Scopri come ottimizzare la tua esperienza con l’app YouTube su Android nel 2025

YouTube è per molti l’app più utilizzata sui dispositivi Android, sia che si tratti di ascoltare musica mentre si svolgono le faccende domestiche, sia di guardare video nel tempo libero. Con una gamma così ampia di contenuti disponibili, è fondamentale conoscere le impostazioni dell’app che possono migliorare notevolmente l’esperienza utente. Di seguito, sono elencate alcune impostazioni essenziali da modificare immediatamente per sfruttare al meglio YouTube.

Disattivare i video in riproduzione automatica nei feed

Una delle funzionalità più fastidiose dell’app YouTube è senza dubbio l’autoplay dei video nei feed, come nella home page, nella sezione delle iscrizioni e nei risultati di ricerca. Spesso, i video iniziano a riprodursi semplicemente passando il cursore su di essi, anche se l’audio non viene attivato automaticamente. Questo comportamento può portare ad accumulare nella cronologia visualizzazioni di video mai realmente guardati, creando confusione.

Per disattivare questa opzione, basta andare alla scheda “You” in basso a destra nell’app, tappare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, e selezionare “Generale“. Qui, si può semplicemente toccare “Riproduzione nei feed” e impostarlo su “Off“. In alternativa, per chi preferisce utilizzare l’autoplay solo nelle connessioni Wi-Fi, è possibile scegliere l’opzione “Solo Wi-Fi“. È consigliabile disattivare completamente questa funzione per un controllo maggiore sui contenuti visualizzati.

Impostare un timer per la riproduzione dei video

Molti utenti trovano utile addormentarsi ascoltando suoni rilassanti, come pioggia o onde del mare. YouTube offre una vasta selezione di video di suoni bianchi, spesso lunghi anche 10-12 ore, perfetti per favorire il sonno. Tuttavia, continuare a riprodurre questi video mentre si dorme può risultare superfluo e persino fastidioso.

Ecco perché la funzione del timer di sonno di YouTube si rivela molto utile. È possibile avviare la riproduzione del video desiderato e impostare un timer che interrompa automaticamente la riproduzione dopo un determinato intervallo di tempo. Per farlo, basta toccare l’icona dell’ingranaggio mentre si guarda un video, selezionare “Timer di sonno” e scegliere tra diverse opzioni: 10, 15, 20, 30, 45 o 60 minuti, oppure si possono fermare al termine del video. Questa funzionalità è preziosa per chi ha bisogno di rumori di sottofondo ma non vuole che l’audio continui a riprodursi tutta la notte.

Ottimizzare le notifiche dell’app

Le notifiche possono rivelarsi utili, ma in molti casi, come nel caso di YouTube, possono diventare un vero mal di testa. Per chi trova scomodo ricevere messaggi costanti da vari canali o suggerimenti di video, è importante poter gestire e personalizzare queste notifiche.

Per modificare le impostazioni delle notifiche, entra nella scheda “You“, clicca sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona “Notifiche“. Inizialmente, YouTube attiva le notifiche per ogni tipo di contenuto, incluse quelle per le iscrizioni, video raccomandati e attività sul canale. Tuttavia, è possibile disabilitare le notifiche non desiderate e mantenere solo quelle utili. Inoltre, si può usufruire della funzione “Digest programmato“, che consente di ricevere le notifiche solo a un’ora scelta, per evitare disturbi durante il giorno.

Modificare la qualità video predefinita

Un altro aspetto frustrante può essere l’impostazione predefinita della qualità video, che di solito è Auto, ma tende a limitarsi a una qualità di 480p, che non è affatto soddisfacente per chi possiede uno smartphone con display ad alta risoluzione. Nel 2025, ci aspettiamo un’esperienza di visione migliore!

Per modificare questa impostazione, bisogna navigare fino alla scheda “You“, andare sull’icona dell’ingranaggio e poi su “Preferenze qualità video“. Qui si possono impostare le preferenze per le reti mobili e Wi-Fi, cambiando da “Auto” a “Qualità visiva superiore“, che inizia a riprodurre i video in 720p HD. Anche se non c’è un’opzione per forzare la riproduzione a 1080p o superiore, questo è un ottimo inizio rispetto al 480p predefinito.

Esplorare i controlli di riproduzione video

L’app YouTube offre anche vari controlli per la riproduzione dei video che possono migliorare l’esperienza di visione. Queste impostazioni, sebbene non siano rivoluzionarie, consentono di personalizzare ulteriormente l’app secondo le proprie preferenze.

Per accedere a queste impostazioni, basta navigare nella scheda “You“, premere sull’icona dell’ingranaggio e scorrere fino a “Riproduzione“. È possibile attivare l’opzione di riproduzione automatica del prossimo video, modificare l’intervallo di salto nei video quando si tocca due volte, passando da 10 secondi a un intervallo compreso tra 5 e 60 secondi, e configurare il video per riempire sempre lo schermo del telefono. Inoltre, è disponibile l’opzione “Picture-in-picture” che permette di continuare a guardare i video di YouTube mentre si utilizzano altre app, incrementando così la flessibilità durante la navigazione.

Le impostazioni di YouTube, sebbene piccole e a volte trascurate, possono avere un impatto significativo sulla qualità dell’esperienza dell’utente. Con l’adeguata personalizzazione, l’app può diventare uno strumento più efficiente e piacevole da usare, adattandosi meglio alle esigenze di ciascuno.