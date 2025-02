Rivelazioni sui nuovi smartphone: arrivo del Samsung Galaxy S25 Edge e altri modelli in arrivo

Le settimane a venire riservano sorprese nel mondo della tecnologia mobile, con nuovi lanci in programma da parte di aziende leader come Samsung, HONOR e Vivo. Questo articolo si concentra sul Samsung Galaxy S25 Edge, così come su interessanti novità relative alla gamma Galaxy Tab S10 e ai modelli HONOR GT Pro, HONOR Magic V4 e Vivo X200 Ultra. Scopriamo insieme i dettagli più succosi di questi dispositivi attesi.

Samsung Galaxy S25 Edge e la gamma Galaxy Tab S10 in arrivo

Il Samsung Galaxy S25 Edge è stato presentato di recente durante l’evento Galaxy Unpacked, dove la casa coreana ha svelato anche gli altri modelli della serie S25, tra cui Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Le ultime notizie provenienti dalla Corea del Sud suggeriscono che il lancio ufficiale di Galaxy S25 Edge è programmato per il 16 aprile 2025, con disponibilità sul mercato fissata per maggio dello stesso anno.

Quest'innovativo smartphone si presenterà in tre colorazioni: Nero, Blu e Argento. Le anticipazioni indicano che il prezzo sarà leggermente superiore rispetto al Galaxy S25, il quale ha debuttato a 929 euro nel nostro Paese. Inizialmente, Samsung prevede di produrre 40.000 unità, un numero considerato esiguo, volto a testare la ricezione del pubblico in determinati mercati.

Sotto il profilo delle specifiche, Galaxy S25 Edge avrà caratteristiche simili a Galaxy S25+, con differenze principalmente nelle fotocamere e nelle dimensioni. Sarà dotato di una doppia fotocamera, con un sensore principale da 200 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, mantenendo uno spessore contenuto di 6,4 mm.

Rimanendo in casa Samsung, giungono novità anche sui tablet Galaxy Tab S10. Secondo le previsioni di Roland Quandt, arriveranno due nuovi modelli Fan Edition: Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+, rispettivamente con schermi da 10,9 pollici e 13,1 pollici. Entrambi i dispositivi si preannunciano equipaggiati con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

HONOR GT Pro e HONOR Magic V4: potenza e innovazione

Passando a HONOR, emergono nuove indiscrezioni riguardanti l'Honor GT Pro e il pieghevole HONOR Magic V4. Entrambi i dispositivi sono attesi con il potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite a bordo. Secondo quanto comunicato da Digital Chat Station, l'Honor GT Pro sarà concorrente diretto di modelli come Realme GT 7 Pro Racing Edition, OnePlus Ace 5 Pro e Redmi K80 Pro.

Le specifiche trapelate indicano un ampio display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e vetro 2.5D. È previsto anche un lettore di impronte digitali ultrasonico, una fotocamera principale da 50 MP e una batteria con capacità partente da 6000 mAh, supportando una ricarica veloce a 100 W. La presentazione di HONOR GT Pro seguirà il lancio della serie HONOR 400, previsto in Cina per maggio.

Per quanto riguarda Honor Magic V4, ci sono conferme che questo prossimo smartphone pieghevole monterà una versione avanzata del Snapdragon 8 Elite. Inizialmente, si era ipotizzato che avrebbe adottato il modello a sette core, ma il Product Manager Li Kun ha successivamente confermato l’adozione della versione standard a otto core. La data di lancio è attesa per il mese di giugno, anche se ci sono incertezze riguardo alla numerazione, con possibilità che il numero quattro venga saltato in Asia.

Vivo X200 Ultra: un camera-phone per veri fotografi

Infine, volgiamo l'attenzione al Vivo X200 Ultra, uno smartphone particolarmente atteso da appassionati di fotografia. La presentazione è prevista per aprile, ma già nei giorni scorsi sono emersi nuovi dettagli sui sensori e il design del dispositivo.

Recentemente, su Weibo, sono stati condivisi ulteriori indizi: Vivo X200 Ultra dovrebbe montare due sensori Sony LYT-818 da 50 MP, accanto a un sensore ISOCELL HP9 da 200 MP. I due primi sensori andranno a comporre la fotocamera principale e quella ultra-grandangolare, mentre l'ISOCELL HP9 sarà destinato al teleobiettivo periscopico, capace di funzionare anche in modalità macro. La configurazione dei sensori conferma le anticipazioni di dicembre 2024, complete di riferimenti ai modelli applicati.

Stando a quanto mostrato nei leak, il Vivo X200 Ultra presenterà tutti i tasti fisici sul lato destro, incluso un nuovo pulsante extra. Il design sarà snello, ma il modulo fotografico si presenterà più imponente. Con l’intenzione di competere con lo Xiaomi 15 Ultra, il dispositivo si prepara a entrare nel mercato cinese ad aprile, dando inizio a una vivace competizione nella categoria dei camera-phone per il 2025.

L'attesa per queste nuove uscite si fa sempre più intensa, con esperti di tecnologia e consumatori in fibrillazione per l'arrivo di questi dispositivi innovativi.