. Tra le caratteristiche ci saranno il supporto per i file PSD e la sincronizzazione cloud, accanto a strumenti di selezione e modifica precisi, come la rimozione, il cambiamento di colore e la sostituzione di oggetti. Inoltre, Firefly AI porterà strumenti come Generative Fill e Generative Expand sul nuovo app, insieme a funzioni di ritocco.

Quando questa app diventerà realtà, i tablet Android come la Galaxy Tab S10 Plus e Ultra potranno tornare a competere con i più blasonati iPad Pro e i laptop in generale, che hanno la fortuna di contare su clienti software ben supportati. Oggi, chi possiede un tablet Android ha solo accesso a un'app Photoshop Express, ritenuta inadeguata rispetto alle sfide creative che le persone spesso affrontano.

Riflessioni sulle scelte di acquisto e l’evoluzione del mercato

Attualmente, non riesco a dire che un tablet Android con un prezzo superiore a 1.000 euro rappresenti un acquisto valido. Le esigenze variano da persona a persona, ma al momento i tablet non offrono applicazioni professionali o di alta qualità che possano davvero sfruttare le potenzialità hardware di dispositivi come la Galaxy Tab S10 Plus o Ultra. Certo, questi modelli sono ottimi per consumare contenuti, disegnare o prendere appunti, ma modelli come il OnePlus Pad 2 e il Google Pixel Tablet, con costi nettamente inferiori, possono fare altrettanto bene.

Il futuro dei tablet Android dipende enormemente da sviluppatori come Adobe, che possono ispirare altri a migliorare l'offerta per questa piattaforma. La qualità dell’esperienza utente deve aumentare e allinearsi con i prezzi richiesti. La mia preferenza attuale va a un laptop touchscreen sotto i 1.000 euro piuttosto che a una Galaxy Tab S10 Plus. Se l'app Photoshop per Android dimostrerà di soddisfare le attese e altri sviluppatori seguiranno questa strada, le prospettive potrebbero cambiare notevolmente.