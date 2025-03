Samsung presenta il Galaxy A36 5G: ecco le novità rispetto al modello precedente

Il Galaxy A36 5G è stato ufficialmente svelato da Samsung durante il Mobile World Congress del 2025, arricchendo la già vasta gamma di smartphone di fascia media dell'azienda. Con alcune lievi modifiche estetiche e aggiornamenti hardware, il Galaxy A36 si propone come un dispositivo interessante per chi cerca buone prestazioni a un prezzo contenuto. Cerchiamo di capire come si posiziona rispetto al Galaxy A16 5G e quali sono le principali novità.

Design e dimensioni

Il design del Galaxy A36 mantiene il materiale plastico per la scocca, come già visto nel modello A16. Entrambi i dispositivi presentano cornici piatte e uno schermo piuttosto elegante. Una caratteristica distintiva del Galaxy A36 è il foro nella parte frontale che accoglie la fotocamera per i selfie, a differenza del notch a forma di V del Galaxy A16, che appare più retro.

Con uno spessore di soli 7.4 mm, il Galaxy A36 risulta più sottile rispetto al suo predecessore, il quale misura 7.9 mm. Anche le dimensioni complessive comunicano una certa compattezza: il nuovo smartphone misura 162.9 x 78.2 mm e pesa 195 grammi, mentre l'A16 si presenta con misure di 164.4 x 77.9 mm e un peso leggermente superiore di 200 grammi.

Un aspetto notevole si nota nel design della parte posteriore, dove il Galaxy A36 dispone di un'isola fotografica unificata per alloggiare le tre fotocamere, divergenza che lo distingue dai modelli Samsung più tradizionali. Anche i tasti per l'accensione e il volume trovano collocazione sul lato destro di entrambi i dispositivi.

Differenze nel Display

Il display del Galaxy A36 si arricchisce con un pannello Super AMOLED da 6.7 pollici, un piccolo aumento rispetto ai 6.6 pollici del Galaxy A35. Tra le specifiche, spicca il refresh rate dinamico di 120 Hz, che si adatta tra 60 e 120 Hz, superando i modelli più premium che scendono anche a 10 o 1 Hz.

Dall'altra parte, il Galaxy A16 offre uno schermo di dimensioni simili da 6.7 pollici, ma il refresh rate si ferma a 90 Hz. Nonostante ciò, la qualità del display dell'A16 è stata apprezzata, mostrando colori vividi e una luminosità massima testata di 733 nits. Ora, ci aspettiamo che il Galaxy A36 non solo uguali questa luminosità, ma la superi in condizioni d'uso quotidiano.

Prestazioni e Software

Il Galaxy A36 adotta il nuovissimo chipset Snapdragon 6 Gen 3 a 5 nm, segnando un cambio significativo dopo le esperienze passate di Samsung con MediaTek e i suoi processori Exynos. Dall'altro lato, il Galaxy A16 si basa sul chip Exynos 1330 sempre a 5 nm, che ha mostrato prestazioni poco brillanti e talvolta deludenti.

Le prime prove mostrano chiaramente che il Galaxy A36 è in grado di superare il suo predecessore in vari test di benchmark sia per CPU che per GPU. Il Galaxy A36 è dotato di 6 GB di RAM e parte da 128 GB di memoria interna, mentre il modello A16 ha 4 GB di RAM e la stessa capacità di archiviazione, risultando così inesorabilmente limitato nelle prestazioni.

Inoltre, il nuovo modello offre funzionalità di intelligenza artificiale incorporate che includono strumenti utili come il cerchio di ricerca e l’eraser per gli oggetti, mentre Samsung promette sei anni di aggiornamenti software sia per il Galaxy A16 che per il Galaxy A36, un'informazione decisamente incoraggiante per gli utenti.

Fotocamera

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy A36 è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 5 MP, senza sostanziali novità rispetto all'A35. Sebbene non rappresenti un setup rivoluzionario, ha dato buoni risultati nel modello precedente e ci aspettiamo prestazioni simili anche con l'A36.

Al contrario, il Galaxy A16 propone una fotocamera principale da 50 MP, un grandangolo da 5 MP e una macro da 2 MP. Anche se l’A16 ha offerto una temperatura del colore più fredda nelle immagini rispetto al modello precedente, le foto rimangono accettabili per la fascia di prezzo a cui appartiene.

Batteria e ricarica

Entrambi i dispositivi sono dotati di batterie da 5.000 mAh, una capienza paragonabile a quella del più costoso Galaxy S25 Ultra. La durata della batteria dipenderà ampiamente dal chipset di ogni telefono. Tuttavia, la novità principale è la ricarica: il Galaxy A36 supporta una ricarica rapida a 45 W, mentre il Galaxy A16 si limita a 25 W, completando la carica in circa un’ora e quarantadue minuti, una performance che ci aspettiamo sia migliorata nel nuovo modello. Va notato che entrambi non supportano la ricarica wireless.

Riflessioni finali

Il Galaxy A36 5G si presenta come un dispositivo superiore e più completo rispetto al A16, non solo per la sua posizione più alta nella gamma Samsung, ma anche per l'effettivo miglioramento dell'hardware che migliora l'esperienza utente. Tuttavia, le differenze di prezzo potrebbero influenzare le scelte degli acquirenti.