Screen Distance, arriva la funzione di Apple che protegge gli occhi

Nel corso della WWDC 2023 Apple ha presentato anche iOS 17 e iPadOS 17, entrambi ricchi di nuove e interessanti funzionalità. Tra queste c’è anche la Screen Distance, una novità che avvisa l’utente quando tiene un iPhone o un iPad troppo vicino agli occhi per un periodo prolungato. Stando a quanto affermato dalla stessa società del CEO Tim Cook, la funzione opt-in è progettata per aiutare a ridurre il rischio di miopia nei bambini incoraggiando abitudini visive sane: inoltre, la Screen Distance consente di ridurre l’affaticamento degli occhi.

La Screen Distance può essere attivata nell’app Impostazioni ed è disponibile su tutti i modelli di iPhone e iPad Pro con Face ID. La funzione utilizza la stessa fotocamera TrueDepth che alimenta Face ID per misurare la distanza tra lo schermo e gli occhi dell’utente. I possessori di iPhone e iPad riceveranno un avviso a schermo intero in cui verrà chiesto di spostare il proprio dispositivo più lontano se lo stesso si troverà a meno di 30 centimetri dal viso.

Quando la funzione è abilitata, gli utenti riceveranno quindi l’avviso riportante la dicitura “l’iPhone è troppo vicino”. Dopo che l’iPhone è stato spostato a una distanza di sicurezza, sullo schermo apparirà un segno di spunta e gli utenti potranno toccare il pulsante “Continua” per procedere.

iOS 17 e iPadOS 17 verranno rilasciati entro la fine dell’anno e sono attualmente disponibili in versione beta per gli utenti in possesso di un account sviluppatore Apple. Tra i dispositivi compatibili con Screen Distance troviamo tutti i modelli da iPhone XS in poi e tutti gli iPad a partire dagli iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici rilasciati nel 2018. La funzione può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento.