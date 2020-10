Come rendere più veloce la PS4 con la ricostruzione del database

Quando è stata l’ultima volta che hai ricostruito il database sulla tua PS4? Se non sai cosa di cosa stiamo parlando oppure non ricordi, è probabile che sia passato troppo tempo. La buona notizia è che sei ancora in tempo per ricostruire il database della tua PS4 per rendere più veloce la console. Si tratta di una procedura semplice e sicura con cui si rimuovono i dati danneggiati e si riorganizzano i file, migliorando le prestazioni del sistema. Per giocare al meglio con la tua PS4 o PS4 Pro ti consigliamo di dare un occhio alla nostra selezione dei migliori monitor da gaming per console e di dare una letta a questa lista di consigli per velocizzare i download.

Come ricostruire il database della tua PS4

Per prima cosa, spegni la PS4 e non utilizzare la modalità di riposo. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non senti i due rapidi segnali acustici che ti avvisano che sei entrato in modalità provvisoria. Collega il controller DualShock 4 allo slot USB-A nella parte anteriore della PS4. Scorri verso il basso nel menu fino a raggiungere l’opzione “Ricostruisci database” (è la numero 5). Premi il pulsante X per avviare la ricostruzione.

La ricostruzione del database della tua PS4 potrebbe richiedere minuti oppure ore, a seconda di quanto è piena la console e a seconda di quanto spesso installi ed elimini i giochi. Questa procedura riorganizza il disco rigido della console in modo che il sistema possa accedere ai file in maniera più facile e veloce. Un database adeguatamente organizzato può caricare i dati più velocemente, riducendo le possibilità di blocco del gioco o di calo della frequenza dei fotogrammi.

Come avrai intuito, la ricostruzione del database è un’attività molto utile, semplice ed in grado di allungare la vita della console.

Ecco perché andrebbe eseguita ogni tre mesi: ovviamente, se effettui la ricostruzione del database una volta a trimestre, il processo sarà ancora più veloce.

È pericoloso ricostruire il database della tua PS4?

La ricostruzione del database è un processo che potrebbe condurre alla eliminazione dei soli dati relativi a file danneggiati. Se sei preoccupato da questa eventualità, ti consigliamo di eseguire il backup del sistema su un disco rigido esterno o su un dispositivo di archiviazione USB prima di eseguire una ricostruzione del database.

Ricorda, comunque, che sei al sicuro dalla eliminazione di eventuali file anche se hai abilitato il caricamento automatico sulla tua PS4: una funzione, questa, in grado di conservare fino a 100 GB dei tuoi dati di gioco nello spazio di archiviazione online.

Fonte AndroidCentral