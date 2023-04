6 strumenti per creare e modificare video shorts

La diffusione di video in formato shorts è uno dei trend più diffusi sulle piattaforme social.

A partire dai Reels di Instagram fino ai filmati su TikTok e agli YouTube Shorts, gli utenti sembrano ormai prediligere la fruizione di contenuti video che, per durata, non superano un pugno di secondi.

Il vantaggio di questo formato è concreto anche per i creator. Di fatto, non è più necessario effettuare decine e decine di tagli, perdendo ore intere per l’editing video. Molto spesso basta qualche semplice accortezza per avere un contenuto già pronto alla pubblicazione nel giro di pochi minuti.

Per ottimizzare tempi e risultati, però, saper quale strumento utilizzare può essere essenziale. In questo articolo andremo dunque ad analizzare 6 strumenti ideali per creare e modificare video shorts efficaci.

Subcap

Molte persone guardano video brevi senza l’audio e potresti perdere molta trazione se non aggiungi i sottotitoli ai tuoi contenuti. Fortunatamente, troverai una selezione di strumenti per aiutarti a includere i sottotitoli nei tuoi video: Subcap è uno di questi.

Questa app permette di creare sottotitoli con enorme facilità, attraverso un sistema automatizzato che capta le parole pronunciate e realizza il relativo testo. Se noti discrepanze, l’app ti consente di modificare manualmente il testo in ciò che dovrebbe effettivamente dire.

Quando aggiungi i sottotitoli al tuo video, Subcap ti consente di personalizzarne l’aspetto in diversi modi. Oltre all’inglese, puoi creare sottotitoli per più di 100 lingue (tra cui ovviamente figura anche l’italiano).

Il contro di Subcap è però legato al fatto che, pur essendo gratuito, gli acquisti in-app sono pressoché d’obbligo per realizzare contenuti di un certo livello. In ogni caso, che tu sia un utente Android o iOS, ti consiglio di dare uno sguardo al sito ufficiale di questa app.

Adobe Premiere Rush

Oltre ad aggiungere didascalie e sottotitoli ai tuoi video, vale anche la pena modificare le tue riprese per adattarle meglio al tuo stile personale. Esistono diverse app di editing video facili da usare e, tra le tante, abbiamo deciso di presentarti Adobe Premiere Rush che è senza dubbio una delle migliori.

Premiere Rush ti consente di combinare più clip in ogni progetto, rendendolo un’ottima opzione se desideri combinare più frammenti video per creare una sorta di “compilation”. Puoi anche utilizzare l’app per aggiungere grafica e modificare l’audio del tuo filmato. Se desideri aggiungere musica alla tua clip, puoi scegliere tra numerose canzoni che l’app ti mette a disposizione.

Quando usi Premiere Rush, hai una buona selezione di strumenti per la modifica dei colori. Puoi scegliere tra più preset o anche regolare tutto da solo, se hai già dimestichezza con questo tipo di lavoro.

Per utilizzare questo software, devi sottoscrivere un abbonamento a Creative Cloud, ma non hai bisogno di un piano a pagamento. Puoi utilizzare Premiere Rush sul tuo computer Windows, ma devi prima scaricare l’app Adobe CC (in ogni caso sono disponibili anche versioni per Android e iOS).

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve è forse il software di editing video gratuito più potente. Lo strumento offre diverse utility avanzate per la classificazione e la correzione del colore, il che non è scontato per programmi di questo tipo.

In DaVinci Resolve troverai anche molti comandi utili per gestire al meglio le tue clip. Ad esempio, hai una maggiore flessibilità nel tagliare parti del tuo filmato che non desideri pubblicare. Inoltre, puoi scegliere tra numerose grafiche che puoi voler aggiungere ai tuoi progetti.

Il software in questione ha un piccolo limite: è disponibile principalmente per computer (Mac, Windows e Linux) ma puoi anche utilizzare l’app Resolve sul tuo iPad. Esiste anche una versione a pagamento dell’app, ma l’edizione gratuita è più che sufficiente per l’editing di video brevi.

Foto (Apple)

Se possiedi un dispositivo Apple, l’app Foto è un ottimo strumento per modificare i colori nei video di breve durata. Ed è anche fantastico se non vuoi fare lo sforzo di scaricare un’app da fonti esterne: puoi infatti accedervi non appena hai configurato il tuo iPhone, iPad o Mac.

Nell’app Foto, puoi ritagliare i tuoi video in un formato 9:16, che è lo standard per i video brevi sui social media, se necessario. Inoltre, puoi scegliere tra numerosi filtri cromatici, oltre a modificare a piacimento la saturazione, la luminosità, la nitidezza e mettere mano a tanti altri parametri.

Instagram

Può sembrarti strano che abbia incluso Instagram in un elenco di app per creare e modificare video shorts, poiché in teoria dovresti lavorare sul tuo contenuto prima di giungere su questa piattaforma. Ma se vuoi pubblicare Reels, non devi necessariamente cercare qualche strumento esterno.

Su Instagram troverai diversi tool per aiutarti a migliorare l’aspetto dei tuoi contenuti video. Ad esempio, puoi aggiungere numerosi filtri ai tuoi filmati, con un discorso simile per quanto concerne la musica (puoi scegliere tra brani in classifica e canzoni meno conosciute). Inoltre, puoi scegliere se pubblicare l’intero video sul tuo profilo o effettuare eventuali tagli.

Instagram ti consente anche di aggiungere sottotitoli e adesivi ai tuoi video e puoi anche aggiungere la tua posizione. Se è tutto così comodo e a portata di mano, perché cercare app esterne?

Canva

Se produci regolarmente contenuti online, siano essi semplice grafica o dei video, Canva è una delle migliori app che puoi utilizzare. A conti fatti, dunque, è un’ottima soluzione se vuoi creare e modificare video shorts di qualunque tipo.

Puoi scegliere tra numerosi modelli che semplificano i lavori che dovrai fare del filmato. Puoi modificare la durata della clip, aggiungere filmati extra ed elementi grafici disponibili sulle sconfinate librerie di Canva. Non mancano, ovviamente, le personalizzazioni lato audio.

Una volta ottenuto il risultato finale, puoi anche utilizzare Canva per creare miniature per i tuoi video, assicurandoti che abbiano un bell’aspetto nel tuo feed.

Tieni anche presente che, il piano gratuito di Canva, nella maggior parte dei casi si rivela più che sufficiente. Infine, tieni anche conto che è possibile agire su questa piattaforma sia da mobile che da computer (sia attraverso browser, sia con l’apposito software installabile).

Creare e modificare video shorts non è così complicato

Se non hai mai creato video in formato shorts prima d’ora, accendi la fotocamera e premi il pulsante di registrazione senza timori.

Rispetto a qualche anno fa, realizzare ed editare video non è particolarmente complesso, tenendo anche conto delle capacità impressionante degli ultimi modelli di smartphone lanciati sul mercato.

Gli strumenti disponibili, come hai visto, sono diversi, facili da utilizzare e in molti casi anche gratuiti. Se hai buone idee, una certa fantasia e costanza, puoi lavorare sui video shorts raggiungendo risultati davvero impressionanti in termini di visibilità.