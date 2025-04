Samsung e il futuro degli smartphone pieghevoli: tra crepe e fotocamere under-display

Samsung continua a lavorare nel settore degli smartphone pieghevoli, ma i progressi non mancano di suscitare discussioni tra esperti e appassionati. L’azienda sta valutando la possibilità di non inserire fotocamere sottopannello nel suo prossimo modello di telefono pieghevole tri-fold. Nonostante questa tecnologia possa offrire un design più pulito e uniforme, ci sono dubbi sulla qualità delle fotografie rispetto ai tradizionali modelli con fori per le fotocamere. Le speculazioni sul design finale rimangono aperte, alimentando un dibattito tra coloro che apprezzano estetica e funzionalità.

Le problematiche delle fotocamere under-display

La decisione di Samsung di potenzialmente escludere fotocamere under-display dal nuovo dispositivo non è da sottovalutare. Tali fotocamere sono spesso considerate inferiori rispetto alle fotocamere convenzionali, generando interrogativi sulla loro applicabilità. Gli utenti che non sono appassionati di fotografia potrebbero non considerare un grosso problema la qualità delle immagini, prediligendo schermi puliti e senza aperture. Il dilemma si traduce in una polarizzazione delle preferenze degli utenti: qualcuno preferirà le prestazioni ottiche migliori, mentre altri puntano su un’estetica senza interruzioni.

Tuttavia, i difetti non si limitano alla fotocamera; un altro aspetto fondamentale è la piega presente nei dispositivi pieghevoli. Questo elemento strutturale può influenzare significativamente l’esperienza utente, e nel caso del tri-fold, il rischio di avere ben due pieghe sul display è una preoccupazione reale. Le ultime notizie suggeriscono che la visibilità di queste pieghe sarà simile a quella del Galaxy Z Fold 6, mentre la prossima incarnazione, il Galaxy Z Fold 7, potrebbe avere una piega meno evidente.

I concorrenti di Samsung nel mercato pieghevole

Apple, uno dei principali concorrenti di Samsung, ha scelto di osservare da lontano l’evoluzione del mercato degli smartphone pieghevoli. La casa di Cupertino sta lavorando a un iPhone pieghevole, puntando a ridurre al minimo l’impatto della piega sullo schermo. Secondo fonti interne, vi sono progressi significativi nella creazione di un modello di iPhone pieghevole che potrebbe essere svelato nel 2027, in concomitanza con il ventennale del primo iPhone. Il ritardo di Apple potrebbe rivelarsi strategico, considerata la difficoltà di vendita dei prodotti pieghevoli da parte di Samsung, che ha già abbassato le aspettative di vendita per future generazioni di dispositivi pieghevoli.

Le sfide di lancio e le aspettative di vendita per Samsung

Il nuovo smartphone tri-fold di Samsung si preparerebbe a un lancio limitato, mirato a mercati con maggiore capacità di spesa. Le proiezioni indicano un costo che supererebbe i 2000 dollari, fattore che scoraggia un’ampia diffusione. Anche altri produttori di smartphone sembrano reagire all’attuale situazione di mercato abbandonando il formato pieghevole in favore di soluzioni più tradizionali e richieste dal pubblico.

Si prevede che la Corea del Sud sarà la prima nazione a ricevere il tri-fold, con un’ulteriore espansione in altri mercati a seguire. Tuttavia, la disponibilità globale potrebbe rimanere limitata, con l’azienda che si concentra principalmente sulle richieste di mercati più ampi. Concludendo, ci vorrà ancora tempo prima che i modelli tri-fold diventino accessibili per il consumatore medio, dato che le tecnologie e le preferenze di mercato continuano a evolversi.