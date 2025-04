Google Messages introduce una nuova funzione di snooze per le notifiche

Google sta sviluppando una nuova funzione che permette di posticipare le notifiche all’interno dell’app Google Messages. Questa novità si discosta completamente dalla precedente funzione di promemoria, che non è più disponibile. La nuova opportunità di snooze potrebbe consentire agli utenti di rinviare le notifiche delle chat fino a 24 ore, rendendo la gestione dei messaggi più flessibile e personalizzata.

Sviluppo della funzione di snooze: dettagli rivelatori

Recentemente, è stata effettuata un’analisi dell’app Google Messages , che ha rivelato numerosi riferimenti a un sistema di snooze per le notifiche. Tra le stringhe di codice analizzate emergono diverse opzioni di posticipo, come un’ora, otto ore, ventiquattro ore e persino una scelta per l’opzione “sempre”. Non solo, ma il codice suggerisce anche la possibilità di applicare il snooze a chat di gruppo, informando che «altri membri non vedranno che hai posticipato questa chat».

La funzione sembra essere progettata per offrire un controllo più fine alle notifiche, permettendo agli utenti di continuare a ricevere avvisi quando vengono menzionati in una conversazione anche se hanno rinviato le notifiche generali. Questa flessibilità potrebbe rivelarsi utile per chi gestisce una moltitudine di conversazioni e desidera evitare distrazioni in momenti inappropriati.

Una rinnovata esperienza d’uso

Greze messe fermamente in discussione dai fan dell’app potrebbero risalire alla scomparsa della precedente funzione di promemoria, una volta accessibile toccando e tenendo premuto un messaggio e poi selezionando l’icona dell’orologio in alto. Questa opzione permetteva di impostare avvisi specifici per messaggi particolari, fissando ora e data per ricordare di rispondere. L’implementazione della nuova funzione di snooze è certamente un passo avanti, offrendo la possibilità di gestire le notifiche con maggiore libertà.

Le novità non si fermano qui: sono stati notati anche alcuni cambiamenti all’interfaccia utente. Ora, il logo di Google presenta uno sfondo, e l’app mostra rapide animazioni quando si toccano le icone di aggiunta, emoji e messaggi vocali. Cambiare l’icona di una chat di gruppo richiede anche un caricamento prima che la modifica diventi effettiva, un dettaglio interessante che sottolinea l’attenzione di Google per l’esperienza visiva degli utenti.

Ulteriori evoluzioni e prospettive future

Negli ultimi giorni sono emerse ulteriori potenzialità di cambiamento per Google Messages, oltre alla funzione di snooze. È stata recentemente avvistata la possibilità di unirsi a chat di gruppo tramite un link, il ritorno della riproduzione di video in modalità picture-in-picture su YouTube, e una semplificazione nel forwarding di media. Tali cambiamenti suggeriscono che Google è impegnata a migliorare costantemente l’app, rendendola più interattiva e adattabile alle esigenze degli utenti.

Non resta che attendere conferme ufficiali di queste funzionalità, che potrebbero arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti di Google Messages. Gli appassionati possono attendere aggiornamenti futuri, mentre i tecnici di Android Authority continuano a monitorare lo sviluppo e le innovazioni all’interno dell’app.