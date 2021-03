La situazione è davvero tipica: stai utilizzando Chrome da qualche ora e l’estensione che hai appena installato ti avvisa che, per completare il processo di installazione, devi riavviare il browser. Ma tu hai aperto numerose schede in Chrome, tutte importanti. Cosa fai? Ritardi il riavvio di Chrome poiché le schede che hai aperto sono troppo essenziali per essere chiuse in quel momento.

Forse non sai che puoi riavviare Chrome senza rischiare di perdere tutte le schede che hai aperto. Vuoi provare? Dopo averti spiegato come trasferire le schede di Google Chrome tra iPhone, iPad e Mac oggi ti raccontiamo come riavviare Chrome senza perdere le schede aperte.

Ripristina le schede di Chrome dall’ultima sessione

A meno che non cancelli regolarmente la cronologia di navigazione, Chrome dovrebbe essere in grado di conservare la cronologia delle sessioni. In questo modo, il browser può ripristinare un’intera sessione con tutte le tue schede alla successiva apertura di Chrome. E sì, anche dopo che hai riavviato il PC.

Come fare? Segui questi semplici passaggi:

Per prima cosa, apri Chrome, e fai clic sull’icona del menu a tre punti posta nell’angolo in alto a destra Scegli Cronologia e quindi guarda sotto la dicitura “Chiuso di recente” Qui potrai visualizzare un elenco delle schede di Chrome chiuse di recente Clicca sull’elenco per ripristinare la sessione Ed il gioco è fatto, le tue schede a questo punto saranno state ripristinate.

Crea un collegamento per riavviare Chrome

Per iniziare a salvare tutte le schede che hai aperto, devi rendere visibile la barra dei Preferiti premendo Ctrl + Maiusc + B. Una volta che la barra dei preferiti sarà visibile, clicca con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto e seleziona l’opzione “Aggiungi pagina”.

Nel momento in cui visualizzi la finestra “Modifica segnalibro”, assegnagli un nome simile a “Riavvia Chrome” e, nella casella dell’URL, digita chrome: // riavvia. Poi clicca su Salva. Ora la pagina che avevi aperto quando hai creato questo segnalibro verrà salvata con il resto dei segnalibri.

Quando clicchi su questo collegamento, attiverai il riavvio di Chrome, insieme alle schede che avevi aperto. Ti consigliamo di abituarti ad utilizzare questo segnalibro in futuro: in questo modo, potrai visualizzare tutte le tue schede ogni volta che riavvii il browser.

Si tratta di un’opzione molto utile che può aiutarti a far fronte a quei piccoli inconvenienti che si verificano, molto di frequente, quando si utilizza il pc per molte ore. Supponiamo, ad esempio, che hai utilizzato Chrome fino a tardi e che tu fossi così stanco da non riuscire più a tenere gli occhi aperti: meccanicamente hai spento il computer, senza pensare alle schede che avevi aperto in Chrome. Ma niente paura: hai anche un’altra opzione che ti consente di riprendere tutte le tue attività da dove le avevi interrotte.

Per abilitare questa funzione, fai clic sui tre punti in alto a destra del browser e poi clicca su Impostazioni. Qui cerca la dicitura “All’avvio” e spunta l’opzione “Continuare dal punto in cui avevi interrotto”. Da questo punto in poi, se interrompi – per qualsiasi motivo – la navigazione nel browser, non perderai le schede che avevi aperto. Ovviamente, questo suggerimento vale anche per il tuo Chromebook!

Usa OneTab per salvare le tue schede

Vuoi riavviare Chrome senza perdere le schede aperte e sei disposto ad utilizzare un’estensione? Allora dovresti provare OneTab, l’estensione di Chrome che salva in un elenco tutte le schede che hai aperto. Ogni volta che apri troppe schede sul browser, ti basterà cliccare sull’icona di OneTab per convertire tutte le schede in un elenco ordinato. Inoltre, quando dovrai accedere di nuovo alle tue schede, ti basterà ripristinarle singolarmente oppure tutte in una volta.

Fonte Maketecheasier