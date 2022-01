Come impostare una scorciatoia da tastiera per aprire una cartella

Apri spesso una cartella specifica sul tuo PC con Windows 11 e vorresti rendere più rapida questa operazione? In questo caso, puoi assegnare alla cartella una scorciatoia da tastiera per aprirla in un lampo ogni volta in cui hai necessità. Nella guida di oggi ti mostreremo come assegnare alle tue cartelle scorciatoie da tastiera personalizzate specifiche per velocizzare i tempi di apertura ed aumentare la tua produttività.

In questo contesto, molti utenti creano semplicemente un collegamento sul desktop per una cartella specifica, solitamente molto utilizzata e non semplicissima da raggiungere. Si tratta di una soluzione alquanto semplice, visto che basta cliccare con il tasto destro su una cartella, selezionare la voce Crea collegamento per poi spostare il collegamento creato sul desktop.

Perché questa soluzione non è così utile? Semplicemente, mantenere pulito il desktop è molto difficile se si hanno diversi collegamenti di questo tipo. Creare una scorciatoia da tastiera offre un accesso ancora più diretto e, in ogni caso, non va a intasare il desktop.

Come funziona una scorciatoia da tastiera personalizzata per aprire una cartella

Andiamo dunque a vedere come realizzare una scorciatoia di questo tipo. Segui questi passaggi:

Per iniziare, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare Mostra più opzioni – Invia a – Desktop (Crea collegamento). Questo posizionerà il collegamento alla cartella sul desktop. Accedi al tuo desktop premendo Windows + D, o riducendo ad icona le altre applicazioni. Una volta arrivato sul desktop, trova il collegamento alla cartella. Fai clic con il pulsante destro del mouse su questo collegamento e scegli Proprietà. Nella finestra Proprietà, in alto, fai clic sulla scheda Collegamento. Nella scheda Collegamento, clicca sul campo Tasto di scelta rapida e premi il collegamento che desideri assegnare alla cartella. Quindi, nella parte inferiore della finestra Proprietà, fai clic su OK.

In questo modo hai assegnato una combinazione di tasti all’apertura di questa cartella, ogni volta che vuoi aprirla ti basterà premerla e sarà subito a tua disposizione.

Fonte howtogeek.com