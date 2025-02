Recensione Ultimate Ears MiniRoll: lo speaker Bluetooth compatto

Il mondo degli speaker Bluetooth compatti è ricco di modelli, ma pochi riescono a combinare qualità audio, design funzionale e resistenza come lo Ultimate Ears MiniRoll. Venduto ad un prezzo di circa 85 euro, questo speaker rappresenta la scelta ideale per chi cerca un cassa potente, facile da trasportare e molto resistente.

Nella recensione completa andiamo ad analizzare tutti gli aspetti dell’Ultimate Ears MiniRoll e ne analizziamo pro e contro per aiutarti a capire se questo speaker è quello giusto per te.

Design e Materiali: Leggero, resistente e facile da trasportare

Il design del Ultimate Ears MiniRoll è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. La forma compatta e tondeggiante ci permette di portarlo praticamente ovunque, senza occupare troppo spazio grazie alle dimensioni compatte. Oltretutto, grazie al peso di soli 279 grammi risulta davvero leggero ed ideale da mettere nello zaino o anche nella tasca di una giacca.

A fare la differenza però sono i materiali utilizzati per la costruzione che combinano la finitura in tessuto tecnico per la parte frontale ed un piacevole silicone gommato. Materiali di pregio che rendono lo speaker piacevole al tatto, saldo quando lo teniamo in mano e ne migliorano notevolmente l’impatto visivo.

La caratteristica più interessante del design, però, è la presenza di una fascia elastica posteriore che ci permette di agganciare facilmente lo speaker a una borsa, uno zaino o un attrezzo sportivo in maniera semplice e funzionale.

Completano il design minimal i grandi tasti frontali per la regolazione del volume, mentre sono più nascosti i tasti accensione e play/pausa e la porta USB-C da usare per la ricarica.

Resistenza e Durabilità: Pronto per l’avventura

Uno dei punti di forza del MiniRoll è senza dubbio la sua resistenza. La certificazione IP67 lo rende impermeabile e resistenti ad urti e cadute fino ad un metro di altezza.

Questo significa che possiamo tranquillamente usarlo sotto la pioggia o vicino all'acqua senza preoccuparci di danneggiarlo. Inoltre, l’ottima resistenza garantisce un’ottima protezione a graffi e danni superficiali e ci permette di vivere tranquilli anche in caso di cadute da piccole altezze.

Qualità Audio: Molto buona viste le dimensioni

Quando si parla di qualità audio, è molto importante avere aspettative realistiche, specialmente quando si analizza uno speaker così compatto. Devo ammettere che non mi aspettavo una qualità audio esagerata, ma l’Ultimate Ears MiniRoll mi ha stupito con un suono chiaro, un volume massimo alto e assolutamente soddisfacente ed una buona presenza sia nelle frequenze medie che nei bassi.

La qualità audio è quindi buona, molto buona se rapportata alle dimensioni compatte, e ci consente di goderci differenti generi musicali con soddisfazione. La potenza sonora è ideale per ambienti piccoli e medi, ma si comporta bene anche in spazi ampi o all’aperto.

Connessione Bluetooth e Funzionalità

La connessione Bluetooth garantisce una buona stabilità del segnale ed una portata massima di circa 40 metri. Durante i miei test, sia al chiuso che all’aperto, non ho riscontrato problemi di interferenze, cali di qualità o disconnessioni e quindi la connessione è risultata più che soddisfacente.

La possibilità di collegarlo via Bluetooth a più dispositivi contemporaneamente lo rende ideale per ogni tipologia di utilizzo e permette di passare automaticamente il suono dalla fonte in uso senza dover accoppiare lo speaker ad ogni utilizzo. Da segnalare la mancanza di un jack audio da 3,5 mm che avrebbe fatto sicuramente comodo.

Un’altra funzione utile è legata alla possibilità di connettere due speaker Mini Roll in modalità stereo. Questo è particolarmente interessante per chi desidera una diffusione del suono più ampia, creando un effetto audio avvolgente ed aumentando anche il volume massimo e la tridimensionalità del suono.

Autonomia: Batteria a lunga durata

La batteria del MiniRoll è uno degli aspetti che rende questo speaker particolarmente interessante. Grazie alla durata massima di 12 ore, arriviamo ad una decina con volume medio/alto, è ideale per una giornata fuori casa, per una giornata di trail o per una festa in spiaggia o a bordo piscina.

La ricarica completa richiede un paio di ore e si effettua tramite un classico caricabatteria per smartphone grazie alla porta USB-C posta nella parte in alto della scocca.

Ultimate Ears MiniRoll: Vale la Pena di acquistarlo?

L’Ultimate Ears MiniRoll è sicuramente uno speaker di ottima fattura e perfetto per chi cerca una cassa Bluetooth compatta e potente. Il MiniRool viene venduto a circa 85 euro e si posiziona con un prezzo di vendita leggermente superiore a quello di molti prodotti concorrenti, ma vale sicuramente la pena di acquistarlo se state cercando uno speaker compatto con un’ottima qualità audio, un design robuto ed una buona autonomia da portare con voi in ogni occasione.