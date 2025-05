Samsung introduce l’app Shortcuts per una navigazione più facile su Galaxy Watch

Samsung sta preparando una novità per i possessori di Galaxy Watch. Con il prossimo aggiornamento di One UI 8 Watch, l’azienda aggiungerà un’app chiamata Shortcuts, che renderà più semplice l’apertura delle applicazioni direttamente dal quadrante dell’orologio. Questa innovazione promette di migliorare l’esperienza utente, rendendo più accessibile l’uso delle applicazioni, un aspetto molto atteso dai fan della tecnologia indossabile.

Un miglioramento nel modo di interagire con il tuo smartwatch

Secondo un’analisi dettagliata effettuata da esperti del settore, Shortcuts permetterà agli utenti di aggiungere applicazioni alla schermata principale del proprio smartwatch. Gli utenti potranno quindi utilizzare tile di dimensioni 2×1 e 2×2 per posizionare le app preferite direttamente a portata di polso. Questo cambiamento facilita notevolmente l’accesso alle app più utilizzate, eliminando la necessità di navigare attraverso il menù delle app, spesso considerato meno intuitivo.

Il design delle nuove tile è stato svelato in parte durante l’analisi, rivelando uno spazio ben organizzato per le app icon. Sono state trovate diverse stringhe di codice che confermano la funzionalità dell’app, incoraggiando gli utenti ad “aggiungere app”. La funzione di selezione delle app è concepita per essere semplice e veloce, chiedendo agli utenti di toccare per aggiungere le varie app. Questo sistema con tile renderebbe più rapida, e quindi più comoda, l’apertura delle app più comunemente usate.

Aspettative per One UI 8 Watch

Nonostante non ci siano dettagli ufficiali sulla data di rilascio, Samsung è attesa a lanciare l’aggiornamento di One UI 8 Watch entro la fine dell’anno. Le anticipazioni suggeriscono che il nuovo software non porterà solo l’app Shortcuts, ma anche altre migliorie e personalizzazioni all’interfaccia utente del Galaxy Watch. Al momento, gli sviluppatori stanno continuando a lavorare su questa nuova versione, e ciò potrebbe includere ulteriori app o funzioni attese dagli utenti.

Questo aggiornamento segue una serie di indiscrezioni trapelate riguardo le icone delle app di One UI 8 Watch, alimentando l’entusiasmo per ciò che verrà. Gli utenti si aspettano non solo un design rinfrescato, ma anche prestazioni migliorate e un’interfaccia più fluida e reattiva, che renda l’utilizzo dell’orologio sempre più pratico nella vita quotidiana.

Verso una maggiore personalizzazione

Con questa innovazione, Samsung si allinea alle tendenze del settore, dove la personalizzazione e la facilità d’uso sono le chiavi per un’esperienza positiva con i dispositivi indossabili. Offrendo possibilità di configurare rapidamente l’interfaccia dell’orologio, Samsung dimostra di prestare attenzione alle esigenze degli utenti, cercando di semplificare le operazioni quotidiane attraverso questo tipo di aggiornamenti. Rimanendo sintonizzati su eventuali ulteriori sviluppi riguardo a One UI 8 Watch, gli appassionati possono guardare avanti a un futuro in cui gli smartwatch diventino sempre più integrati nella nostra routine quotidiana.