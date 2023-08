Drift del controller Xbox: come risolvere

Affrontare la problematica della deriva del controller Xbox, noto anche come drift, richiede un intervento adeguato.

La deriva rappresenta un problema significativo, indipendentemente dal tipo di controller utilizzato, anche se alcuni modelli presentano una maggiore predisposizione al problema. Nei controller Xbox, ad esempio, è comune riscontrare l’insorgenza di tale inconveniente pochi mesi dopo l’acquisto, il che rappresenta un’insoddisfacente situazione considerando il prezzo di acquisto di circa cinquanta Euro. Fortunatamente, la risoluzione della deriva del controller Xbox può essere affrontata mediante l’effettuazione di una serie di riparazioni relativamente semplici dopo aver smontato il dispositivo. In casi estremi, potrebbe rendersi necessaria la sostituzione rapida del controller difettoso, questa, rappresenta l’unica azione richiesta per risolvere la problematica definitivamente.

Purtroppo questo problema è sempre più comune: la console più affetta è senz’altro la Nintendo Switch sebbene anche la super popolare PS5 soffre di problemi di drifting. Vediamo di seguito come risolvere la deriva del controller Xbox.

Cause della deriva del controller Xbox

Prima di esaminare le soluzioni per correggere la deriva del controller Xbox, è opportuno comprendere le cause di tale fenomeno. Questo inconveniente si manifesta quando il potenziometro presente all’interno del modulo del joystick si consuma a causa dell’uso prolungato o si accumulano polvere e detriti al suo interno. Ciò genera letture imprecise, che vengono interpretate come input dal controller, risultando in una deriva del controller. Questo problema può causare una serie di difficoltà, tra cui il movimento autonomo dei menu e dei personaggi di gioco.

Nel caso di giochi particolarmente sensibili agli input, come gli sparatutto in prima persona, la deriva del joystick può rendere quasi impossibile puntare con precisione. Anche nei giochi più casuali, dove la precisione del controller potrebbe non essere fondamentale, la deriva può ostacolare significativamente l’esperienza di gioco, obbligandoti a mantenere il controller in una posizione particolare, al di fuori del centro, per annullare tali input indesiderati.

Come risolvere il drift del controller Xbox

Come precedentemente menzionato, la correzione della deriva del controller Xbox richiede l’operazione di smontaggio del dispositivo e l’esecuzione di semplici riparazioni. È importante sottolineare che il problema raramente è causato da un malfunzionamento del software, pertanto, se si riscontra una deriva nel controller, è ragionevole presumere che vi sia un guasto hardware. Prima di procedere con le riparazioni, può essere utile tentare alcune azioni preliminari, come l’aggiornamento del firmware del controller Xbox o la sostituzione delle batterie.

È fondamentale tenere presente che l’esecuzione di riparazioni non ufficiali o fai-da-te sul controller potrebbe invalidare la garanzia, nel caso in cui essa sia ancora valida. Pertanto, è importante agire con cautela e valutare attentamente le possibili conseguenze prima di intraprendere qualsiasi intervento.

Smontaggio del controller Xbox

Sarà necessario rimuovere un totale di cinque viti posizionate come segue: due su entrambi i lati, sotto le impugnature del palmo, e una nel vano batteria, che solitamente è coperta da un adesivo. È importante notare che, sebbene i passaggi di base per smontare un controller Xbox One e un controller Xbox Series X|S siano simili, quest’ultimo presenta alcuni circuiti aggiuntivi che richiedono ulteriori precauzioni.

Ad esempio, potrebbe essere necessario attivare i motori di vibrazione prima di poter accedere alla scheda del circuito stampato. È importante tenere presente che i controller Xbox Series X|S più recenti possono essere dotati di viti Torx Security, che richiedono specifiche chiavi Torx di sicurezza invece dei normali per Torx. Pertanto, potrebbe essere opportuno verificare se si dispone degli strumenti adeguati nel proprio set di attrezzi prima di iniziare la procedura di smontaggio.

Riparare i cuscinetti usurati delle levette

Una delle riparazioni più semplici che puoi effettuare riguarda le levette del controller Xbox. Sebbene la sporcizia sulle levette potrebbe non sembrare la causa più ovvia o comune del problema, vale comunque la pena provare questa soluzione rapida. Per iniziare, procurati dell’alcool denaturato e un batuffolo di cotone. Imbevi il batuffolo con l’alcool e strofinalo delicatamente lungo la base del cuscinetto della levetta. Assicurati di rimuovere tutta la sporcizia visibile.

Successivamente, verifica che le levette si adattino correttamente al modulo. Nel caso in cui ci sia ancora un’inadeguata aderenza, potresti considerare l’acquisto di levette di ricambio. In alternativa, puoi provare a sistemarle temporaneamente utilizzando un pezzetto di carta o plastica in modo da garantire una posizione stabile.

Dopo aver eseguito questa operazione, effettua un rapido test del controller per verificare se il problema della deriva è stato risolto. Se il problema persiste, sarà necessario passare alla prossima soluzione correttiva.

Sostituire il sensore

Possiamo procedere con la sostituzione del sensore del controller Xbox conosciuto anche come “molla” all’interno del modulo della levetta per risolvere il problema della deriva del controller Xbox. Questa procedura è complessa, quindi assicurati di seguire attentamente questi passaggi.

Smonta il controller e rimuovi la scheda figlia per accedere al modulo della levetta. Con un attrezzo per fare leva, come un cacciavite a testa piatta, fai leva con cautela sui coperchi di plastica verde sul lato del modulo. Utilizzando una pinzetta, estrai i sensori difettosi e sostituiscili con nuovi sensori funzionanti. Puoi anche prelevare i sensori da un controller precedente che utilizza un modulo della levetta delle stesse dimensioni. Riposiziona accuratamente i coperchi di plastica verde e verifica che le levette si muovano in modo fluido e stabile. Rimonta il controller e esegui un test per verificare il corretto funzionamento delle levette.

Potrebbe essere utile utilizzare aria compressa per rimuovere eventuali polvere e detriti presenti nelle cavità dei sensori durante la fase di smontaggio. A volte, la presenza di polvere può ostacolare il corretto funzionamento di un sensore perfettamente funzionante, evitando così la necessità di una sostituzione completa.

Tieni presente che questa procedura richiede precisione e cautela, quindi assicurati di avere familiarità con lo smontaggio e l’assemblaggio dei controller Xbox o considera di consultare un esperto qualificato se non ti senti sicuro di eseguire questa riparazione da solo.

Sostituzione del modulo levetta

Se la sostituzione del sensore della levetta non ha risolto il problema della deriva, l’ultima opzione è sostituire l’intero modulo della levetta. Puoi acquistare nuovi moduli levetta su piattaforme come Amazon a un costo accessibile o presso il tuo negozio di bricolage di fiducia. Assicurati che i nuovi moduli abbiano le stesse dimensioni e resistenza di quelli originali presenti nel controller. In alternativa, puoi utilizzare moduli funzionanti da un vecchio controller, ma considera questa opzione solo come ultima risorsa. Segui questi passaggi per effettuare la modifica dei moduli della levetta:

Smonta il controller e rimuovi la scheda figlia per accedere al modulo della levetta. Capovolgi la scheda per accedere ai punti di saldatura. Utilizza un tubo dissaldante per rimuovere la saldatura estraendo il modulo oppure, in alternativa, puoi utilizzare un saldatore per riscaldare la saldatura e rimuovere il modulo. Posiziona il nuovo modulo nei fori di montaggio, assicurandoti che sia orientato correttamente, e salda nuovamente i punti di contatto. Verifica che la saldatura crei una connessione stabile con i contatti sul PCB e che non ci siano cortocircuiti tra i collegamenti del modulo o con componenti adiacenti.

È fondamentale assicurarsi che le saldature siano eseguite correttamente per garantire un funzionamento ottimale. Se non ti senti sicuro di eseguire questa procedura di saldatura, è consigliabile consultare un esperto o un tecnico qualificato per effettuare la modifica.

Conclusioni su come risolvere il drift del controller Xbox

Il drift del controller Xbox rappresenta una sfida significativa che molti giocatori si trovano ad affrontare prima o poi. Fortunatamente, risolvere il problema della deriva non è un compito arduo per coloro che hanno una certa dimestichezza con le riparazioni.

L’apertura del controller, una volta identificate le viti di fissaggio, e l’utilizzo di aria compressa in modo mirato possono risultare fondamentali per garantire la longevità del controller e risolvere il problema della deriva. La deriva del controller si verifica principalmente a causa dell’usura del potenziometro interno del modulo della levetta, causata dall’uso costante o dall’accumulo di polvere e detriti.

Questo deterioramento del potenziometro comporta letture imprecise che vengono erroneamente interpretate come input dal controller, causando così la deriva delle levette. Una possibile soluzione consiste nella pulizia accurata del cuscinetto della levetta utilizzando alcool denaturato e un batuffolo di cotone. Questo permette di rimuovere lo sporco e la sporcizia che possono compromettere il corretto funzionamento del controller.

L’utilizzo di aria compressa può essere utile per rimuovere eventuali detriti o polvere che si sono accumulati nei sensori della levetta. Questa semplice manutenzione può ripristinare la funzionalità delle levette e risolvere il problema della deriva. Se le riparazioni di base non sono sufficienti, è possibile procedere alla sostituzione del sensore o, in casi estremi, dell’intero modulo della levetta. Sono disponibili moduli di ricambio sul mercato che possono essere facilmente sostituiti seguendo le istruzioni specifiche per il modello del controller Xbox.

In conclusione, risolvere il problema della deriva del controller Xbox richiede una certa abilità manuale, ma non è un compito insormontabile. La pulizia regolare, l’utilizzo di aria compressa e, se necessario, la sostituzione dei componenti difettosi possono ripristinare la funzionalità del controller e prolungarne la durata nel tempo. Queste soluzioni consentono ai giocatori di godere di un’esperienza di gioco più fluida e senza problemi, evitando la necessità di acquistare frequentemente nuovi controller a causa del drift.