Schermo opaco vs lucido: quale scegliere?

Al giorno d’oggi, i fattori da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un nuovo dispositivo sono davvero tanti. Tra questi, spicca il fattore dello schermo. Opaco o lucido? Qual è la differenza tra i due? Se da un lato il rivestimento dello schermo opaco riduce in maniera piuttosto efficace i riflessi, esso rende anche la qualità dell’immagine leggermente più sfocata. Allo stesso tempo, i monitor lucidi offrono una qualità dell’immagine più vibrante e intensa ma anche una quantità maggiore di fastidiosi riflessi. Ecco perché oggi scegliere se acquistare un monitor opaco o lucido è così difficile. Come fare quindi? La scelta si riduce ovviamente alle preferenze dei singoli utenti. Diamo un’occhiata alle principali differenze tra i due prodotti.

Opaco o lucido: come scegliere lo schermo più adatto alle proprie esigenze

Quando si acquista un nuovo computer, il tipo di rivestimento dello schermo gioca un ruolo fondamentale per ottenere l’effetto visivo che si desidera. Tuttavia, anche l’illuminazione dell’ambiente in cui utilizzerai il dispositivo è da tenere in stretta considerazione, poiché potrebbe avere un effetto significativo sullo schermo che acquisterai. Per esempio, acquistando uno display lucido potrai godere di colori più vividi e intensi, di ottimi livelli di contrasto. Tuttavia, esponendo questa tipologia di schermo ad ambienti molto illuminati rischieresti di ottenere spiacevoli e fastidiosi riflessi, che finirebbero per compromettere la qualità visiva offerta dal display.

I monitor a finitura opaca invece vengono sottoposti a un trattamento antiriflesso che elimina totalmente questo problema. Si tratta di dispositivi pensati per non affaticare gli occhi anche dopo tante ore di utilizzo. Inoltre, su questa tipologia di schermi la polvere risulta decisamente meno visibile. Tuttavia, l’immagine risulterà leggermente meno nitida di quella offerta da un monitor lucido.

Opaco o lucido: come scegliere quindi quale tipologia di monitor acquistare? Che tu sia in possesso di un display curvo o di un monitor ultrawide la cosa non cambia. Il nostro consiglio è quello di basare la tua scelta sull’ambiente in cui utilizzerai il monitor: se sai che la stanza in cui vorrai usarlo è particolarmente illuminata, forse un monitor opaco potrebbe essere un’idea migliore per evitare di subire fastidiosi riflessi. Lo stesso vale per chi lavora spesso all’esterno. Se invece puoi optare per un ambiente meno illuminato, la scelta di un monitor lucido è perfetta per godere di una qualità visiva incredibile senza alcun tipo di fastidio.

Opaco o lucido: è in arrivo una buona via di mezzo

Poiché nessuno dei tipi di rivestimento opaco o lucido dello schermo attualmente in commercio è perfetto, i produttori di computer stanno lavorando sodo per migliorarli. Attualmente è già possibile trovare sul mercato alcuni modelli di schermo semilucido, che offre un risultato intermedio ed equilibrato. Per esempio, AU Optronics ha progettato un innovativo rivestimento semilucido per produrre i suoi pannelli VA che presenta una capacità di riflettere la luce del 13-18% in meno rispetto al normale 25%. Si tratta di una superficie antiriflesso in grado di offrire comunque un’ottima qualità visiva, colori vividi e ottimi contrasti. Anche Samsung sta lavorando a qualcosa di simile: gli schermi progettati nell’ultimo periodo sono in grado di riflettere il 18% in meno rispetto a quelli prodotti in precedenza. In commercio potrai anche trovare alcuni schermi lucidi con trattamento antiriflesso, dispositivi meno riflettenti degli schermi lucidi standard ma che non raggiungono ancora i livelli dei migliori schermi opachi. Un altro buon metodo per eliminare il fastidio dei riflessi è quello di acquistare una buona lampada da monitor, studiata proprio per ridurre qualsiasi tipo di problema legato all’illuminazione.