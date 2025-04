Samsung introduce una nuova modalità di attivazione per la digitazione vocale sui suoi smartphone

Gli utenti dei telefoni Samsung Galaxy possono ora attivare la funzione di digitazione vocale tramite il pulsante di accensione, una novità apprezzabile anche per i dispositivi più datati. Questo aggiornamento rende l’interazione con i dispositivi più comoda, offrendo un’alternativa per coloro che trovano scomoda la posizione dell’icona di digitazione vocale sulla tastiera.

Un’innovazione nella digitazione vocale

Negli ultimi anni, la digitazione vocale ha fatto enormi progressi. I telefoni Google Pixel e i modelli recenti di Samsung hanno persino integrato la possibilità di utilizzare questa funzione offline, consentendo un utilizzo pratico e immediato. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza della modalità di attivazione della digitazione vocale sui dispositivi Samsung tramite il pulsante di accensione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Attraverso una recente scoperta all’interno dell’app Tastiera Samsung, sono emerse delle indicazioni che rivelano la possibilità di attivare la dettatura vocale tenendo premuto il pulsante di accensione. Questa funzione però non è affatto recente; infatti, è già presente anche sul Galaxy S23 Ultra con One UI 6.1. Molti utenti, tra l’altro, avevano già discusso di questa funzionalità su piattaforme come Reddit, segnando il suo utilizzo nel corso dell’anno passato.

Come attivare la funzionalità di digitazione vocale

L’attivazione della digitazione vocale mediante il pulsante di accensione risulta semplice e immediata. È sufficiente mantenere premuto il pulsante di accensione mentre la tastiera Samsung è aperta, il che permette di avviare la funzione senza difficoltà. Un segnale visivo conferma il corretto funzionamento della funzione: l’icona della digitazione vocale si illumina nella parte inferiore dello schermo.

Tuttavia, per utilizzare questa opzione è necessario modificare il comportamento del pulsante di accensione. Gli utenti dovranno andare nelle impostazioni del dispositivo, selezionare “Funzionalità avanzate“, poi “Tasto laterale” e infine “Premi e tieni”. Dovranno attivare l’opzione “Risveglia Bixby“. Così facendo, il pulsante di accensione non avrà più la funzione standard e bisognerà accettare questa modifica per utilizzare la scorciatoia della digitazione vocale.

Vantaggi e svantaggi della nuova caratteristica

Questa nuova funzionalità si presenta come un’ottima aggiunta per chi trova l’icona di digitazione vocale sulla tastiera Samsung poco praticabile. In verità, è emerso che alcuni utenti ritengono la posizione dell’icona piuttosto bassa rispetto ad altre tastiere, come Gboard, dove l’icona di digitazione vocale è collocata sopra la tastiera stessa.

Nonostante il cambiamento necessario nel comportamento del pulsante di accensione, la buona notizia è che gli utenti possono comunque passare dalla digitazione vocale Samsung alla digitazione vocale Google senza problemi, anche con la modalità offline, grazie al download dei pacchetti linguistici necessari. È importante notare, però, che a differenza della digitazione vocale Samsung, quando si utilizzano i Google Voice Typing, rilasciare il pulsante di accensione non interrompe automaticamente la dettatura; per fermare l’ingresso vocale, è indispensabile toccare lo schermo.

Confronto con altre tastiere

Un rapido esame delle funzionalità disponibili nella tastiera Gboard, su dispositivi come il Pixel 7 Pro, rivela che non è possibile attivare la digitazione vocale mediante il pulsante di accensione, segnando una differenza rispetto ai modelli Samsung. Sarebbe auspicabile che anche Gboard introducesse una funzionalità simile, nonostante l’atteggiamento di alcuni produttori nei confronti dell’uso del pulsante di accensione rimanga un tema discusso.