Ricarica veloce: come funziona davvero e perché il tuo smartphone non carica come dovrebbe

La ricarica veloce è diventata un tema centrale tra gli utenti di smartphone, rendendo fondamentale comprendere il funzionamento delle varie tecnologie disponibili. Dalla Power Delivery di USB-C a sistemi proprietari come TurboPower di Motorola e HyperCharge di Xiaomi, approfondiremo come queste tecnologie interagiscono tra loro e quali sono le implicazioni per gli utenti.

Cos’è la Power Delivery e come funziona

La Power Delivery è uno standard tecnologico che consente ai dispositivi di ricaricarsi in modo più rapido rispetto ai caricabatterie tradizionali. Questo sistema funziona grazie a un processo di negoziazione tra il caricabatterie e il dispositivo, determinando la potenza che il dispositivo può richiedere in sicurezza. La potenza di partenza è di 15 watt, ma può arrivare fino a 100 watt, permettendo la ricarica di dispositivi più esigenti come i laptop.

Un elemento chiave della PD è il Programmable Power Supply . Grazie a quest’ultima, il dispositivo può regolare in tempo reale sia la tensione che la corrente necessarie per ricaricarsi. Questo significa che, a seconda delle condizioni di carica, il dispositivo riceverà esattamente ciò di cui ha bisogno per una ricarica ottimale.

Le peculiarità del TurboPower di Motorola

Motorola offre una soluzione di ricarica chiamata TurboPower. Tuttavia, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non tutte le cariche veloci sono create uguali. Per ottenere le massime prestazioni del TurboPower, è necessario utilizzare il caricabatterie e il cavo originali forniti da Motorola. Utilizzando un caricabatterie standard USB PD, le velocità di ricarica saranno inferiori a quelle massime promesse, limitando l’efficienza della ricarica.

HyperCharge di Xiaomi: prestazioni senza compromessi

Per quanto riguarda Xiaomi, la tecnologia HyperCharge offre una delle velocità più elevate, teoricamente fino a 120 watt. Tuttavia, anche in questo caso, il caricabatterie e il cavo originali sono imprescindibili per raggiungere queste velocità straordinarie. Se si tenta di ricaricare un dispositivo Xiaomi con un caricabatterie PD standard, si noterà un notevole abbassamento delle prestazioni, limitandosi a potenze intermedie che, sebbene accettabili, non si avvicinano ai valori pubblicizzati.

La strategia di Honor e Huawei con SuperCharge

Honor e Huawei hanno adottato un sistema noto come SuperCharge. Anche in questo caso, è necessario utilizzare il caricabatterie e il cavo specifici per ottenere risultati ottimali. Gli utenti spesso si rendono conto che i loro dispositivi non caricano alla velocità mostrata nelle pubblicità, e la causa principale è l’assenza dell’hardware giusto. Senza il caricabatterie SuperCharge corretto, la ricarica scende a livelli di potenza di base, ben lontani dalle prestazioni pubblicizzate.

Le scelte di Oppo, OnePlus e Vivo

Anche i marchi come Oppo, OnePlus e Vivo utilizzano tecnologie di ricarica personalizzate. La loro linea di prodotti include nomi diversi per le tecnologie di ricarica veloce, come VOOC Charge e Warp Charge. Sebbene ognuno di questi standard possa gestire potenze variabili, tutti richiedono l’uso dei rispettivi caricabatterie e cavi per garantire il pieno rendimento. Utilizzando un caricabatterie PD standard, la potenza erogata sarà notevolmente inferiore, rimanendo lontana dalla fantastica esperienza di ricarica promessa.

I principali brand che rispettano gli standard USB PD

Al contrario di molte delle marche discusse precedentemente, Apple, Samsung e Google si attengono in gran parte agli standard USB Power Delivery. Sebbene alcuni modelli presentino tecnologie personalizzate, come la ricarica rapida di Samsung, la compatibilità con i caricabatterie di terzi è comunque garantita. Ciò consente agli utenti di ricaricare i loro dispositivi in modo efficace senza doversi vincolare solo agli accessori originali.

La complessità della ricarica rapida

Guardando a quanto emerso, è chiaro che il tema della ricarica rapida non è così semplice come sembra. Gli utenti che si domandano perché il loro smartphone non si carica in modo rapido come pubblicizzato dovrebbero considerare il caricabatterie o il cavo utilizzato. La responsabilità di una ricarica inefficace è spesso legata a un accessorio inadeguato. Fino a quando non si utilizzeranno gli accessori originali per ogni marchio, ottenere velocità di ricarica ottimali rimarrà una sfida.