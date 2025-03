Scoprire le app installate su Windows 11: il trucco per accedere rapidamente

Con il sistema operativo Windows 11, trovare le applicazioni installate e gestirne la disinstallazione è diventato più semplice grazie alla finestra delle App installate. Questa funzionalità consente di esplorare facilmente le varie applicazioni sul dispositivo, fornendo anche informazioni importanti come le dimensioni occupate su disco. Esiste, però, un metodo poco conosciuto che permette di accedere a tutte le app installate, rendendo la ricerca e la creazione di collegamenti sul desktop ancora più immediata.

Utilizzare il comando speciale per visualizzare le applicazioni

Attraverso una combinazione di tasti, è possibile aprire una finestra di dialogo che consente di accedere a una cartella speciale contenente tutte le applicazioni. Per farlo, è sufficiente premere Windows + R per avviare la finestra di Esecuzione e inserire il comando shell:appsfolder, seguito da Invio.

Utilizzando questo comando, si aprirà una visuale chiamata “Applications” che racchiude i collegamenti a tutte le app installate sul sistema, che includono sia quelle scaricate dal Microsoft Store sia le applicazioni tradizionali Win32. Un aspetto pratico è che è possibile trascinare le icone delle app direttamente sul desktop, creando così collegamenti rapidi per un accesso immediato.

Questa funzione risulta particolarmente utile per gli utenti che non riescono a trovare determinate app nel menu Start o che hanno installato programmi privi di un’icona visibile. In tal modo, si semplifica notevolmente la gestione delle applicazioni installate.

Cos’è “appsfolder” e come funziona

Il termine appsfolder si riferisce a una speciale cartella virtuale del sistema operativo Windows. Ma, a differenza delle cartelle tradizionali, non possiede un percorso fisico specifico. Si tratta piuttosto di una Shell Namespace Extension, la quale funge da rappresentazione dinamica delle app disponibili nel sistema.

Internamente, questa cartella viene gestita dal sistema operativo, aggregando informazioni relative alle applicazioni registrate, provenienti da diverse fonti. Tra queste possiamo annoverare:

App installate dal Microsoft Store che non fanno parte delle Win32 .

dal che non fanno parte delle . Applicazioni Win32 che sono state installate manualmente o tramite un installer.

che sono state installate manualmente o tramite un installer. App di sistema, come Impostazioni, Prompt dei comandi, Microsoft Edge e altre.

Il comando shell:appsfolder sfrutta il protocollo Shell Namespace che permette di accedere rapidamente a varie sezioni del sistema operativo Windows. L’uso del prefisso shell: consente di navigare in diverse cartelle speciali. Ad esempio, digitando shell:startup si accede alla cartella di avvio automatico delle applicazioni, mentre shell:recent apre la cartella contenente i file recenti.

Un’alternativa moderna per elencare le app installate

Per coloro che utilizzano Windows 11 o Windows 10, un metodo alternativo per ottenere un elenco completo delle applicazioni installate è quello di utilizzare Microsoft Winget. Aprendo il prompt dei comandi o PowerShell e digitando il comando winget list, gli utenti possono visualizzare tutte le app presenti sul proprio sistema.

Nel risultato, trovano colonne indicate come Versione e Disponibile, che mostrano rispettivamente la release attuale e quella più recente disponibile sul sito del produttore. Se desiderano verificare quali app possono essere aggiornate a una release più recente, possono utilizzare winget list –upgrade-available –include-unknown.

Per chi non avesse Winget già installato, è possibile farlo manualmente seguendo le istruzioni presenti sulla pagina GitHub dedicata, dove è sufficiente scaricare e avviare il file .msixbundle.

Queste metodologie di accesso e gestione delle applicazioni su Windows 11 offrono agli utenti una grande comodità, facilitando l’organizzazione e l’utilizzo di quanto presente nel loro sistema operativo.