Il tuo smartphone non si carica? Ecco come risolvere

Gli smartphone odierni sono dispositivi super avanzati, in grado di svolgere gli stessi compiti che, fino a pochi anni fa, erano una prerogativa dei computer.

Nonostante ciò, questi telefoni sono ancora soggetti ad alcuni potenziali problemi che li accomunano con i primi modelli lanciati sul mercato. La gestione della batteria, per esempio, è un grattacapo per molti utenti.

In questo articolo andremo ad esaminare un fenomeno tutt’altro che raro, ovvero uno smartphone che non si carica. Di seguito ti forniremo, passo passo, una guida su cosa fare se il tuo dispositivo non vuole sapere di ripristinare la sua batteria.

Lo smartphone non si carica: controlli preliminari

Le difficoltà nel caricamento di uno smartphone possono essere molteplici, da semplici difetti software fino a danni irrimediabili al dispositivo.

Per scongiurare il peggio, ti consigliamo di effettuare alcune semplici operazioni preliminari. La prima è ovviamente il riavvio del telefono. Questo intervento, sebbene quasi banale, può risolvere questo fenomeno (e non solo).

Il riavvio permetterà allo smartphone di fermare qualsiasi app o servizio, permettendo una pulizia della memoria. Tieni premuto il pulsante di accensione per 5-7 secondi per accedere al menu di accensione, selezionare la voce relativa allo spegnimento.

Nota bene: in alcuni dispositivi dovrai premere i pulsanti di accensione e volume insieme per ottenere lo stesso risultato.

Fatto ciò, attendi un minuto prima di riavviare il telefono e cercare di caricare lo stesso.

Seguendo la logica, il passaggio successivo è verificare la fonte di alimentazione. La presa che hai scelto o la ciabatta potrebbero essere danneggiati. In questo caso ti basta di fare un test in una diversa presa della tua abitazione per capire se il problema risiede nel telefono o meno.

Appurato che lo smartphone non si ricarica comunque, segui i passaggi qui sotto per trovare una soluzione efficace.

Fai un rapido test sul cavo e alimentatore

Se lo smartphone non si carica, il problema potrebbe risiedere nel cavo o direttamente l’alimentatore.

Nel primo caso, il filo potrebbe essere danneggiato oppure potrebbe essere quello relativo a un altro dispositivo (magari del tuo vecchio smartphone). Prova diverse combinazioni di cavi e caricabatterie per vedere se ciò fa la differenza. Nel caso, puoi procedere all’acquisto di un nuovo accessorio.

Prova la ricarica rapida

Se sospetti che la porta di ricarica del tuo telefono sia difettosa e il tuo dispositivo supporta la ricarica wireless, prova a utilizzare quest’ultima.

Ciò ti può aiutare a determinare se il problema è limitato all’aspetto software o se esiste un problema legato all’aspetto fisico.

La porta di carica è pulita?

Se il tuo telefono non vuole sapere di caricarsi, il problema potrebbe essere con l’apposita porta. Nel tempo, polvere e altra sporcizia può accumularsi all'interno della stessa, bloccando la connessione tra i pin di ricarica e impedendo al telefono di interfacciarsi correttamente con il cavo.

Puoi usare una comune torcia per verificare che non vi siano ostruzioni nella porta. Nel caso vi sia presente qualcosa, prova a soffiare al suo interno. Se non riesci a rimuovere il contenuto, potresti cercare di intervenire fisicamente sulla porta, possibilmente con un pennello morbido.

Nota bene: errori in fase di pulizia potrebbero causare danni permanenti al dispositivo, rendendolo inutilizzabile. Se non sei sicuro di ciò che fai rivolgiti a uno specialista.

Rimuovi la custodia e prova a caricare il telefono

A volte il problema potrebbe essere più semplice di quanto tu possa pensare in un primo momento.

Valuta se la custodia del telefono potrebbe interferire in qualche modo. Alcuni accessori di questo tipo possono rendere molto difficile l’operazione e, se lo smartphone non si ricarica, potrebbe essere semplicemente una cover che tende a spingere fuori dalla porta il cavo.

Con il tuo telefono “nudo”, prova a collegare lo stesso al caricabatterie: se ora funziona, valuta se sostituire la custodia con una più adatta a tale operazione.

Disattiva temporaneamente le ottimizzazioni della batteria

Se lo smartphone non si carica ancora, il problema potrebbe essere qualcosa di abbastanza fuori dal comune.

La maggior parte degli smartphone moderni sono dotati di funzionalità software progettate per proteggere la batteria da vari fenomeni come sovraccarico e cortocircuito. Sebbene si tratti di qualcosa di molto utile, queste funzioni potrebbero entrare in conflitto con il processo di carica.

Se sospetti che questa sia la causa, puoi provare a disabilitare le ottimizzazioni della batteria, quindi prova a caricare di nuovo il telefono.

Questo tipo di intervento varia di dispositivo in dispositivo ma, di solito, puoi gestire questo aspetto da Impostazioni, cercando una voce che potrebbe suonare come ottimizzazione della batteria o ottimizzazione di ricarica.

Una volta disabilitata questa opzione, collega il telefono e controlla la procedura di carica si avvia normalmente.

Aggiornamento software e modalità sicura

Come già accennato, alcuni problemi che causano la mancata carica dello smartphone possono essere legati a software e bug.

Per dissipare ogni dubbio in merito, verifica se sono disponibili aggiornamenti per applicazioni o per il sistema operativo.

Potresti andare ancora più a fondo della situazione, avviando il device in modalità sicura, escludendo che il problema sia riconducibile a un’app di terze parti che entra in conflitto con il processo di carica.

Il tuo telefono ha avuto problemi con l’umidità?

A volte non è necessario che il tuo dispositivo finisca in acqua.

Trovarsi nei pressi di una piscina, in spiaggia o sotto la pioggia, può comportare danni legati all’umidità o a singole gocce di acqua (se sei particolarmente sfortunato).

Dell’umidità può infatti raggiungere la porta di carica, andando a impedire qualunque tentativo dell’utente di ricaricare il dispositivo. I moderni smartphone, in questi casi, di solito ti mostrano delle apposite notifiche.

Che tu abbia la certezza o il sospetto che sia avvenuto qualcosa di simile, non ti resta che incrociare le dita e attendere che le componenti venute a contatto con l’umidità si asciughino completamente.

Occhio al surriscaldamento

Se il tuo smartphone non si carica, potrebbe essere un problema di surriscaldamento.

Il dispositivo è stato esposto alla luce solare diretta? Si trova in un posto molto caldo o forse hai avuto una lunga e intensa partita sul tuo videogioco preferito?

Quando un telefono si surriscalda, si impegna automaticamente per evitare danni alla batteria, bloccando qualunque operazione che la metta ancora più a rischio.

Se sospetti che il tuo telefono presenti temperature eccessive, rimuovi qualunque cover e chiudi tutte le app aperte. In casi estremi, spegni il dispositivo e attendi qualche minuto affinché i gradi si riducano.

Prova nuovamente a caricare il telefono solo quando questo avrà ridotto un po’ la temperatura.

L’ultima speranza

Niente finora ha funzionato? L’ultimo tentativo che puoi fare prima di affidarti a un centro di assistenza è provare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Questo intervento alquanto invasivo può risolvere eventuali problemi di software, app difettose o altri problemi che impediscono al tuo smartphone di caricarsi.

Se hai un minimo di dimestichezza con i dispositivi mobile, saprai già che vi sono alcune controindicazioni da non sottovalutare. Così facendo andrai a perdere tutti i dati e le app installate.

Nel caso, se hai ancora abbastanza batteria a disposizione, prima di procedere ti consigliamo di effettuare un backup del tuo device.