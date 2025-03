Scopri come riflettere il tuo smartphone Android su Windows 11 in modo semplice e veloce

Se sei un utente Windows e Android e desideri sfruttare la condivisione dello schermo simile a quella degli iPhone, hai a disposizione una funzione utile e gratuita. Questa opzione è integrata in Windows 11 e consente di sincronizzare diversi aspetti del tuo smartphone, rendendo più agevole la tua esperienza digitale.

Cos'è Phone Link e come funziona

Phone Link è l'applicazione di Microsoft progettata per collegare il tuo smartphone al tuo computer Windows, permettendo di gestire chiamate, fotografie e contatti in un'unica interfaccia.

Questa funzionalità è già preinstallata su Windows 11 e non richiede ulteriori download. Tuttavia, esistono alcune limitazioni quando si tratta di riflessione delle app. Mentre molte caratteristiche di Phone Link sono accessibili da tutti i dispositivi Android e iPhone, il mirroring delle app è compatibile solo con una selezione di smartphone. Tra i modelli che supportano questa funzione ci sono i recenti telefoni Samsung Galaxy e alcuni dispositivi di OnePlus e Asus.

È importante notare che l'elenco dei dispositivi compatibili continua ad ampliarsi nel tempo. Questo significa che, anche se il tuo telefono non è attualmente supportato, è consigliato controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti.

I vantaggi del mirroring delle app

Il mirroring delle app sul tuo computer porta con sé numerosi vantaggi. Utilizzando il PC, puoi fruire delle tue applicazioni su uno schermo più grande, approfittando della comodità di mouse e tastiera. Che tu stia giocando, modificando foto o scrivendo documenti, questa funzione sicuramente migliorerà la tua esperienza.

La possibilità di interagire con le app da Windows offre un livello di comodità e praticità, soprattutto quando, per esempio, si debbano gestire messaggi o effettuare chiamate velocemente. Accedere a queste funzionalità dal proprio computer permette di ridurre gli spostamenti tra i vari dispositivi, aumentando dunque la produttività.

Guida all'impostazione di Phone Link

Ecco una guida chiara per configurare Phone Link sul tuo computer. Tieni presente che queste istruzioni si basano su Windows 11 utilizzando un Galaxy S25 Ultra con One UI 7.0, ma la procedura è simile anche per altri smartphone.

Per iniziare, cerca Phone Link nel menu di avvio del tuo computer. Dopo aver aperto l'app, scegli la tua tipologia di dispositivo mobile, optando per Android. A questo punto, dovrai utilizzare la fotocamera del tuo smartphone per scansionare il codice QR mostrato su Windows.

Questo passaggio avvia l'app Phone Link sul tuo telefono. Se l'app non è già installata, verrà richiesto di farlo. Una volta che l'app è attiva sul tuo dispositivo, accedi utilizzando lo stesso account Microsoft impiegato su Windows. Potrai anche inserire un codice fornito dal computer, se necessario.

Durante la configurazione, ti verranno richieste varie autorizzazioni, come consentire all'app di inviare e visualizzare messaggi SMS, gestire chiamate, accedere ai contatti e ai registri delle chiamate e altre operazioni. Queste autorizzazioni possono essere regolate nelle impostazioni dell'app.

Utilizzare le app Android su Windows

Con la configurazione completata, vedrai le informazioni del tuo smartphone nella parte superiore sinistra dell'interfaccia di Phone Link. Navigando tra le varie schede di questo programma, puoi accedere ai messaggi, fotografie, app e record delle chiamate.

Nella scheda delle app, hai a disposizione diverse opzioni. Se desideri una vera esperienza di mirroring, clicca su "Apri schermata del telefono". Qui, ogni azione eseguita su Windows viene replicata sullo schermo del tuo smartphone, e viceversa.

Se preferisci aprire applicazioni specifiche senza passare da tutte le funzioni del tuo telefono, puoi cliccare sull'icona dell'app senza farla apparire sulla schermata del dispositivo mobile. Questo consente di utilizzare il PC senza interrompere altre attività sul telefono.

È bene considerare che il mirroring completo consuma più batteria, quindi, se non stai attivamente usando il tuo smartphone, l’opzione di aprire app direttamente è spesso la strategia migliore.

Controlli intuitivi e opzioni audio

Quando utilizzi il tuo smartphone tramite Windows, le modalità di interazione sono abbastanza intuitive. Puoi cliccare per selezionare, tenere premuto per segnare, e anche scorrere facilmente. Inoltre, l'orientamento dello schermo può essere cambiato tra verticale e orizzontale, e il suono riprodotto dal telefono si sentirà attraverso il PC, facilitando così una gestione multimediale fluida.

Per regolare impostazioni come la copia e incolla tra dispositivi o la sincronizzazione delle notifiche, basta cliccare sull'icona a forma di ingranaggio presente nell'angolo in alto a destra dell'app Phone Link su Windows.

Utilizzare Phone Link offre un'esperienza fluida e un modo innovativo per integrare smartphone e computer, rendendo il lavoro e il tempo libero più semplici e piacevoli.