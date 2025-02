SKYLOONG GK68HE: la tastiera meccanica compatta e personalizzabile

Scrivo tantissimo al computer e sono sempre alla ricerca della tastiera meccanica perfetta. Oggi vi racconto la mia esperienza di utilizzo con la SKYLOONG GK68HE: una tastiera meccanica che promette davvero bene, soprattutto considerando il suo prezzo di soli 65 euro. Se state cercando una tastiera compatta, personalizzabile, dal feeling appagante e con un rapporto qualità/prezzo al top, allora siete nel posto giusto.

Perché Scegliere una Tastiera Meccanica? E Perché Compatta?

Prima di immergerci nella recensione vera e propria, facciamo una breve premessa. Perché dovreste scegliere una tastiera meccanica rispetto a una tradizionale tastiera a membrana? I motivi sono diversi: maggiore reattività, precisione, durata nel tempo e, soprattutto, un feedback tattile e sonoro inconfondibile che rende la digitazione un'esperienza decisamente più piacevole. E perché compatta? Perché occupa meno spazio sulla scrivania, è più facile da trasportare, è esteticamente più accattivante e, soprattutto, avvicina la mano destra al mouse rendendo più facile e veloce spostare la mano dalla tastiera al mouse.

Design, Layout e Costruzione

Partiamo dall'estetica. La SKYLOONG GK68HE si presenta con un design minimalista e senza fronzoli. Niente linee aggressive o LED RGB sgargianti (anche se la tastiera è dotata di retroilluminazione RGB con diversi effetti e giochi di luce, personalizzabili tramite software o con combinazioni di tasti), solo un look pulito e professionale che si adatta a qualsiasi postazione. La scocca è realizzata in plastica ABS di buona qualità, solida e ben assemblata, che trasmette una piacevole sensazione di robustezza.

Il layout è a 68 tasti, una via di mezzo tra il TKL (senza tastierino numerico) e il full-size. In pratica, abbiamo tutti i tasti essenziali, compresi i tasti funzione e le frecce direzionali, ma in un formato più compatto. Il layout è ANSI Americano Internazionale, quindi niente lettere accentate e una disposizione di alcuni simboli diversa rispetto al layout italiano.

Sulla parte superiore troviamo la porta USB-C da usare per l'alimentazione e per il collegamento cablato, unico metodo di collegamento utilizzabile. I copritasti (keycaps) sono in PBT double-shot, un materiale resistente all'usura e che non si lucida nel tempo, a differenza dell'ABS.

Altra caratteristica molto apprezzata dagli appassionati è la presenza di una guarnizione in silicone (gasket mount) tra la piastra e il case, che aiuta ad attutire le vibrazioni e a migliorare l'acustica, offrendo un suono più pieno e piacevole durante la digitazione.

Switch Meccanici

Arriviamo al cuore di ogni tastiera meccanica: gli switch. La SKYLOONG GK68HE è disponibile con diversi tipi di switch, personalmente ho scelto i Gateron Mag White di tipo lineare e pre-lubrificati.

La digitazione con questi switch è fluida e scorrevole, con una corsa lineare (senza feedback tattile o clic sonoro) e una forza di attuazione media. Sono switch abbastanza silenziosi, perfetti per chi non ama il rumore tipico di alcune tastiere meccaniche. La lubrificazione di fabbrica si sente e contribuisce a rendere la digitazione ancora più piacevole.

Funzionalità e Personalizzazione

La SKYLOONG GK68HE non è solo una bella tastiera, ma anche ricca di funzionalità. Partiamo dalla caratteristica più interessante per gli appassionati: l'hot-swap. Questo significa che potete sostituire gli switch a caldo, senza bisogno di saldature. Potrete quindi personalizzare la vostra tastiera con i vostri switch preferiti, sperimentando diversi tipi di feedback tattile e sonoro, oppure usare switch diversi a seconda del contesto, come ad esempio per il gaming. Una possibilità che piacerà molto a chi ama sperimentare e trovare il feeling di battitura perfetto.

Oltre all'hot-swap, la GK68HE offre, come già anticipato, diverse opzioni di connettività. La GK68HE è dotata di LED RGB che offrono diversi effetti di luce e colori. Potrete personalizzare l'illuminazione tramite combinazioni di tasti o tramite il software SKYLOONG, scaricabile dal sito ufficiale.

Il software, in realtà, è uno degli aspetti meno convincenti di questa tastiera, almeno al momento. L'interfaccia è un po' confusionaria e non tutte le funzioni sono immediatamente intuitive. Permette di rimappare i tasti, creare macro, regolare l'illuminazione RGB e gestire i profili, ma la curva di apprendimento è un po' ripida. Inoltre, non sempre il software si è dimostrato stabile durante le mie prove. Tuttavia, c'è una buona notizia: la tastiera è compatibile con il software open-source VIA, che offre molte più possibilità di personalizzazione ed è decisamente più stabile e intuitivo.

Prezzo e Considerazioni Finali: Vale la Pena Spendere 65 Euro per la SKYLOONG GK68HE?

Arriviamo al dunque: la SKYLOONG GK68HE ha un prezzo di listino di circa 65 euro, un costo davvero aggressivo per una tastiera meccanica con queste caratteristiche. Certo, a questa cifra si trovano anche tastiere di brand più blasonati, ma difficilmente offrono la stessa combinazione di hot-swap, tripla connettività, keycaps in PBT e gasket mount.

La SKYLOONG GK68HE è una tastiera meccanica che mi ha piacevolmente sorpreso. Offre un'esperienza di digitazione davvero appagante, grazie anche alla guarnizione in silicone, un design compatto e ben costruito, una notevole versatilità e, soprattutto, un rapporto qualità/prezzo eccellente.

A chi la consiglio?

A chi si avvicina per la prima volta al mondo delle tastiere meccaniche e vuole un prodotto di qualità senza spendere una fortuna.

e vuole un prodotto di qualità senza spendere una fortuna. A chi cerca una tastiera compatta per risparmiare spazio sulla scrivania o per la portabilità.

per risparmiare spazio sulla scrivania o per la portabilità. A chi ama personalizzare la propria tastiera e sperimentare con diversi switch, grazie all' hot-swap .

la propria tastiera e sperimentare con diversi switch, grazie all' . A chi ha bisogno di una tastiera versatile da usare con diversi dispositivi, grazie alla tripla connettività.

da usare con diversi dispositivi, grazie alla tripla connettività. A chi apprezza un feedback di battitura lineare e silenzioso (con gli switch Glacier Rose).

A chi non la consiglio?