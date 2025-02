Samsung Galaxy S25 Ultra: analisi della riparabilità secondo iFixit

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si presenta come uno dei modelli più promettenti per quanto riguarda la facilità di riparazione. A rilevarlo è il noto sito iFixit, che dopo aver testato il dispositivo ha fornito un punteggio provvisorio di riparabilità pari a 5 su 10. Questo valore, sebbene sia migliore rispetto ad altri smartphone di fascia alta della Samsung, suggerisce che ci sia ancora margine di miglioramento in questo ambito.

Batterie e facilità di sostituzione

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati da iFixit riguarda la batteria del Galaxy S25 Ultra. L’azienda ha progettato il dispositivo dotandolo di quattro linguette adesive che la circondano, rendendo l'operazione di rimozione rapida e senza complicazioni. Gli utenti non dovranno preoccuparsi di strumenti complessi come calore o alcool isopropilico per effettuare questa operazione. È sufficiente staccare le linguette per liberarla facilmente.

Tuttavia, non tutto è così agevole come sembra. La questione del display piatto di questa generazione ha destato qualche critica. Sebbene da Samsung si sia promesso un miglioramento nella facilità di rimozione, il display del S25 Ultra ha rivelato molte difficoltà anche per chi ha esperienza nel campo. È emerso che, in caso di rottura del display, il procedimento di rimozione richiede una certa destrezza.

Moduli della fotocamera e sostituzioni

Un altro elemento significativo nelle valutazioni di iFixit è relativo alla fotocamera del Galaxy S25 Ultra. La maggior parte delle fotocamere è progettata in modo modulare, consentendo una sostituzione relativamente semplice. I quattro moduli presenti sul retro del dispositivo sono fissati tramite viti e possono quindi essere sostituiti senza eccessive complicazioni. Tuttavia, l'eccezione è rappresentata dalla fotocamera frontale, la quale risulta incollata. Per chi non ha una preparazione tecnica, tentare di rimuoverla può trasformarsi in una vera e propria sfida.

La situazione dell'S Pen

Un aspetto sorprendente riguarda l'S Pen, il pennino fornito con il Galaxy S25 Ultra. Nell’analisi di iFixit è stato evidenziato che il nuovo S Pen, pur mantenendo il caricamento induttivo presente nelle generazioni precedenti, non appare molto evoluto. Sebbene la scheda PCB sia ancora presente, i chip necessari per attivare le funzioni Bluetooth non sono più installati. Inoltre, il condensatore che alimentava la penna quando era estratta dal telefono è stato eliminato. Questo solleva interrogativi sulla reale necessità della scheda PCB, data la sua mancanza di funzionalità.

Osservazioni finali

Le innovazioni introdotte, come le linguette adesive per la batteria e la modularità delle fotocamere, hanno sicuramente contribuito a migliorare il punteggio di riparabilità del Galaxy S25 Ultra. Tuttavia, l’operazione di sostituzione del display continua a rappresentare un ostacolo. iFixit ha anche evidenziato la necessità per Samsung di migliorare la documentazione relativa alle riparazioni e di vendere i pezzi di ricambio separatamente invece di offrire solo pacchetti completi.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, sono disponibili recensioni dettagliate sia scritte che video sulle prestazioni dell’ultimo flagship di Samsung, con anche un confronto diretto con il modello S24 Ultra.