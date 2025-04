Recupera 7 GB di spazio su iPhone disattivando Apple Intelligence

Apple ha di recente introdotto sui suoi sistemi operativi di punta (ovvero iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3) una nuova funzione dedicata all’Intelligenza Artificiale chiamata Apple Intelligence.

Tra i vari compiti che può svolgere questo strumento vi è la scrittura di e-mail, la stesura di riassunti, la generazione di piani di lavoro tanto e altro ancora.

Nonostante ciò, quanto creato dal colosso di Cupertino è tutt’altro che perfetto e, con tutta probabilità, richiederà mesi e mesi di lavoro affinché diventi efficace. C’è un piccolo problema: il pacchetto di Apple Intelligence pesa la bellezza di 7 GB.

Se su un Mac tale spazio può risultare sacrificabile a cuor leggero, su iPhone o iPad potresti non voler rinunciare a diversi GB. In questo articolo ti spieghiamo come fare per disattivare l’AI di Apple e risparmiare questo spazio.

Apple Intelligence utilizza un framework chiamato MobileAsset per scaricare e aggiornare dinamicamente i modelli AI necessari. Quando la funzione viene disabilitata, MobileAsset rimuove automaticamente queste risorse per liberare spazio e, di conseguenza, così facendo potrai liberare risorse preziose per il tuo telefono/computer.

Come disinstallare Apple Intelligence su iPhone e iPad

Per recuperare questo spazio su iPhone o iPad, ti basta:

Apri l’app Impostazioni ;

; Seleziona la voce Apple Intelligence e Siri ;

; Disattiva l’interruttore relativo ad Apple Intelligence.

Questa operazione elimina tutti i dati legati all’AI, liberando preziosi GB sul tuo dispositivo.

Come disabilitare Apple Intelligence su Mac

Come già accennato, a meno di non avere dischi esterni a disposizione, anche su Mac 7 GB potrebbero esserti utili. Se vuoi rinunciare ad Apple Intelligence per recuperarli, segui questa procedura:

Apri le Impostazioni di Sistema dal menu Apple;

dal menu Apple; Seleziona Apple Intelligence e Siri ;

; Spegni l’interruttore di Apple Intelligence.

Anche in questo caso, il sistema rimuoverà i componenti AI non più necessari, recuperando spazio.

Cosa si perdi disattivando Apple Intelligence?

Sacrificare lo strumento AI, al netto dello spazio recuperato, può comportare alcune perdite come:

Genmoji e strumenti di editing immagini come Image Playground e Image Wand ;

e come e Image ; Funzioni di scrittura assistita e cancellazione smart nelle foto;

e cancellazione smart nelle foto; Creazione automatica di video Ricordi (solo su iOS/iPadOS);

(solo su iOS/iPadOS); Ricerca in linguaggio naturale nelle foto;

nelle foto; Riepiloghi smart per notifiche e mail ;

; Miglioramenti di Siri , inclusa integrazione con ChatGPT e risposte intelligenti;

, inclusa integrazione con e risposte intelligenti; Funzionalità di gestione smart delle notifiche e messaggi prioritari.

Se consideri queste funzioni superflue o sacrificabili, puoi salutare Apple Intelligence in attesa che lo strumento sia ulteriormente affinato.

Le alternative a cui affidarti

Non è detto che rinunciare ad Apple Intelligence significhi che non puoi testare con mano le enormi potenzialità dell’AI.

Esistono infatti diverse app specifiche o servizi Web per modelli AI, come il già citato ChatGPT o Google Gemini. Se le tue interazioni sono limitate e non coinvolgono in modo diretto il tuo iPhone o Mac, tutto ciò potrebbe essere più che sufficiente.

