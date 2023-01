3 Metodi per risolvere il drift dei Joy-Con di Nintendo Switch

La Nintendo Switch ha debuttato nel 2017 e fin dal momento del suo lancio sono sorti vari problemi legati ai Joy-Con, il più fastidioso è sicuramente quello legato al drift o driting. Nella guida di oggi vediamo 3 metodi per risolvere questo noioso problema che porta i nostri personaggi a muoversi da soli sullo schermo senza che venga dato nessun input di movimenti sui controller della Switch.

Il problema del drift dei Joy-Con

Chi ha una Nintendo Switch molto probabilmente avrà riscontrato, almeno una volta, il fastidioso problema di vedere i personaggi muoversi da soli sullo schermo, la prima volta che ho visto Mario e Link spostarsi in autonomia mi sono preoccupato e sono quindi corso ad informarmi. Dopo alcune ricerche mi sono imbattuto nel problema del drift ed ho quindi voluto approfondire la questione, trovando online decine di metodi per risolvere di cui alcuni davvero poco utili o addirittura dannosi.

Il problema del drift dei Joy-Con è legato ad un difetto hardware delle levette analogiche dei controller che, dopo varie ore di utilizzo, tendono ad inviare input inesistenti (nel mondo PC si parla di ghosting) che portano ad avere dei movimenti involontari su schermo.

Questo fenomeno può essere più o meno frequente ed accentuato. Nei primi mesi ho notato solamente una tendenza leggera e poco frequente del mio Joy-Con a spostarsi verso destra, nel corso delle ultime settimane però il movimento è diventato praticamente costante, tanto da rendere impossibile giocare. Ho quindi deciso che era arriva l'ora di risolvere il problema dei movimenti automatici dei JoyCon della Switch.

Videoguida completa

Come risolvere il problema di Joy-Con drift?

Informandomi sul web ho trovato decine di metodi per risolvere il problema, ne ho provati parecchi e sono giunto alla conclusione che sono pochi i sistemi validi per risolvere. Ho deciso di raccogliere i metodi principali per risolvere l’annoso problema del drift di Nintendo Swtich ed ho deciso di proporteli nell’ordine che ritengo più adatto, provali come li trovi qui di seguito e ad ogni step verifica se sei riuscito a risolvere il problema, in caso negativo procedi col punto successivo. Naturalmente se hai appena comprato la console o è ancora in garanzia puoi rivolgerti direttamente all’assistenza Nintendo.

1 - Ricalibrare i Joy-Con

Se sei davvero fortunato, il problema potrebbe essere solamente software, anche se è abbastanza improbabile, e quindi risolvibile tramite un aggiornamento software ed una ricalibrazione dei controller. Ti consiglio quindi aggiornare il firmware dei controller:

Apri Impostazioni di sistema (l'icona con l'ingranaggio )dal menu Home Scorri verso il basso fino a trovare il menu Controller e Sensori Ora premi su Aggiornamento controller e procedi

A questo punto puoi provare a ricalibrare i Joy-Con, questa operazione ti permette di riallineare il funzionamento delle levette analogiche. Procedi così per calibrare i Joy-Con:

Rimuovi i controller dal corpo della Nintendo Switch Spostati su Impostazioni di sistema dalla Home Scorri verso il basso e seleziona Controller e Sensori Seleziona la voce Calibrazione dei controller Clicca verso un lato la levetta che devi ricalibrare e segui le istruzioni a schermo

2 - Pulire le levette dei Joy-Con

Se la ricalibrazione non ha portato nessun buon risultato, puoi procedere con la pulizia delle levette dei controller. Per pulire i Joy-Con hai due alternative:

usare un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico al 70% e con questo andare a pulire la base della levetta analogica facendola girare col fine di far entrare l’alcol nella parte inferiore



alternativamente è possibile utilizzare uno spray per la pulizia dei contatti e spruzzarlo direttamente sulla levetta analogica e farla ruotare

3 - Aggiungere uno spessore sul retro della levetta

Qualora non riuscissi a risolvere con i primi due metodi, non ti resta che andare ad aprire il controller per apportare una piccola modifica, molto semplice, alla struttura hardware dei Joy-Con andando ad inserire uno spessore in carta.

Il problema hardware alla base del drift dei Joy-Con è legato al cedimento della base della levetta analogica dovuto ad un utilizzo prolungato dei controller. La base in metallo che sorregge lo stick tende a cedere col tempo e questo la porta ad avere un contatto con le parti sottostanti ed un minore precisione in fase di input, tanto da arrivare a generare il fenomeno del ghosting e degli input inesistenti.

Questa faccenda è risolvibile smontando il Joy-Con ed inserendo alla base delle levette analogiche un quadratino di carta (potete usare un cartoncino o un biglietto da visita) in modo da ripristinare lo spessore iniziale e riavvicinando la base del controller ai componenti della levetta.

Per procedere avrai bisogno di un cacciavite Y00 con punta Tri-Wing per poter aprire i controller, se ne trovano tantissimi anche su Amazon e costano meno di 10 euro, e di un piccolo cacciavite a stella.

A questo punto procedi così:

Rimuovi le 4 viti poste sul retro del Joy-Con Apri la scocca utilizzando una levetta o un plettro Scollega il cavo della batteria e rimuovila dal suo alloggiamento Con un cacciavite a stella #0 rimuovi le 3 viti del comparto batteria in plastica Rimuovi la scocca porta batteria in modo da liberare la base dello stick analogico, il quadrato in metallo A questo punto puoi usare una bomboletta ad aria compressa o uno spray per la pulizia dei contatti per dare una pulita al controller Ora prendi il cartoncino e ritaglialo con le stesse dimensione delle base metallica del Joy-Con Posiziona con attenzione il cartoncino sopra la base metallica e procedi richiudendo il controller Durante le operazioni di smontaggio potresti anche cogliere l’occasione per sostituire la batteria

Conclusioni e 2 consigli finali

Nel 99% dei casi questa procedura “del cartoncino” risolve ogni problematica relativa al drifting, personalmente soffrivo del problema su uno solo dei due controller ma ho preferito mettere il cartoncino su entrambi in modo da evitare di dovermi rimettere al lavoro in futuro.

Nel caso in cui anche questa soluzione non abbiamo funzionato, hai ancora due soluzioni: