Perché dovresti usare il touchpad invece di un mouse

Nonostante il mouse sia stato per anni la scelta preferita, emerge ora un nuovo concorrente nel panorama degli input per computer: il touchpad su PC desktop. Sebbene tradizionalmente associato ai laptop, ci sono ragioni valide per considerare il suo utilizzo anche sui computer desktop. In questa guida, vedremo quali sono tutti i lati positivi della scelta di utilizzare un touchpad su PC desktop invece del classico mouse come da sempre siamo abituati.

Ergonomia migliore

Tra i vantaggi più significativi associati alla scelta di un touchpad vi è la possibilità di migliorare l’ergonomia dell’interazione. I tradizionali mouse richiedono ampi movimenti del braccio, che possono causare affaticamento e persino disagio o dolore. La presa richiesta dal mouse può anche determinare problemi di comfort a lungo termine. Con un touchpad, è possibile utilizzare le mani in modo più rilassato e naturale.

L’utilizzo del touchpad si limita alle dita, riducendo i movimenti ampi del braccio che altrimenti sarebbero necessari. Un buon compromesso, a dire il vero, potrebbe essere rappresentato dai mouse ergonomici.

I trackpad sono ambidestri

Per i mancini, l’utilizzo di un mouse tradizionale può rivelarsi frustrante, mentre i touchpad sono progettati per essere utilizzati da entrambe le mani in modo equo. Trovare un mouse specificamente destinato ai mancini è spesso difficile e, spesso, i mouse ambidestri non offrono un’esperienza soddisfacente, indipendentemente dalla mano utilizzata. Al contrario, un touchpad offre un’esperienza ottimale sia per gli utilizzatori di mano destra che di mano sinistra.

I touchpad hanno bisogno di meno spazio

I touchpad rappresentano la scelta ideale per coloro che operano in spazi ristretti sulla scrivania. Essi occupano meno spazio rispetto a un mouse tradizionale e non richiedono l’utilizzo di un mousepad. Di conseguenza, è possibile lavorare in un ambiente ordinato con maggiore spazio disponibile per svolgere le proprie attività. Analogamente ai mouse con trackball, i touchpad si rivelano eccellenti in una vasta gamma di configurazioni dell’area di lavoro in cui un mouse tradizionale avrebbe difficoltà a operare in modo confortevole.

Gesti multi-touch

I touchpad offrono una vasta gamma di gesti multi-touch che semplificano il flusso di lavoro. Gesti come lo scorrimento con due dita, lo scorrimento per cambiare app e il pizzicamento per ingrandire o ridurre le dimensioni sono intuitivi ed efficienti, consentendo di aumentare la produttività durante attività come il fotoritocco, l’editing video o il lavoro con fogli di calcolo.

Sia su piattaforma Windows che macOS, è ora possibile utilizzare anche alcune applicazioni originariamente progettate per dispositivi touchscreen. In questo contesto, i trackpad rappresentano un’ottima alternativa, offrendo maggiore versatilità nella scelta del software da utilizzare sul proprio sistema desktop.

I touchpad sono più silenziosi

I clic dei mouse tradizionali possono risultare disturbanti in ambienti silenziosi, mentre i touchpad operano quasi in silenzio. Questa caratteristica di assenza di rumore risulta particolarmente vantaggiosa quando si lavora in luoghi come biblioteche, caffetterie o uffici condivisi, in cui la quiete è fondamentale.

Conclusioni sul perché utilizzare un touchpad

I touchpad offrono numerosi vantaggi rispetto ai mouse convenzionali, sia in termini di ergonomia che di funzionalità. Innanzitutto, un aspetto chiave che emerge è l’ergonomia migliorata offerta dai touchpad. Mentre i mouse richiedono ampi movimenti del braccio, che possono causare affaticamento e disagio a lungo termine, l’utilizzo del touchpad consente una posizione più rilassata e naturale delle mani durante l’interazione. Questo si traduce in un comfort superiore e nella riduzione del rischio di potenziali disturbi muscolo-scheletrici.

Un altro vantaggio significativo è la versatilità dei touchpad nell’adattarsi a diverse configurazioni dell’area di lavoro. Grazie al loro design compatto, i touchpad occupano meno spazio rispetto ai mouse tradizionali e non richiedono l’uso di un mousepad separato. Ciò consente di lavorare in ambienti ordinati e liberi, con maggiore spazio a disposizione per concentrarsi sulle attività in corso.

L’aspetto della compatibilità è altrettanto importante. I touchpad sono adatti sia per gli utilizzatori di mano destra che di mano sinistra, offrendo un’esperienza equa per entrambe le categorie. A differenza dei mouse convenzionali, che spesso presentano una maggiore difficoltà di adattamento per i mancini, i touchpad rappresentano una soluzione accessibile e confortevole per tutti gli utenti.

I touchpad offrono una vasta gamma di gesti multi-touch, che consentono di semplificare il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Questi gesti intuitivi, come lo scorrimento con due dita o il pizzicamento per ingrandire o ridurre, risultano particolarmente utili durante attività che richiedono precisione, come il fotoritocco o l’editing video.

I touchpad operano quasi in silenzio, a differenza dei mouse convenzionali che emettono clic udibili. Ciò li rende particolarmente adatti per lavorare in ambienti silenziosi come biblioteche, caffetterie o uffici condivisi, dove il rumore può essere fonte di disturbo.