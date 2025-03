Ritardi e limitazioni per OnePlus Watch 2 e 3: novità sulle versioni di Wear OS

I possessori di OnePlus Watch 2 devono prepararsi a una lunga attesa per l’aggiornamento a Wear OS 5, che sembra non essere imminente. Questa notizia, insieme ad alcune limitazioni previste per il nuovo OnePlus Watch 3, solleva interrogativi sul futuro del supporto software per questi dispositivi. La società cinese, infatti, ha comunicato dettagli sonanti che potrebbero non far piacere ai propri utenti.

OnePlus Watch 2: aggiornamento a Wear OS 5 in arrivo con ritardo

Le ultime dichiarazioni della casa produttrice confermano che l'aggiornamento a Wear OS 5 per OnePlus Watch 2 arriverà solo durante il terzo trimestre del 2025. Questo significa che gli utenti dovranno avere pazienza fino a luglio, con possibilità che l'attesa si protragga fino a settembre. La notizia giunge mentre OnePlus è impegnata a risolvere alcune problematiche legate al lancio del suo nuovo modello, il OnePlus Watch 3, che presenta il sistema aggiornato già preinstallato.

Questa attesa potrebbe sorprendervi, specialmente considerando che diversi concorrenti come Google Pixel Watch 3 e Samsung Galaxy Watch 7 hanno già adottato Wear OS 5 nel corso dell'estate del 2024. Il sistema Dual-Engine, che combina due chipset e due piattaforme operative , potrebbe essere alla base di queste complicazioni, ma al momento la compagnia non ha fornito spiegazioni chiare riguardo ai motivi di tale slittamento.

L’assenza del nuovo sistema operativo per disponibilità potrebbe influenzare l’esperienza complessiva di utilizzo, in un momento in cui gli utenti desiderano funzionalità e aggiornamenti in linea con le attese moderne. L'attesa, unita a una concorrenza sempre più agguerrita, mette in discussione la competitività del prodotto.

OnePlus Watch 3: supporto software ridotto rispetto al passato

In aggiunta ai ritardi, emergono anche notizie meno incoraggianti riguardo a OnePlus Watch 3. I piani di aggiornamento software per il nuovo smartwatch indicano un netto abbassamento della durata del supporto. Mentre il modello precedente, OnePlus Watch 2, era stato lanciato con la promessa di tre anni di aggiornamenti, il nuovo orologio potrà contare solo su due anni di assistenza.

Questa riduzione nel tempo di supporto rappresenta un passo indietro, creando una certa ambiguità tra la promessa di innovazione e di qualità che OnePlus si è sempre sforzata di mantenere. Gli utenti, pertanto, potrebbero sentirsi meno incentivati a investire nel nuovo modello, considerando le limitazioni già annunciate.

Non resta che auspicare che si tratti di un errore di comunicazione interna e che OnePlus possa chiarire nei prossimi giorni le sue posizioni riguardo a queste problematiche. Con l'andamento del mercato dei dispositivi indossabili, una chiara strategia di supporto e aggiornamento gioca un ruolo cruciale nella scelta da parte del consumatore, e OnePlus necessita di mantenere la propria reputazione intacta.

Le voci nell'ambiente degli smartwatch saranno sicuramente attirate dagli sviluppi futuri, mentre gli utenti si preparano ad affrontare un periodo di attesa e incertezze.