Samsung lancia i nuovi Galaxy A36, A26 e A56: specifiche, prezzi e disponibilità

Samsung ha presentato di recente tre nuovi smartphone di fascia media: i Galaxy A36, A26 e A56. Con schermi più ampi, processori potenziati e nuove funzionalità AI, gli utenti possono aspettarsi dispositivi che uniscono convenienza e innovazione. I prezzi partono da 300 a 500 dollari e i modelli saranno in vendita a partire dalla fine di marzo 2025, rispondendo così alla crescente domanda di smartphone accessibili, senza rinunciare alla qualità.

Galaxy A36: caratteristiche e prezzo

Il Galaxy A36 è il modello di punta della nuova serie, con un prezzo di 400 dollari. Rispetto al suo predecessore, il Galaxy A35, è più sottile e leggero, con uno spessore di 8.2 mm e un peso di 196 grammi. La batteria rimane di 5.000 mAh, ma il nuovo dispositivo offre una ricarica rapida a 45 watt, con la promessa di caricare fino al 70% in soli 30 minuti. Queste specifiche sono in attesa di verifica attraverso test pratici.

Il display del Galaxy A36 cresce a 6.7 pollici, con una risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120 Hz, assicurando un'esperienza visiva fluida e luminosa anche in condizioni di forte illuminazione. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus Plus protegge sia il fronte che il retro, contribuendo a una maggiore resistenza agli urti e ai graffi.

Sul fronte fotografico, troviamo un avanzato sistema di telecamere. Il sensore principale da 50 megapixel è in grado di registrare video in HDR, mentre inclusi ci sono anche una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, pur passando da 13 a 12 megapixel, supporta video HDR a 10 bit, migliorando significativamente la qualità delle immagini.

In termini di software, il Galaxy A36 supporta Android 15 e One UI 7, integrando funzionalità AI come l’app Google Circle to Search che ora offre anche traduzione di testi e riconoscimento musicale. Inoltre, include strumenti di editing fotografico avanzati, potenziati dall’intelligenza artificiale.

Infine, il Galaxy A36 avrà disponibilità a partire dal 26 marzo, in vari colori tra cui nero e lavanda, con una versione esclusiva lime disponibile attraverso Best Buy.

Galaxy A26: un'opzione economica

Il Galaxy A26, con un prezzo di 300 dollari, si presenta come un'opzione decisamente più economica, senza compromettere la qualità. Questo modello ha uno spessore di 7.7 mm, risultando più sottile rispetto al suo antenato, il Galaxy A25. La dimensione del display è di 6.5 pollici FHD+ con un refresh rate di 120 Hz, quindi anche qui gli utenti possono aspettarsi un'ottima esperienza visiva.

Questo smartphone monta Gorilla Glass Victus Plus sia sul lato anteriore che su quello posteriore, contribuendo alla durata e alla robustezza del dispositivo. Anche nel comparto fotografico, il Galaxy A26 non delude: offre una fotocamera principale da 50 megapixel, affiancata da un’ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel, oltre a una fotocamera frontale da 13 megapixel.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Galaxy A26 utilizza il chipset Exynos 1380 ed è equipaggiato con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB. La batteria è anch'essa di 5.000 mAh, garantendo una discreta autonomia.

Il lancio del Galaxy A26 è previsto il 28 marzo, in una versione disponibile solamente in nero. Nonostante il prezzo ridotto, il terminale include funzionalità AI come Photo Edit Suggestion e Circle to Search, rendendolo alla portata di tutti.

Galaxy A56: specifiche e innovazioni

Infine, il Galaxy A56 si posiziona a 500 dollari e rappresenta il modello più avanzato della serie. Con uno schermo di 6.7 pollici e un'ottima batteria da 5.000 mAh, il dispositivo supporta una ricarica rapida di 45 watt, proprio come l’A36, con un’architettura che promette prestazioni solide anche in sessioni di gioco prolungate.

Il processore Exynos 1580 equipaggia il Galaxy A56, affiancato da una camera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 12 megapixel e una macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale ha un sensore da 12 megapixel, capitando notevoli miglioramenti rispetto al modello precedente, il Galaxy A55.

Una delle innovazioni più interessanti del Galaxy A56 è la funzione Best Face, che permette di catturare il miglior sorriso tra più soggetti in un'unica immagine, affiancata da un’ulteriore funzionalità di editing fotografico AI come l’Object Eraser. Anche se Samsung non ha ancora rivelato le opzioni di colore per il Galaxy A56, si prevede che sarà disponibile nel corso della seconda metà del 2025.

Con questi nuovi modelli, Samsung dimostra di voler competere nel segmento degli smartphone accessibili, contrappandosi a dispositivi come l'iPhone 16E di Apple, offrendo soluzioni convenienti ma ricche di caratteristiche innovative e all'avanguardia.