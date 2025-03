Scopri come personalizzare al meglio la OnePlus Watch 3: 5 impostazioni da modificare

La OnePlus Watch 3 è un dispositivo che sta conquistando gli appassionati di tecnologia grazie a un display straordinario e a una batteria duratura. Gli utenti hanno la possibilità di adattare la smartwatch alle loro esigenze personali, rendendola uno strumento ancora più utile. In questo articolo, esploreremo cinque modifiche che puoi effettuare per migliorare l’esperienza d’uso della OnePlus Watch 3, assicurandoti che questo smartwatch risponda perfettamente alle tue aspettative.

Abilitare il display sempre attivo

Uno degli aspetti più apprezzati della OnePlus Watch 3 è senza dubbio il suo bellissimo display AMOLED da 1,5 pollici. Non solo offre colori vibranti e neri profondi, ma la luminosità massima di 2.200 nits consente una visibilità eccellente anche sotto il sole. Tuttavia, per impostazione predefinita, la funzione di display sempre attivo è disabilitata. Per attivarla, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi: apri l'app Impostazioni, seleziona "Display e luminosità" e poi attiva la voce "Always On Display" .

È importante considerare che l'uso di questa funzione potrebbe comportare una riduzione dell'autonomia della batteria fino a due giorni. Tuttavia, le buone notizie sono che anche con il display sempre attivo, il dispositivo riesce a garantire oltre tre giorni di utilizzo. Inoltre, è possibile impostare una programmazione per l'attivazione e la disattivazione automatica dell’AOD, rendendo più comodo l'uso quotidiano.

Installare Google Weather

Sebbene la OnePlus Watch 3 sia dotata di un’app meteo sviluppata dalla stessa OnePlus, gli utenti possono beneficiare ulteriormente installando Google Weather. Questa app fornisce previsioni più dettagliate e informazioni utili come temperatura, umidità e indici UV. Per scaricarla, basta visitare il Google Play Store sul tuo smartphone Android, cercare "Google Weather" e installarla direttamente sul dispositivo.

Dopo l'installazione, la nuova app sarà visibile tra le applicazioni della OnePlus Watch 3. Oltre a un'interfaccia user-friendly, Google Weather offre anche due widget utili: uno per le previsioni orarie e un altro che mostra l'animazione del sole e il tempo rimanente di luce solare. Questo rende il monitoraggio delle condizioni atmosferiche veloce e intuitivo.

Riconfigurare i pulsanti laterali

La OnePlus Watch 3 è dotata di due pulsanti fisici che possono essere personalizzati secondo le preferenze dell'utente. Aprendo le impostazioni e selezionando "Controlli", gli utenti possono modificare le funzioni assegnate ai pulsanti. Ad esempio, puoi impostare il pulsante rotante per aprire Google Wallet o Google Assistant, mentre l'altro pulsante potrebbe lanciare l'app "Workout" con una singola pressione.

Questa personalizzazione non solo semplifica l'accesso alle app più utilizzate, ma rende anche l'interazione con lo smartwatch più intuitiva e veloce, consentendo di adattare il dispositivo al proprio stile di vita.

Personalizzare l'app Workouts

Quando si parla di fitness, la OnePlus Watch 3 include l'app Workouts, che di default presenta una vasta gamma di attività. Tuttavia, è probabile che alcuni degli esercizi disponibili non siano rilevanti per tutti gli utenti. Per ottimizzare l'app, puoi rimuovere le attività che non pratichi e aggiungerne di nuove in base alle tue preferenze.

Entrando nell'app Workouts, tieni premuto su un qualsiasi esercizio per entrare in modalità modifiche, dove puoi eliminare le attività indesiderate. In aggiunta, puoi scorrere verso il basso per aggiungere nuovi workout, suddivisi in diverse categorie, rendendo il monitoraggio della tua attività fisica più pertinente e personalizzato.

Configurare le impostazioni sanitarie con OHealth

Un altro aspetto fondamentale della OnePlus Watch 3 è il monitoraggio della salute, gestito tramite l'app OHealth. Sebbene la configurazione iniziale offra una buona base, è possibile ottimizzarla ulteriormente. Aprendo l'app OHealth sullo smartphone e navigando nelle impostazioni relative a “Workout & health”, avrai la possibilità di modificare obiettivi legati a passi, calorie e sessioni di allenamento.

Inoltre, puoi attivare promemoria per alzarti o modificare la frequenza di rilevazione della frequenza cardiaca, personalizzando così l'output dell'osservazione della tua salute. Una delle funzionalità particolarmente utili è il monitoraggio del sonno, dove puoi attivare avvisi per potenziali problemi respiratori.

Rendere unica la OnePlus Watch 3

Sicuramente, quanto descritto è solo una parte delle personalizzazioni possibili con la OnePlus Watch 3. Grazie a una serie di app e impostazioni disponibili all'interno di Wear OS, l’utente ha l’opportunità di definire il proprio smartwatch in modo che rispecchi il proprio stile e le proprie esigenze. Ad esempio, puoi esplorare volti personalizzati o altre applicazioni di terze parti per arricchire ulteriormente la tua esperienza.

Diventa parte attiva nella configurazione della tua OnePlus Watch 3 testando e decidendo ciò che meglio si adatta alla tua routine quotidiana. Non resta che scoprire le tue funzionalità preferite e rendere questo smartwatch un elemento indispensabile della tua vita.