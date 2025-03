Scopri Windows Sandbox: uno strumento utile e poco conosciuto nel sistema operativo Microsoft

Nel panorama delle funzionalità offerte da Microsoft, Windows Sandbox emerge come uno strumento interessante ma spesso trascurato. Disponibile nelle edizioni Pro e superiori di Windows 10 e Windows 11, questo sistema permette di eseguire applicazioni in un ambiente temporaneo e isolato. Questo articolo esplora le sue caratteristiche principali, il funzionamento e i vantaggi offerti, ideale per chi desidera testare software senza mettere a repentaglio la sicurezza del proprio sistema.

Che cos'è Windows Sandbox e come funziona?

Windows Sandbox funge da ambiente virtualizzato che permette agli utenti di eseguire una versione del sistema operativo avulsa da quello principale. Grazie a una leggera forma di virtualizzazione, è possibile testare applicazioni o file dubbi senza il timore di compromettere il computer. Al contrario delle macchine virtuali tradizionali, Windows Sandbox non richiede una notevole quantità di risorse per funzionare, rendendolo una soluzione più accessibile e veloce.

I fondamenti di Windows Sandbox si basano sulla tecnologia di virtualizzazione hardware, in cui l'hypervisor Microsoft Hyper-V gioca un ruolo cruciale. Questo crea un isolamento efficace tra il kernel della sandbox e il sistema operativo principale. Pur non essendo visibile all'utente, Hyper-V attiva la sandbox e per il suo corretto funzionamento è fondamentale che la virtualizzazione hardware sia attivata nel BIOS o UEFI del computer.

Per verificare che la configurazione sia compatibile, gli utenti possono accedere al Task Manager. Tramite la combinazione CTRL+MAIUSC+ESC e selezionando la scheda "Prestazioni", possono facilmente controllare se la virtualizzazione è attiva.

I benefici di utilizzare Windows Sandbox in Windows 11

Uno dei principali punti di forza di Windows Sandbox è la sua immediatezza. A differenza di altre opzioni di virtualizzazione, non è necessaria l'installazione di un sistema operativo completo. Gli utenti possono aprire una finestra di Windows Sandbox semplicemente cercando "Windows Sandbox" nel menu di avvio. Già abilitato per impostazione predefinita, questo strumento consente anche una connessione di rete, ma è possibile disattivarla per aumentare la sicurezza, creando un ambiente totalmente isolato.

Ogni sessione di Windows Sandbox è, di fatto, temporanea. Ogni volta che l'utente chiude la finestra, tutte le installazioni e le modifiche effettuate vengono automaticamente eliminate. Questo aspetto garantisce che il sistema operativo principale rimanga privo di cambiamenti indesiderati e quindi sempre sicuro. Solamente tramite specifici strumenti di sistema è possibile mantenere temporaneamente le modifiche, costringendo alla gestione di file e applicazioni senza conseguenze sul computer principale.

Come installare Windows Sandbox su Windows 11

Installare Windows Sandbox è un processo semplice e veloce. Basterà premere la combinazione di tasti Windows+R per aprire la finestra Esegui, digitare "optionalfeatures" e attivare la casella corrispondente a Windows Sandbox. Dopo aver confermato la scelta e riavviato il computer, gli utenti potranno accedere immediatamente alla funzionalità cercando "Windows Sandbox".

Questa procedura permette di avere a disposizione una macchina virtuale usa e getta, pronta per essere utilizzata senza ulteriori configurazioni. Non è necessario scaricare software o interfacce aggiuntive: l’ambiente sandbox è già integrato nel sistema operativo, pronto per essere sfruttato.

Trasferire file tra sistema host e Windows Sandbox

Un'altra funzionalità interessante di Windows Sandbox è la possibilità di trasferire file tra il sistema operativo principale e l'ambiente virtuale. Per farlo, gli utenti possono copiare i file desiderati negli Appunti del sistema principale utilizzando CTRL+C, quindi incollarli all'interno della sandbox con CTRL+V.

Al contrario, non esiste un metodo diretto per copiare file dalla sandbox al sistema principale, a garanzia della sicurezza e dell'isolamento dell'ambiente virtuale. Tuttavia, è possibile creare un file di configurazione per esporre una cartella del sistema host alla sandbox. Ciò consente di salvare file dalla sandbox in una specifica posizione nel sistema principale.

Ad esempio, creando un file di configurazione WSB sul desktop e collegandolo alla cartella C:\TEMP del sistema host, la cartella apparirà all'interno della sandbox, consentendo di interagire con essa come se fosse una risorsa locale. È possibile limitare l'accesso alla rete nella sandbox modificando la configurazione del file per disabilitare completamente la connessione.

Esecuzione di file e modifiche su Windows Sandbox

Qualora un file debba essere eseguito senza rischiare di compromettere il sistema operativo principale, Windows Sandbox fornisce la soluzione ideale. Utilizzando uno script PowerShell chiamato Run in Sandbox, gli utenti possono aggiungere semplicemente l'opzione dal menu contestuale di Windows 11 per inviare file alla sandbox e avviarli al suo interno.

Questa funzionalità è particolarmente utile per testare file eseguibili o script di registro. Dopo aver impostato il tutto, l’operazione non richiederà nemmeno il riavvio del sistema. Per gli utenti più esperti, può essere utile usufruire di comandi PowerShell per gestire i file e le modifiche richieste. Un'altra opzione è quella di annullare qualsiasi modifica eseguita attraverso l'uso di uno script, in modo da ripristinare la sandbox alla situazione iniziale.

Problemi e limitazioni di Windows Sandbox su Windows 11

Non mancano tuttavia le problematiche legate a Windows Sandbox, specialmente a seguito di aggiornamenti recenti come il 24H2 di Windows 11. La rimozione di Microsoft Edge, ad esempio, ha mostrato ripercussioni negative sul funzionamento della sandbox, con l'emergere di errori di inizializzazione come l’errore 0x80070002.

Questa situazione evidenzia l'importanza di una buona manutenzione da parte di Microsoft, affinché siano fornite soluzioni adeguate e patch correttive che possano ripristinare il corretto utilizzo di Windows Sandbox. L'applicazione richiede un'assistenza continua per evitare problematiche che potrebbero compromettere l'esperienza utente e le potenzialità offerte da questo strumento virtuale.