Rilascio di Ubuntu Touch 20.04 OTA-8: Novità e Dispositivi Supportati

Il mondo dei sistemi operativi mobile ha accolto con entusiasmo il nuovo aggiornamento di Ubuntu Touch, il sistema creato da UBports che pone la privacy degli utenti al centro dell’attenzione. La versione 20.04 OTA-8 introduce alcune interessanti funzionalità e migliorie che si preannunciano cruciali per gli utenti. In particolare, spiccano l'introduzione del VoLTE su specifici modelli di smartphone e il supporto per reti Wi-Fi più sicure. Scopriamo insieme le novità introdotte e i dispositivi che possono beneficiare di questo aggiornamento.

VoLTE e connessione a reti Wi-Fi WPA3: le novità principali

Una delle innovazioni più significative di Ubuntu Touch 20.04 OTA-8 è senz'altro l'implementazione della tecnologia VoLTE . Questo servizio consente di effettuare chiamate vocali più efficienti tramite la rete LTE, garantendo una qualità migliore rispetto ai tradizionali sistemi di comunicazione sulle reti mobili. Questa funzione è attualmente disponibile sui modelli Volla Phone X23 e Volla Phone 22, entrambi equipaggiati con Halium 12. Gli sviluppatori di UBports hanno annunciato che nel futuro ulteriori dispositivi potrebbero aggiungersi all’elenco delle compabilitá, ampliando le opportunità per gli utenti.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla possibilità di connettersi a reti Wi-Fi utilizzando la crittografia WPA3, una risposta alle crescenti preoccupazioni degli utenti riguardo alla sicurezza delle connessioni wireless. Con l’avvento di WPA3, le reti diventano più resistenti agli attacchi informatici, offrendo una protezione più moderna rispetto ai precedenti standard. Quest’aggiornamento offre maggiore sicurezza e tranquillità, due aspetti fondamentali per chi utilizza dispositivi mobile nella vita quotidiana. In aggiunta, gli utenti hanno ora la possibilità di eliminare immagini da voci di contatto, una funzionalità che semplifica la gestione dei contenuti personali.

Un aggiornamento ricco di miglioramenti per la stabilità e la sicurezza

Oltre alle novità già menzionate, Ubuntu Touch 20.04 OTA-8 porta con sé una serie di miglioramenti, derivanti sia dai progressi di Ubuntu upstream che dagli sviluppi interni di UBports. Sebbene la lista ufficiale delle modifiche possa apparire concisa, essa nasconde importanti aggiornamenti che mirano a potenziare l'affidabilità complessiva del sistema. Elementi fondamentali come il miglioramento della sicurezza, della stabilità e dell’usabilità possono fare una notevole differenza nell’esperienza utente, contribuendo a rendere Ubuntu Touch sempre più competitivo nel panorama dei sistemi operativi mobile.

I dettagli sulle nuove funzionalità e i miglioramenti apportati possono essere visualizzati attraverso la schermata degli aggiornamenti integrata nel sistema. Questo permette agli utenti già in possesso di un dispositivo supportato di ricevere le novità senza la necessità di passaggi complicati. Per coloro che utilizzano un dispositivo compatibile, le istruzioni di installazione possono essere consultate sul sito dedicato a Ubuntu Touch.

Dispositivi compatibili con Ubuntu Touch 20.04 OTA-8

La lista dei dispositivi che possono beneficiare dell’aggiornamento Ubuntu Touch 20.04 OTA-8 è piuttosto ampia, comprendendo modelli noti e apprezzati nel mercato della telefonia mobile. Tra i dispositivi supportati spiccano Asus Zenfone Max Pro M1, Ftec Pro1 X, Fairphone 3 e 3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a e 3a XL, JingPad A1, OnePlus 5 e 5T, OnePlus 6 e 6T, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, Sony Xperia X, oltre ai già citati Volla Phone e Volla Phone X23.

È importante notare che il rollout dell’aggiornamento avviene in modo graduale, ciò implica che non tutti gli utenti riceveranno il nuovo OTA-8 immediatamente. Alcuni potranno veder apparire l'aggiornamento nelle prossime ore, mentre per altri potrebbe volerci qualche giorno prima di riceverlo. Questo approccio garantisce una distribuzione controllata delle novità, aiutando a prevenire eventuali problemi tecnici che potrebbero insorgere in fase di aggiornamento. Chi desidera scoprire ulteriori dettagli riguardo a queste novità può fare riferimento all'annuncio ufficiale pubblicato sul sito di UBports, dove è disponibile una panoramica completa di tutte le funzionalità e novità di questa versione.