Come risolvere lo scorrimento con due dita che non funziona

La tecnologia touchpad e trackpad oggi presente su molti dispositivi portatili consente agli utenti di interagire con il desktop tramite gesti multitouch intuitivi. Una di queste è lo scorrimento a due dita, che dovrebbe permettere uno scorrimento fluido e naturale delle pagine. Purtroppo, alcune volte questa funzione non sempre garantisca un’esperienza ottimale. Vedremo quali sono gli accorgimenti e i miglioramenti che gli utenti possono adottare per ottenere risultati più soddisfacenti, sia a livello di sistema operativo che di driver e impostazioni touchpad. Una corretta configurazione dovrebbe garantire un’esperienza touch su tutte le principali piattaforme portando al perfezionamento di un gesto ormai essenziale per la produttività e la fruizione dei contenuti digitali.

Correzione dello scorrimento con due dita su Windows

Per attivare lo scrolling a due dita sul touchpad integrato nei computer portatili con sistema operativo Windows, è necessario abilitare tale funzione all’interno delle impostazioni del dispositivo. Su Windows 11 l’opzione si trova in Impostazioni > Dispositivi Bluetooth e altri > Touchpad > Scrolling e zooming. Selezionando la voce “Trascinare due dita per scorrere” si abiliterà lo scrolling multi-touch. Su Windows 10 invece tale impostazione è presente in Impostazioni > Dispositivi > Touchpad. Assicurarsi che il driver del touchpad sia attivo e venga riconosciuto come dispositivo di precisione. Spuntare quindi la casella “Trascinare due dita per scorrere”.

Nel caso in cui lo scrolling a due dita risulti invertito nella direzione, è possibile modificare tale comportamento tramite il menu “Direzione di scrolling” delle stesse impostazioni. Di default “su” simula lo spostamento del contenuto sullo schermo tramite trascinamento verso l’alto, mentre “giù” replica il funzionamento di una rotellina di scrolling tradizionale. Qualora queste configurazioni risultino corrette ma il problema persista, può essere necessario aggiornare i driver del touchpad scaricando l’ultima versione dal sito del produttore e installandola.

Nel caso il malfunzionamento si sia verificato in seguito all’installazione di driver più recenti, è possibile eseguire il rollback alla versione precedente tramite Gestione Dispositivi. A tal fine, cercare tale utility nel menu Start, individuare il touchpad in “Mouse e altri dispositivi di puntamento” e selezionare “Ripristina driver” dalle proprietà dello stesso.

Correzione dello scorrimento con due dita su Mac

La tecnologia multi-touch del trackpad dei dispositivi MacBook e Magic Trackpad di Apple dovrebbe consentire lo scrolling a due dita in modo nativo, a condizione che il dispositivo monti un sensore touch capacitivo di questo tipo. Per impostazione predefinita, l’interfaccia grafica dovrebbe rispondere in maniera fluida a questa interazione multi-dita, sebbene alcuni utenti possano preferire comportamenti di scrolling alternativi rispetto al modello proprietario implementato nei sistemi macOS.

L’eventuale problema riscontrato nell’utilizzo di questa tecnologia è principalmente legato alle preferenze individuali dell’utente finale. Nel caso lo scrolling a due dita appaia invertito rispetto alle aspettative, è possibile modificarne il comportamento agendo sulle impostazioni di sistema accessibili tramite l’applicativo “Preferenze di Sistema”, selezionando la sezione “Trackpad” e disabilitando l’opzione “Scrolling naturale”.

Tale operazione consente di invertire logicamente la direzione dello scrolling multi-dita gestito dal sensore capacitivo, risolvendo potenziali incongruenze nell’interazione rispetto alle abitudini dell’utente.

Come risolvere eventuali problemi hardware

I problemi hardware possono compromettere le normali funzionalità dei dispositivi informatici indipendentemente dal sistema operativo in uso. I trackpad basati su tecnologia multi-touch possono smettere di rispondere correttamente agli input a causa di malfunzionamenti del sensore capacitivo. Lo scrolling multitouch, in particolare, risulterà non funzionante nel caso in cui il dispositivo non sia in grado di rilevare in modo accurato la presenza e la posizione di più di un dito. Windows e macOS integrano comunque diverse soluzioni di fallback come le barre di scorrimento e i tasti freccia/pagina per la navigazione dei contenuti.

Nei browser è inoltre possibile scorrere le pagine web tramite la barra spaziatrice. Qualora si sospetti un danneggiamento irreversibile del trackpad integrato, è consigliabile valutare l’utilizzo in sostituzione di un mouse esterno dotato di sensori ottici o laser ad alte prestazioni. Per l’ambiente Mac è bene considerare modelli specificamente ottimizzati per l’interfaccia grafica macOS.

Il ricorso ad accessori periferici può consentire di ripristinare le normali funzioni di controllo e navigazione del sistema anche in presenza di malfunzionamenti hardware del dispositivo integrato.